Украина может поделиться с другими странами вакцинами от COVID-19, у которых истекает срок годности, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что Украина может поделиться вакцинами от коронавируса, у которых истекает срок годности, с другими странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Ляшко, дозы вакцины от коронавируса, у которых истечет срок годности, будут изъяты из оборота, после чего их утилизируют.
"Но мы будем делать все возможное, чтобы продукт не был утилизирован, а был использован на территории Украины. Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться и вакцина была использована там, где может быть использована", - объяснил министр.
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+5 Вася Шевченко #371210
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и то верно, жалко мелко грызунов
14.09.2021
Состоянием на 01.09.2021 г. в положении критического истечения срока годности вакцины (1 месяц) попадает около 0, 4 млн. доз вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited и 0,966 млн. доз AstraZeneca Inc.
вислюк оманський и ермак хорошо прибарахлились на покупке индийской и китайской туфты.. теперь можно и списать эти вакцины в утиль)
Особенно забавно это будет на фоне непоняток - а поставлялись ли они вообще в Украину после 100% проплаты?
Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему , о существовании которой мы не раз упоминали - отсутствие национального реестра вакцинированных.
В Украине, благодаря клоуну, степанову и ляшко - фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации.
Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин (огромная часть которых списывается без фактической факцинации!), что не есть точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности.
На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 6%, что есть наинизший показатель в Европе.
Простая логика подсказывает, что если бы люди повторно не болели ковидом, в каждой стране была бы одна волна заболеваемости, а практически во всех странах их несколько. Период между пиками волн примерно и указывает, через сколько времени люди заболевают повторно.
работатьсреди них нет - это таки да.