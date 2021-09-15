Победители международных ученических олимпиад будут получать из Фонда Президента Украины 100 тыс. грн премии, - ОП
Победители международных ученических олимпиад и школьники с наивысшими балами ВНО будут получать премии и стипендии из фонда Президента Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Премия победителям международных ученических олимпиад составит 100 тыс. грн.
Участники ВНО, которые получили наивысшие результаты, будут получать ежемесячную президентскую стипендию в размере 10 тыс. грн.
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показать весь комментарий15.09.2021 22:57
+2 Вася Шевченко #371210
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+1 Дмитро Черних #470343
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І так, за останні 2 роки нових заводів не відкривали... Ще при Петі відкривали Фуджікуру і Делфі, а при Зе вже ні!
А от при совку таких досягнень було НУЛЬ! Хто там каже про "луччую в мірє савєцкую школу"? Ось він - показник рівня освіти!