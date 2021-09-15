РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10049 посетителей онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
15 572 37

Во время Революции Достоинства в Украину ввезли из РФ 17 тысяч гранат, - Офис генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Во время Революции Достоинства в Украину ввезли из РФ 17 тысяч гранат, - Офис генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Гранаты были ввезены в Украину в 21 и 24 января 2014 года, их доставили в Центральную базу ресурсного обеспечения МВД Украины.

Об этом в ответ на запрос Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генерального прокурора.

Так, с 1 декабря 2013 года по 1 марта 2014-го в Украину из России поступили гранаты типа "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручные аэрозольные гранаты "Дрейф-2", ручные аэрозольные гранаты белого дыма "РДГ-2", ручные аэрозольные гранаты усиленной мощности и безопасности РГР, "Свирель" и "Дрофа".

Всего ввезли 17 456 гранат. Все эти боеприпасы были поставлены в Центральную базу ресурсного обеспечения МВД Украины.

В документах МВД также указан поставщик гранат - Центральная объединенная база хранения ресурсов МВД России.

Читайте: Расстрелы на Институтской: в суде допросили медика Жуковскую, которую во время евромайдана ранили в шею

Во время Революции Достоинства в Украину ввезли из РФ 17 тысяч гранат, - Офис генпрокурора 01
Во время Революции Достоинства в Украину ввезли из РФ 17 тысяч гранат, - Офис генпрокурора 02
Во время Революции Достоинства в Украину ввезли из РФ 17 тысяч гранат, - Офис генпрокурора 03
Во время Революции Достоинства в Украину ввезли из РФ 17 тысяч гранат, - Офис генпрокурора 04
Во время Революции Достоинства в Украину ввезли из РФ 17 тысяч гранат, - Офис генпрокурора 05

Автор: 

граната (997) революция (1371) евромайдан (7835) Офис Генпрокурора (2463)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
тут така цікава справа...

Вирішив нещодавно Єгипет витратити багато мрлд.$ на закупку бойових літаків. Та вирішили там провести учбовий бій між новітнім російським СУ-35 та французським Rafale.

І у Єгипті винищувач Су-35 російського виробництва програв повітряний бій французькому Rafale.

Та відповідно до цього, про бажання Повітряних сил Єгипту придбати більш досконалу версію літака Rafale - F4, який наразі знаходиться у розробці, і збільшити число винищувачів французького виробництва до 72 або 100 одиниць у своєму складі

Повідомляється, що під час навчального бою російський винищувач не зміг нічого протиставити французькому бойовому літаку, так як останній виявився більш маневреним і зміг взяти в приціл винищувач Су-35 і умовно його знищити.

Подібне випробування влаштували Повітряні сили Єгипту, які побажали перевірити можливості кожного з бойових літаків.

Невдача російського винищувача тепер викликає масу питань щодо його реальних льотно-технічних і бойових можливостей.

Примітним є той факт, що спочатку російський Су-35 виконував роль «агресора», атакуючи французький винищувач, проте абсолютно несподівано сам став «жертвою».

Єгипетські військові аналітики відзначають, що в перспективах програш російського бойового літака може позначитися на придбаннях російських винищувачів, так як Єгипет розглядав можливість покупки в майбутньому як російських Су-35, так і французьких «Rafale»

Тепер Єгипет хоче придбати 30 літаків Rafale за 4,5 млрд доларів (3,75 млрд євро) виробництва французької компанії Dassault Aviation
показать весь комментарий
15.09.2021 22:33
+10
Таки надо им вернуть - назад перекинуть...
показать весь комментарий
15.09.2021 22:40
+6
Логично, "братишки" помогали проФФесору чем могли. А где они сейчас и когда уже у нас наладят производство гранат, в том числе и нелетального действия?
показать весь комментарий
15.09.2021 22:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Логично, "братишки" помогали проФФесору чем могли. А где они сейчас и когда уже у нас наладят производство гранат, в том числе и нелетального действия?
показать весь комментарий
15.09.2021 22:25 Ответить
тут така цікава справа...

Вирішив нещодавно Єгипет витратити багато мрлд.$ на закупку бойових літаків. Та вирішили там провести учбовий бій між новітнім російським СУ-35 та французським Rafale.

І у Єгипті винищувач Су-35 російського виробництва програв повітряний бій французькому Rafale.

