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Европейский союз по итогам саммита в октябре признает "значительный прогресс" во внедрении реформ в Украине, - СМИ

Европейский союз по итогам саммита в октябре признает

Евросоюз приветствует открытие рынка земли в Украине, принятие законов в сфере реформы правосудия и другие начинания.

Об этом говорится в черновике заявления, которое планируется обнародовать по итогам саммита Украина и ЕС, запланированному на октябрь, который есть в распоряжении редакции Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Заявление будет подписано президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы признаем значительный прогресс, которого достигла Украина в своем процессе реформ, и соглашаемся о необходимости и в дальнейшем поддерживать и удваивать эти усилия. Мы приветствуем историческое открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине", - говорится в черновике.

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Евросоюз также приветствовал принятие законов о Высшем совете правосудия и о судоустройстве, предусматривающие восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Предварительная версия документа также содержит упоминания об:

- усилении сотрудничества Украины с блоком в рамках Общей политики безопасности и обороны,

- дальнейшей визовой либерализации,

- экономическом сотрудничестве в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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Евросоюз также выразил поддержку независимым медиа и развития медиаграмотности в Украине.

"Мы приветствуем первый Диалог Украина-ЕС по кибербезопасности, который состоялся 3 июня 2021 года, и с нетерпением ждем следующий раунд этого диалога во втором квартале 2022-го. Мы отметили важность углубления межинституционального сотрудничества в направлении кибербезопасности", - говорится в документе.

Очередной, 23-й, саммит Украины и Евросоюза запланирован на 12 октября.

Автор: 

реформы (3951) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+8
Ані безвіз, ані лоукостери не є досягненнями нинішньої влади.
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15.09.2021 22:59
+6
А можно уточнить, в каких именно областях или структурах органов власти, у нас "значительный прогресс" в реформировании ? А то мы не в курсе.
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15.09.2021 22:44
+5
Зãступ бараболі@Hlopak_



Родичів-росню бомбить від двох речей - безвізу та лоукостерів.
Досить заможні обрусівші хохли з Сибіру на газопромислах, можуть собі дозволити багато чого, але від таких картинок їх починає трусити - "халява" вже в'їлась в свідомість.
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15.09.2021 22:51
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Правила форума Совет форумчан
Так трогательно, прям до слёз. Оказывается не всё у нас пороблэнно и шота можем всё-таки. Однако деятельность наших "правоохранителей" и руководства военно-промышленного комплекса всё-таки настораживает мягко говоря
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15.09.2021 22:32 Ответить
Это просто еще один знак зеленой команде под руководством бородатой бабушки "действуйте в рамках своего же законодательства и будет вам выполнение ваших стремлений.
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15.09.2021 22:48 Ответить
"Мы признаем значительный прогресс, которого достигла Украина в своем процессе реформ, и соглашаемся о необходимости и в дальнейшем поддерживать и удваивать эти усилия."

Чудово. Європа, продовжує співробітництво з агресором, який в 21 сторіччі анексував частину територій України і продовжує війну з Україною, платячи йому щорічно десятки мільярдів євро за ресурси.

І при цьому, підтримує Україну стурбованістю, деклараціями, не підтриманими діями, і невеликими кредитами, що виглядають сміхотворними на фоні сум, які сплачуються агресору.

Дяка за підтримку.
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15.09.2021 22:40 Ответить
Не совсем понятно, что ты хочешь от европейцев, если в киевских клубах поют проститутки из России, а шефиры гонят на телеэкраны россиян разного рода скотов.
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15.09.2021 22:45 Ответить
значительный прогресс ? (это со хрипящих слов преЗЕдента с большой трибуны? или таки мнение каких-то вменяемых экспертов?)
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15.09.2021 22:41 Ответить
Це, більш за все, з 14 року.
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15.09.2021 23:00 Ответить
А можно уточнить, в каких именно областях или структурах органов власти, у нас "значительный прогресс" в реформировании ? А то мы не в курсе.
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15.09.2021 22:44 Ответить
Какаяразніца?
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15.09.2021 22:52 Ответить
Ти бачиш ховраха? Ні!! А він там є !!!)))
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15.09.2021 22:53 Ответить
Зãступ бараболі@Hlopak_



