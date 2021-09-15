Во время Революции Достоинства в Украину ввезли из РФ 17 тысяч гранат, - Офис генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Гранаты были ввезены в Украину в 21 и 24 января 2014 года, их доставили в Центральную базу ресурсного обеспечения МВД Украины.

Об этом в ответ на запрос Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генерального прокурора.

Так, с 1 декабря 2013 года по 1 марта 2014-го в Украину из России поступили гранаты типа "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручные аэрозольные гранаты "Дрейф-2", ручные аэрозольные гранаты белого дыма "РДГ-2", ручные аэрозольные гранаты усиленной мощности и безопасности РГР, "Свирель" и "Дрофа".

Всего ввезли 17 456 гранат. Все эти боеприпасы были поставлены в Центральную базу ресурсного обеспечения МВД Украины.

В документах МВД также указан поставщик гранат - Центральная объединенная база хранения ресурсов МВД России.

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