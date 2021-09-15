Европейский союз по итогам саммита в октябре признает "значительный прогресс" во внедрении реформ в Украине, - СМИ
Евросоюз приветствует открытие рынка земли в Украине, принятие законов в сфере реформы правосудия и другие начинания.
Об этом говорится в черновике заявления, которое планируется обнародовать по итогам саммита Украина и ЕС, запланированному на октябрь, который есть в распоряжении редакции Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Заявление будет подписано президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Мы признаем значительный прогресс, которого достигла Украина в своем процессе реформ, и соглашаемся о необходимости и в дальнейшем поддерживать и удваивать эти усилия. Мы приветствуем историческое открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине", - говорится в черновике.
Евросоюз также приветствовал принятие законов о Высшем совете правосудия и о судоустройстве, предусматривающие восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Предварительная версия документа также содержит упоминания об:
- усилении сотрудничества Украины с блоком в рамках Общей политики безопасности и обороны,
- дальнейшей визовой либерализации,
- экономическом сотрудничестве в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Евросоюз также выразил поддержку независимым медиа и развития медиаграмотности в Украине.
"Мы приветствуем первый Диалог Украина-ЕС по кибербезопасности, который состоялся 3 июня 2021 года, и с нетерпением ждем следующий раунд этого диалога во втором квартале 2022-го. Мы отметили важность углубления межинституционального сотрудничества в направлении кибербезопасности", - говорится в документе.
Очередной, 23-й, саммит Украины и Евросоюза запланирован на 12 октября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чудово. Європа, продовжує співробітництво з агресором, який в 21 сторіччі анексував частину територій України і продовжує війну з Україною, платячи йому щорічно десятки мільярдів євро за ресурси.
І при цьому, підтримує Україну стурбованістю, деклараціями, не підтриманими діями, і невеликими кредитами, що виглядають сміхотворними на фоні сум, які сплачуються агресору.
Дяка за підтримку.
Родичів-росню бомбить від двох речей - безвізу та лоукостерів.
Досить заможні обрусівші хохли з Сибіру на газопромислах, можуть собі дозволити багато чого, але від таких картинок їх починає трусити - "халява" вже в'їлась в свідомість.
Но кацапов можно достать и следующими моментами :
в европейских лоукостерах Визэйер и Ренэйер иногда билеты в те города стоят 10 евро , а чаще 20 евро
В Словакии на курсах словацкого языка как знакомые кацапы такое услышали , так остолбенели . У них авиабилеты , как у бени Коломийского по 300-500 евро
Возможно электорат повзрослеет за этот период
Откуда им знать про ваши Парижи?
А, когда им начинают рассказывать, они со всей пролетарской ненавистью в чисто кацапской манере закрывают вопрос фразой "Ну и вали к своим гейропейцам".
Собственно, это одна из причин, почему они выбрали не шибко умного простого быдлана из Кривого Рога.
Не представляю, чтобы кто-то из тех, с кем я работал, отдал свой голос за ламера ЗЕ.
Наилучшим показателем является голосование граждан Украины за кордоном - подавляющее большинство во втором туре проголосовало за Пороха. Это какраз люди, которые знают "какая разница".
К слову. Для меня они все, кто пошел и проголосовал , молодцы. Независимо от того за кого они отдали свой голос, за Вову или за Петю.
друзья летали из Вены в Лиссабон за 10 евро
А в Украине олигархи сделали себе доильную ферму и доют украинцев на деньги . Стоимость перелёта из Днепра до Киева дороже чем до Вены на лоукостерах
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
ЗЕ им протянет бумажку, они подпишут. Им пофиг, а ЗЕ приятно.
И еще какой-то черновик подозрительный. ЕС не всегда адекватны, а еще и Зеля хитрит, ссылаясь на ЕС, чтобы обмануть доверчивых украинцев.
Нам нельзя верить бездумно не только востоку, но и Западу. Тем более хитрым нашим политикам.
Верить нельзя никому! Мне - можно!"
https://www.youtube.com/watch?v=OGSeqt4Y7yk&ab_channel=IgorTimoshenkov
ЗЕ подпишет признание своих успехов. А это уже не просто так - это уже международное признание.
Следующий шаг - конференция "Как ЗЕ управляет планетой, не привлекая внимание санитаров".