Та відповідно до цього, про бажання Повітряних сил Єгипту придбати більш досконалу версію літака Rafale - F4, який наразі знаходиться у розробці, і збільшити число винищувачів французького виробництва до 72 або 100 одиниць у своєму складі

Повідомляється, що під час навчального бою російський винищувач не зміг нічого протиставити французькому бойовому літаку, так як останній виявився більш маневреним і зміг взяти в приціл винищувач Су-35 і умовно його знищити.

Подібне випробування влаштували Повітряні сили Єгипту, які побажали перевірити можливості кожного з бойових літаків.

Невдача російського винищувача тепер викликає масу питань щодо його реальних льотно-технічних і бойових можливостей.

Примітним є той факт, що спочатку російський Су-35 виконував роль «агресора», атакуючи французький винищувач, проте абсолютно несподівано сам став «жертвою».

Єгипетські військові аналітики відзначають, що в перспективах програш російського бойового літака може позначитися на придбаннях російських винищувачів, так як Єгипет розглядав можливість покупки в майбутньому як російських Су-35, так і французьких «Rafale»

Тепер Єгипет хоче придбати 30 літаків Rafale за 4,5 млрд доларів (3,75 млрд євро) виробництва французької компанії Dassault Aviation
показать весь комментарий
15.09.2021 22:33 Ответить
Пілоти хто?
показать весь комментарий
15.09.2021 22:48 Ответить
Отмечается, что в ходе учебного боя российский самолет выполнял роль «агрессора», атакуя французский. Победу Rafale над Су-35 обеспечил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Self-Protection Equipment to Counter Threats for Rafale Aircraft (SPECTRA) первого, который «заглушил» радар второго. «Российский самолет не мог управлять своим вооружением, а Rafale легко выследил врага с помощью своего радара и в конце концов "сбил его"», - пишет Defence24.

Издание утверждает, что причиной победы Rafale над Су-35 стало использование устаревших технологий, однако признает, что французский истребитель обошелся Египту почти в два раза дороже российского.
показать весь комментарий
15.09.2021 23:03 Ответить
Статья вызывает сомнения. Аэродинамика и тяговооруженность у СУ прекрасная,поэтому маневренность очень и очень хорошая. А вот вооружение ( читай электроника) действительно слабая как и во всем на паРаше
показать весь комментарий
16.09.2021 05:24 Ответить
Зная слабость прицела лётчики используют " тепловой" прицел. Дальность его действия значительно меньше ,но для этого существуют наземные штурмана,которые и выводят самолёты в тактически выгодное положение. Принцип использования авиации на постсовет ком пространстве отличается от западного и очень сильно. У нас самолёт автономно не используется. Добавлю,что когда крутили воздушные .бои с американцами ( учебные,без прицела и конечно неофициально.такое было не редко) то СУ шка как правило выигрывала бой. Американцы с авианосцев.т.е. сильные пилоты
показать весь комментарий
16.09.2021 05:36 Ответить
PS: В ******** бойовій авіації ні тяга, ні ауродинаміка значення не мають взагалі. Головне мала видимість на радарах і електронна начинка. Тому, США вже років тридцять не паряться такою фігнею, як аеродинаміка. Їх літаки мають аеродинаміку цеглини і взагалі не здатні літати без допомоги датчиків і контролерів.
показать весь комментарий
16.09.2021 11:40 Ответить
я не был в летном составе, в подъёмном.
но друзья - в прошлом пилоты в обалдении от мнения:
"летно-технические характеристики для самолета не важны".
Я бы вас на отдых в ****** отправил, зафрахтовав чартер, застраховав экипаж латентных суицидников в пользу семей, и отломал незначительный элемент механизации крыла.
показать весь комментарий
16.09.2021 12:33 Ответить
ага, цеглини, і взагалі літати нездатні, кінь, ти мабуть не овес їв, а те що між соняшниками і кукурудзою садять
показать весь комментарий
16.09.2021 20:57 Ответить
До задниці та аеродинаміка та тяга, якщо у тебе на радар впливає "рельеф местнасти" і ракети падають не долетівши до цілі. Зараз перша атака відбувається поза межею видимості.
показать весь комментарий
16.09.2021 09:41 Ответить
прЄкрАссснАя, очінь і очінь хАрошая проста аналговнєт.
показать весь комментарий
16.09.2021 20:55 Ответить
Таки надо им вернуть - назад перекинуть...
показать весь комментарий
15.09.2021 22:40 Ответить
Закидать кацапов ихними же гранатами 😀😀
показать весь комментарий
15.09.2021 22:58 Ответить
"нестаранаканфликта" фуле....
показать весь комментарий
15.09.2021 22:56 Ответить
А как доставляли эти гранаты ? Самолетом ?
показать весь комментарий
15.09.2021 22:59 Ответить
А что, в Украине своих гранат не было? Что за херню вы несёте?
показать весь комментарий
15.09.2021 22:59 Ответить
в Украине вся оборонка в каком состоянии была?
показать весь комментарий
15.09.2021 23:15 Ответить
Це гранати для поліцейських спецоперацій, розгону протестних акцій і в Україні їх не виготовляли...
показать весь комментарий
16.09.2021 09:36 Ответить
я с этим и спорить не буду. если бы и выпускали - то на оборонке(лицензии и т.п)
показать весь комментарий
16.09.2021 12:37 Ответить
Ватники и зебилы не поверят
показать весь комментарий
15.09.2021 23:00 Ответить
Офис генпрокурора мог бы и брифинги раз в неделю делать для журналистов - вопросов за 30 лет накопилось у общества много
показать весь комментарий
15.09.2021 23:02 Ответить
В январе-феврале 2014 из России в Донецк завезли сотни АК - исправных, но очень старых, с воняющими сыростью деревянными частями (цевьё,приклады). Явно с ДХ - снабжения 'партизан'/террористов.