Родичів-росню бомбить від двох речей - безвізу та лоукостерів.
Досить заможні обрусівші хохли з Сибіру на газопромислах, можуть собі дозволити багато чого, але від таких картинок їх починає трусити - "халява" вже в'їлась в свідомість.
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15.09.2021 22:51 Ответить
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15.09.2021 22:52 Ответить
Там півтори години польота ,а різниця часового пояса -1 !! Вказані різні часові пояси !!))
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15.09.2021 22:57 Ответить
До Братиславы , Будапешта и Вены - 1,5 часа лета

Но кацапов можно достать и следующими моментами :

в европейских лоукостерах Визэйер и Ренэйер иногда билеты в те города стоят 10 евро , а чаще 20 евро

В Словакии на курсах словацкого языка как знакомые кацапы такое услышали , так остолбенели . У них авиабилеты , как у бени Коломийского по 300-500 евро
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15.09.2021 23:09 Ответить
Відразу жаба зелена в грудях дихати не дає !!!)))
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15.09.2021 23:15 Ответить
Просто я видела их реакцию лично - это была беседа на словацком о видах транспорта в наших странах . И мы, украинцы , рассказали что долететь из Киева до Братиславы на лоукостерах стоит 10-20 евро. У кацапов было шоковое состояние - а ведь это кацапы живущие уже в Словакии по 3-4 года . То есть там дешевых перелетов много - могли бы и привыкнуть 😀😀😀
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15.09.2021 23:21 Ответить
Тож москалям по всіх каналах "вещают" що Україні здіпец !!!)))
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15.09.2021 23:27 Ответить
Вот и надо побольше рассказывать о достижениях . А то фсбэшные идеологи запускают общественное мнение по спланированным идеологическим направлениям , а 73 % , как дети малые , анализировать не способны
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15.09.2021 23:33 Ответить
Згоден ,про досягнення ,реалнв треба писати та говорити !! На жаль реальних досягнень обмаль ,а є лише голімий звіздбож про майбутні досягнення !! Ну нема в Україні реальної української державної влади ,є лише лялькова імітація !!)))
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15.09.2021 23:54 Ответить
Это переходной период от комсомольских вожаков , разворовавших Украину, до возможно демократической власти . Переходной период просто КАК ПЕРЕХОДНОЙ ВОЗРАСТ

Возможно электорат повзрослеет за этот период
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16.09.2021 00:05 Ответить
Ты говоришь о том, что видела сама. А для 73% Турция - верх роскоши и единственная заграница.

Откуда им знать про ваши Парижи?

А, когда им начинают рассказывать, они со всей пролетарской ненавистью в чисто кацапской манере закрывают вопрос фразой "Ну и вали к своим гейропейцам".

Собственно, это одна из причин, почему они выбрали не шибко умного простого быдлана из Кривого Рога.
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16.09.2021 01:29 Ответить
Представь себе, часть из этих 73%-в знет и про Париж, и про США с Канадой, и про Австралию с Новой Зеландией и про Сингапур. Да они не просто путешествовать туда ездят. Они там еще и работают, и живут. Я про айтишников наших речь веду. Представь себе, могут они себе такое позволить на свою зарплату.
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16.09.2021 04:06 Ответить
10 лет проработал в софтверной компании.

Не представляю, чтобы кто-то из тех, с кем я работал, отдал свой голос за ламера ЗЕ.

Наилучшим показателем является голосование граждан Украины за кордоном - подавляющее большинство во втором туре проголосовало за Пороха. Это какраз люди, которые знают "какая разница".
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16.09.2021 09:06 Ответить
SoftServe ,знаешь такую контору? Там люди работают кто в офисе, кто дома, кто в другой стране. Не буду говорить за всех, но большинство голосовали за Вову. Хотя конечно это все субъективно и относится к Харькову. Как в других городах не интересовался.

