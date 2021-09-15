Победители международных ученических олимпиад будут получать из Фонда Президента Украины 100 тыс. грн премии, - ОП

Победители международных ученических олимпиад и школьники с наивысшими балами ВНО будут получать премии и стипендии из фонда Президента Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Премия победителям международных ученических олимпиад составит 100 тыс. грн.

Участники ВНО, которые получили наивысшие результаты, будут получать ежемесячную президентскую стипендию в размере 10 тыс. грн.

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