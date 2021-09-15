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Победители международных ученических олимпиад будут получать из Фонда Президента Украины 100 тыс. грн премии, - ОП

Победители международных ученических олимпиад будут получать из Фонда Президента Украины 100 тыс. грн премии, - ОП

Победители международных ученических олимпиад и школьники с наивысшими балами ВНО будут получать премии и стипендии из фонда Президента Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Премия победителям международных ученических олимпиад составит 100 тыс. грн. 

Участники ВНО, которые получили наивысшие результаты, будут получать ежемесячную президентскую стипендию в размере 10 тыс. грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минимальная стипендия в вузах с 1 января вырастет до 2 тыс. грн, в ПТУ – до 1,25 тыс. грн, - Шмыгаль

Автор: 

стипендии (204) школа (3012) Минобразования (1735) ВНО (417)


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Топ комментарии
+3
Коли будуть обіцяні виплати дітям за використання надр?
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15.09.2021 22:57
+2
обіцянки-цяцянки (головне голосно каркнути)
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15.09.2021 23:04
+1
Скількі гонору ,наче з власної кишені дає !!!)))
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15.09.2021 23:18
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Коли будуть обіцяні виплати дітям за використання надр?
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15.09.2021 22:57 Ответить
обіцянки-цяцянки (головне голосно каркнути)
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15.09.2021 23:04 Ответить
В імітаціі головне як гучніше прокукурікати ,про майбутні звершення !!!)))
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15.09.2021 23:20 Ответить
"Фонд президента" це наші податки. Якби він платив із своїх офшорів то нехай хвастається.
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16.09.2021 07:56 Ответить
Скількі гонору ,наче з власної кишені дає !!!)))
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15.09.2021 23:18 Ответить
Таких діточок треба підтримувати безумовно.
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15.09.2021 23:28 Ответить
А может надо просто перестать пи*деть.
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16.09.2021 00:50 Ответить
А учителям что бы были победители олимпиад тоже будут платить из фонда Президента хотя бы не обещанные на выборах 4 тыс,долл., а 500 долл.. в Турции и Польше например платят тоже не 4 тыс но 1800 точно. Только возникает вопрос откуда деньги получает фонд? наверное добрые люди вносят, а откуда добрые люди берут . что то не видно что бы за 30 лет хоть один завод с нуля был построен? Ну понятно от куда? Наверное например берут украинский газ по 4 тыс грн, а продают по 20 тыс. или электроэнегию по 1.2 грн ,а прдают по 4 грн. вот за эти копейки и вносят.
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16.09.2021 01:54 Ответить
За 30 років з нуля побудували заводи Шкода-Єврокар у Закарпатті, Богдан в Черкасах, Фуджікура, Делфі, Бадер, Кока-Кола, Пепсі, Дніпросталь, кілька пивзаводів (ППБ, Славутич у Києві)... Це не робить владу хорошою, але бізнес якось крутиться і в таких умовах!

І так, за останні 2 роки нових заводів не відкривали... Ще при Петі відкривали Фуджікуру і Делфі, а при Зе вже ні!
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16.09.2021 08:15 Ответить
Вы меня не поняли - завод чисто украинского производства и технологий не иностранная перепечатка и не приватизируемое , а технологическое производство пользующееся спросом на экспорт а не на внутреннем рынке только не сырьевое с высокой добавочной стоимостью такие как Энергоатома, Мотросич , Антонов который убили и многие другие, с большим количеством рабочих мест и уровнем зарплат такие как Шкода, но увы это не украинские технологии.
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16.09.2021 17:29 Ответить
Наприклад, Impression - смартфони і планшети української розробки...
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16.09.2021 17:33 Ответить
Богдан - якщо що, теж вітчизняні розробки і продає тролейбуси у Чехію, Словенію, македонію...
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16.09.2021 18:30 Ответить
А військовим хто платитиме ?!
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16.09.2021 07:58 Ответить
Цікава деталь - у нас щороку учні займають призові місця на міжнародних олімпіадах з математики, фізики, хімії, біології, інформатики. І так щороку десь з часів Юща...

А от при совку таких досягнень було НУЛЬ! Хто там каже про "луччую в мірє савєцкую школу"? Ось він - показник рівня освіти!
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16.09.2021 08:17 Ответить
 
 