В апреле14 их 'выдавали' любому обдолбышу (за паспорт), например, в захваченных и укрепленных барикадами

- телецентре на Куйбышева

- МЧС-СБУ на Мира/Розы/Щорса.
показать весь комментарий
16.09.2021 01:26 Ответить
Пам'ята, що завезли літаком без розмитнення і здали на відповідальне зберігання на ЦБРЗ МВС України.
показать весь комментарий
16.09.2021 07:37 Ответить
Так жи ж воно гуманітарка!
показать весь комментарий
16.09.2021 08:13 Ответить
За це генпрокурорші додали фінансування на 2 млрд гривень ?
показать весь комментарий
16.09.2021 08:39 Ответить
А я бы добавил, ввезла батальон спецназовцев в полной боевой со средствами для разгона демонстраций типа "черемуха" в различных вариациях, и снайперов со снайперскими винтовками, по просьбе Януковича и его "Партии Регионов" к Путину, переодев их в форму украинских спецслужб. Они-то и развязали бойню на Майдане, показав пример местным так же, как потом диверсионные группы ГРУ России, переодевшись в зеленых человечков, захватывали Крым и Донбасс! Правда, потом многие из них удрали в Россию, а иных, сам Зеленский отдал Путину по его просьбе! Путин был вежлив в своей просьбе, как и его диверсанты, которых потом в России назвали "вежливые люди" или "отпускниками за свой счет по зову сердца"... Зеленский совершает любые противоправные действия, лишь бы удержать свой рейтинг на плаву! Но войну так и не закончил, а конфликт заморозил! А дело Майдана попросту превратил в уголовно преследуемые деяния! Посмотрите, что кроме гранат ввозит в Беларусь Россия сегодня по просьбе такого же лидера страны, как Янукович, и сто могло бы быть без Петра Алексеевича Порошенко! Сегодня уже нет белорусского народа, он растворился до слова русского, благодаря слабости самого народа, а жаль!
показать весь комментарий
16.09.2021 08:52 Ответить
А прізвища в тих що "ввозили" є - чи це були марсіани???
показать весь комментарий
16.09.2021 10:32 Ответить
у овоча запитай, псьшонки, захєрченка
показать весь комментарий
16.09.2021 21:00 Ответить
Як "братішки" з Ху#лом допомагали Зеку втримати владу... і не тільки зброєю допомагали, а й грошима ...А по версіі багатьох силовиків ще й своїми російськими "зеленими чоловічками" спецпризначенцями.. . Методику цю зараз повторюють у Білорусі...
показать весь комментарий
16.09.2021 10:43 Ответить
Да какая версия, если кацапы даже не прятались, выставляя свои фотки в соцсетях, в форме Беркута...

показать весь комментарий
16.09.2021 20:37 Ответить
Так вот как, а то трубят в сетях, что эта Парашенка Майдан расстрелял.
показать весь комментарий
16.09.2021 20:39 Ответить
І далі чьо
показать весь комментарий
16.09.2021 21:21 Ответить
пикарды новогодни
показать весь комментарий
16.09.2021 21:53 Ответить
 
 