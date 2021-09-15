Европейский союз по итогам саммита в октябре признает "значительный прогресс" во внедрении реформ в Украине, - СМИ

Евросоюз приветствует открытие рынка земли в Украине, принятие законов в сфере реформы правосудия и другие начинания.

Об этом говорится в черновике заявления, которое планируется обнародовать по итогам саммита Украина и ЕС, запланированному на октябрь, который есть в распоряжении редакции Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Заявление будет подписано президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы признаем значительный прогресс, которого достигла Украина в своем процессе реформ, и соглашаемся о необходимости и в дальнейшем поддерживать и удваивать эти усилия. Мы приветствуем историческое открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине", - говорится в черновике.

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Евросоюз также приветствовал принятие законов о Высшем совете правосудия и о судоустройстве, предусматривающие восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Предварительная версия документа также содержит упоминания об:

- усилении сотрудничества Украины с блоком в рамках Общей политики безопасности и обороны,

- дальнейшей визовой либерализации,

- экономическом сотрудничестве в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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Евросоюз также выразил поддержку независимым медиа и развития медиаграмотности в Украине.

"Мы приветствуем первый Диалог Украина-ЕС по кибербезопасности, который состоялся 3 июня 2021 года, и с нетерпением ждем следующий раунд этого диалога во втором квартале 2022-го. Мы отметили важность углубления межинституционального сотрудничества в направлении кибербезопасности", - говорится в документе.

Очередной, 23-й, саммит Украины и Евросоюза запланирован на 12 октября.