К слову. Для меня они все, кто пошел и проголосовал , молодцы. Независимо от того за кого они отдали свой голос, за Вову или за Петю.
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16.09.2021 09:50 Ответить
В Словакии из Кошице до Турина ( Италия) можно долететь за 10 евро .

друзья летали из Вены в Лиссабон за 10 евро

А в Украине олигархи сделали себе доильную ферму и доют украинцев на деньги . Стоимость перелёта из Днепра до Киева дороже чем до Вены на лоукостерах
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15.09.2021 23:24 Ответить
Расскажу Вам как летали беларусы за рубеж ( лично наблюдала)- их привозят микроавтобусами из Беларуси прямо в жуляны и оттуда они летят дешевыми лоукостерами . А нам втирали фсбэшные СМИ , как классно В БЕЛАРУСИ , какой у них асфальт, какая молочка ( радиоактивная) 😀 И у них в аэропортах - гребенный совок .
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15.09.2021 23:30 Ответить
Ані безвіз, ані лоукостери не є досягненнями нинішньої влади.
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15.09.2021 22:59 Ответить
Реально що прогресує ,це виробництво локшини ОП ,на вуха зебілоїдам !!!)))
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15.09.2021 22:51 Ответить
Какие реформы? В чём? Страна по прежнему погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история пример. Я, жертва преступления, сегодня вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 17 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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15.09.2021 22:53 Ответить
А можна щоб ще й перелік отих реформ навели?
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15.09.2021 22:57 Ответить
Європейці,як зебілоїди хряцають локшину від ОП з задоволенням !!!))
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15.09.2021 22:58 Ответить
А им шо жалко дать автограф мальчику с грустными влажными глазами?

ЗЕ им протянет бумажку, они подпишут. Им пофиг, а ЗЕ приятно.
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16.09.2021 01:23 Ответить
враньё
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15.09.2021 23:09 Ответить
Афера тысячелетия - дерибан земли это не то, что надо приветствовать. Это в любом случае.

И еще какой-то черновик подозрительный. ЕС не всегда адекватны, а еще и Зеля хитрит, ссылаясь на ЕС, чтобы обмануть доверчивых украинцев.

Нам нельзя верить бездумно не только востоку, но и Западу. Тем более хитрым нашим политикам.
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15.09.2021 23:12 Ответить
Как говорил Мюллер Штирлицу : "
Верить нельзя никому! Мне - можно!"

https://www.youtube.com/watch?v=OGSeqt4Y7yk&ab_channel=IgorTimoshenkov

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16.09.2021 04:12 Ответить
И еще. Открытый рынок, в том числе и земли, не может быть аферой по определению. Аферы, это то, что существует вне рынка, весь тот схематоз , ну или плановая экономика как при се-се-се-р. Ох уж эти "знатоки", "что, где, когда".
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16.09.2021 04:24 Ответить
Задайте себе простой вопрос-где вся корумпированная мразь хранит и тратит свои деньги?вот вам и ответ,почему ************* слепы и озабочены иногда.
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15.09.2021 23:48 Ответить
А можно я тебе задам вопрос:"А где хранят свои сбережения честные и неподкупные?"
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16.09.2021 04:14 Ответить
Экономика процветает как никогда (если верить некому Фурсе). ЕС признал значительный прогресс во внедрении реформ. Невероятный прорыв Зеленского в США с джавелинами и прочими инвестициями. Неужели украинцы дождались.
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16.09.2021 00:09 Ответить
Когда и про чью экономику говорил такое Фурса? Если ты конечно о Сергее Фурсе, известном инвест банкире.
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16.09.2021 04:30 Ответить
Шах и мат вам, порохоботы!!!

ЗЕ подпишет признание своих успехов. А это уже не просто так - это уже международное признание.

Следующий шаг - конференция "Как ЗЕ управляет планетой, не привлекая внимание санитаров".
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16.09.2021 01:22 Ответить
Скорее "рыба", как в домино.
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16.09.2021 04:26 Ответить
НикихвороФФ выдал очередную порцию гною...
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16.09.2021 08:06 Ответить
 
 