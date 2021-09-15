РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10049 посетителей онлайн
Новости
2 269 28

Украина может поделиться с другими странами вакцинами от COVID-19, у которых истекает срок годности, - Ляшко

Украина может поделиться с другими странами вакцинами от COVID-19, у которых истекает срок годности, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что Украина может поделиться вакцинами от коронавируса, у которых истекает срок годности, с другими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Ляшко, дозы вакцины от коронавируса, у которых истечет срок годности, будут изъяты из оборота, после чего их утилизируют.

"Но мы будем делать все возможное, чтобы продукт не был утилизирован, а был использован на территории Украины. Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться и вакцина была использована там, где может быть использована", - объяснил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 3 млн доз вакцины AstraZeneca могут не успеть использовать в Украине, - KSE

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
это как? например 16 сентября истекает срок 1 000 доз в Мариуполе... разве успеваете???
показать весь комментарий
15.09.2021 23:25
+5
еще как успеют... списать себе на офшорные счета в Омане))

14.‎09.‎2021

Состоянием на 01.09.2021 г. в положении критического истечения срока годности вакцины (1 месяц) попадает около 0, 4 млн. доз вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited и 0,966 млн. доз AstraZeneca Inc.

вислюк оманський и ермак хорошо прибарахлились на покупке индийской и китайской туфты.. теперь можно и списать эти вакцины в утиль)

Особенно забавно это будет на фоне непоняток - а поставлялись ли они вообще в Украину после 100% проплаты?
показать весь комментарий
15.09.2021 23:33
+5
кстати:

Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему , о существовании которой мы не раз упоминали - отсутствие национального реестра вакцинированных.

В Украине, благодаря клоуну, степанову и ляшко - фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации.

Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин (огромная часть которых списывается без фактической факцинации!), что не есть точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности.

На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 6%, что есть наинизший показатель в Европе.
показать весь комментарий
15.09.2021 23:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бамбазятам с лопаты отдайте. дарю
показать весь комментарий
15.09.2021 23:23 Ответить
вы имели ввиду мышебратьев ?

и то верно, жалко мелко грызунов
показать весь комментарий
15.09.2021 23:52 Ответить
это как? например 16 сентября истекает срок 1 000 доз в Мариуполе... разве успеваете???
показать весь комментарий
15.09.2021 23:25 Ответить
еще как успеют... списать себе на офшорные счета в Омане))

14.‎09.‎2021

Состоянием на 01.09.2021 г. в положении критического истечения срока годности вакцины (1 месяц) попадает около 0, 4 млн. доз вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited и 0,966 млн. доз AstraZeneca Inc.

вислюк оманський и ермак хорошо прибарахлились на покупке индийской и китайской туфты.. теперь можно и списать эти вакцины в утиль)

Особенно забавно это будет на фоне непоняток - а поставлялись ли они вообще в Украину после 100% проплаты?
показать весь комментарий
15.09.2021 23:33 Ответить
кстати:

Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему , о существовании которой мы не раз упоминали - отсутствие национального реестра вакцинированных.

В Украине, благодаря клоуну, степанову и ляшко - фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации.

Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин (огромная часть которых списывается без фактической факцинации!), что не есть точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности.

На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 6%, что есть наинизший показатель в Европе.
показать весь комментарий
15.09.2021 23:35 Ответить
значить у нас є найвищий шанс на виживання
показать весь комментарий
16.09.2021 01:42 Ответить
Шанс на уровне стран Африки. И так всегда - Европа живет, а Африка выживает. А теперь, благодаря антиваксерам, и мы выживанием займемся. Вот только Африка выживает благодаря высокой рождаемости, а у нас с этим полный капец.
показать весь комментарий
16.09.2021 07:45 Ответить
Где результаты исследований?

Простая логика подсказывает, что если бы люди повторно не болели ковидом, в каждой стране была бы одна волна заболеваемости, а практически во всех странах их несколько. Период между пиками волн примерно и указывает, через сколько времени люди заболевают повторно.
показать весь комментарий
16.09.2021 10:40 Ответить
https://www.0629.com.ua/news/3206546/nicogo-ne-zipsuvalos-u-mariupoli-povnistu-vikoristali-vakcinu-moderna Нічого не зіпсувалось. У Маріуполі повністю використали вакцину Moderna
показать весь комментарий
16.09.2021 09:37 Ответить
16 сентября в мариупольских центрах вакцинации истекает срок годности 1 тыс. доз вакцины от коронавируса Moderna. Об этом руководитель департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель рассказал местному изданию "https://pr.ua/ru/news/u-mariupoli-mozhutq-utilizuvati-tisyachu-doz-vakcsini-moderna-csya-vakcsina-bilqswe-postavlyatisya-ne-bude Приазовский рабочий ", информирует
показать весь комментарий
16.09.2021 14:33 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2021 23:26 Ответить
На тобі Боже....
показать весь комментарий
15.09.2021 23:28 Ответить
На тобі небоже що мені не гоже.
показать весь комментарий
15.09.2021 23:39 Ответить
А Вава казав що його свідкам вакцина взагалі не потрібна, бо вони чемпіони.
показать весь комментарий
15.09.2021 23:42 Ответить
виходить, стіпашка дарма в Індію їздив за вакциною.
показать весь комментарий
15.09.2021 23:43 Ответить
56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса - опрос Деминициатив
показать весь комментарий
16.09.2021 00:04 Ответить
Аж 2 тысячи респондентов опросили. Херня это, а не опрос.
показать весь комментарий
16.09.2021 07:40 Ответить
Меня бесит то, что везде идут протесты против насильной вакцинации, локдаунов, масок, ковид-паспорта, а у нас молчок. Украинцы уже сидят под шконкой. И так кста по всем вопросам.. ********
показать весь комментарий
16.09.2021 00:21 Ответить
дык у нас нет насильной вакцинации ... но то что у нас на два украинца три гетьмАна и дураков работать среди них нет - это таки да.
показать весь комментарий
16.09.2021 06:14 Ответить
А вот в Дании 73% вакцинировались и там ни масок, ни локдаунов, ни ковид-паспортов. Представляю, как антиваксеров это бесит...
показать весь комментарий
16.09.2021 07:33 Ответить
У вакцинации нет цели - есть только путь... Из-за продолжающихся всплесков случаев заражения COVID-19, Израиль собирается запустить уже четвертую!!!!! дозу вакцины.
показать весь комментарий
16.09.2021 00:27 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2021 01:38 Ответить
Не зрозуміло, чому ці генно-модифікуючі щеплення мають термін придатності? Мое там гібридні чіпи починають залипати?.. Бо решті біохемічних агентів там немає як псуватися...
показать весь комментарий
16.09.2021 01:40 Ответить
Тому що, по-перше, вони ні разу не генно-модифікуючі, а по-друге, РНК - доволі нестійка за нормальних умов молекула. Треба було Вам трохи краще біохЕмію вчити.
показать весь комментарий
16.09.2021 10:43 Ответить
Но младше 18 лет, с 16 например - НИЗЗЯ. Студенты первых курсов, старшеклассники-выпускники рвущие ж...илы готовясь к ЗНО. Не-а, разносите на [не-]здоровье.
показать весь комментарий
16.09.2021 05:58 Ответить
 
 