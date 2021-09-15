Украина может поделиться с другими странами вакцинами от COVID-19, у которых истекает срок годности, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что Украина может поделиться вакцинами от коронавируса, у которых истекает срок годности, с другими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Ляшко, дозы вакцины от коронавируса, у которых истечет срок годности, будут изъяты из оборота, после чего их утилизируют.

"Но мы будем делать все возможное, чтобы продукт не был утилизирован, а был использован на территории Украины. Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться и вакцина была использована там, где может быть использована", - объяснил министр.

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