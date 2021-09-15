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"План трансформации Украины" включает более 80 проектов на сумму 277 млрд долларов, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров

План трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил во время визита в США, - это около 100 проектов, касающихся разных отраслей.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ.

"План трансформации - это условное название. Президент сказал, что больше 80 проектов с общей целью - трансформация Украины за 5-10 лет. Его на самом деле не существует как единого документа, это пакет проектов, кажется, их 88, но могу ошибаться. Скажем так, до 100 разных проектов в разных отраслях на общую сумму 277 млрд долларов. Когда пришел ответ от Офиса президента, что копии нет - ее на самом деле нет единой, такого единого документа, который бы назывался планом трансформации. Это условное название", - сказал Никифоров.

Пресс-секретарь президента отметил, что этот план не представляет никакого секрета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы достаточно независимая страна, которая выбирает бизнес-партнеров сама себе", - Зеленский о влиянии США на экономические отношения Киева и Пекина

"Разве это тайна? Я уже видел некоторые статьи по этому плану трансформации. Не думаю, что это тайна и мы что-то скрываем, есть перечни, где-то публиковали, не скажу сейчас где. Но такое было. Это не секрет, думаю, мы его оформим и покажем, это все будет. Отдельные СМИ уже публиковали части этого плана", - сказал Никифоров.

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20268) изменения (181) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+22
В Украине назревает демографический кризис. Число тех, кто ворует, продолжает расти, а число тех, у кого можно что-то украсть, катастрофически сокращается..(c)
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16.09.2021 00:05
+17
Це той придурок що показував язика в Штатах?
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16.09.2021 00:06
+13
план вовки-шмаркли "Хорошо прибарахлится - прапраправнукам хватит!"

сейчас они хотят устроить деребан минимум на 277 млрд.долл..

При уровне откатов на "великом крадивництве" в 30-40% - откаты по новому плану составят до 110 млрд.долл..

почувствуйте всю мощь Оманских и Катарских офшоров клована, ермака и слуг урода!
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16.09.2021 00:07
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Правила форума Совет форумчан
В Украине назревает демографический кризис. Число тех, кто ворует, продолжает расти, а число тех, у кого можно что-то украсть, катастрофически сокращается..(c)
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16.09.2021 00:05 Ответить
Как показывает практика, украсть можно у кого угодно. Просто у пенсов это сделать просто, а у Ахметки и иже с ним - сложно. Но когда доедят мелочь, то будут давить тех, кто крупнее.
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16.09.2021 00:07 Ответить
Проукраинские политики в Украине не выгодны никому, страна практически колония, с нее тянут все из нее ресурсы и активы. Единственное что нам, не-лохам и рабам оставили, это язык и борщ. Теперь заполняют нас мигрантами чтобы полностью уничтожить Нас как нацию.
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16.09.2021 00:17 Ответить
Вы так говорите, как будто это не украинцы, а рептилоиды с Нубиру выбрали нынешнего Преза и Раду
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16.09.2021 00:26 Ответить
Для идиотов повсюду расставлены информационные капканы, идет целенаправленная профессиональная манипуляция сознанием. Но в случае с выбором Зе и оправдать все инфовойной не получится - это реальный психиатрический диагноз.
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16.09.2021 00:32 Ответить
Тоесть они планируют спионерить 277 лярдов баксов в следующие 5 лет? Продавцы Мазератти и прочих Брегетов с кросовками за ******** баксов в ожидании потирают свои наманикюренные ручёнки .
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16.09.2021 00:05 Ответить
Це той придурок що показував язика в Штатах?
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16.09.2021 00:06 Ответить
чим більше планів у квартального дурка, тим гірше країні.
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16.09.2021 00:07 Ответить
Думаю, там "план" один. Але вставляє добряче. Це скільки ж там друганів у чоловіка, що аж 88 проектів. Любитель "плану" навіть не усвідомлює до кінця, як смішно і водночас дрібно він виглядає.
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16.09.2021 00:26 Ответить
план вовки-шмаркли "Хорошо прибарахлится - прапраправнукам хватит!"

сейчас они хотят устроить деребан минимум на 277 млрд.долл..

При уровне откатов на "великом крадивництве" в 30-40% - откаты по новому плану составят до 110 млрд.долл..

почувствуйте всю мощь Оманских и Катарских офшоров клована, ермака и слуг урода!
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16.09.2021 00:07 Ответить
к их беде у нашей страны денег на это нет(

а выпросить хоть лишний лярдик таким способом у американцев не вышло)

это просто пиар, нет там никаких проектов и цифра с потолка взята. По моему Лерос говорил, что Банковая от губернаторов потребовала разных креативных идей. Ну те поприсылали что придумать смогли, какие то идеи, их сбили в табличку и повезли Байдену. Тот наверное не смотрел их даже, так как их пресса только с удивлением пожимала плечами с нимым вопросом "какие четверть триллиона?"

Пресс-секретарь их тоже не видел и скажем так, комментирует "пустое место" в пользу работодателя)
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16.09.2021 19:27 Ответить
...включая генеральный проект поднимания двумя пальцами за кумпол америкнаского Конгресса
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16.09.2021 00:08 Ответить
Схоже, в "дурку" галоперидол не завезли...
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16.09.2021 00:08 Ответить
все на банковую свозят, все туда)
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16.09.2021 19:29 Ответить
Министр Энергетики США и Зеля договорились реформировать ядерную энергетику Украины и достроить Хмельницкую АЭС,на все про все уйдет до 40 ярдов долларов...,я там думаю что те реакторы советского говна давно устарели...,а Чернобыльскую катастрофу сочинили на Мокшандии,чтобы Украины не вышла из состава советского говна...,все "хорошее советского говна всегда заканчивается" катастрофой...подлодка Курск не в счет...,то случайно президент США выстрелил из ружбайки М-1....
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16.09.2021 00:12 Ответить
М-да, без плана такие деньги не распилишь.
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16.09.2021 00:14 Ответить
Всегда в бизнесе был принцип - запрашивай побольше , тогда будут уважать .
Тут главное не мелочиться 😀😀😀277 милярдов !!!
Да скабееву кондрашка хватит и за 10 млрд Украине 😀 а
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16.09.2021 00:15 Ответить
А откуда возьмут столько денег.
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16.09.2021 00:17 Ответить
Да ниоткуда. Обещать - не значит жениться.

Экология диджитализации, трансформация, амбасадоры синергии перспективного мышления - вот, что главное. Вот что хотят слышать простые зебилы.
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16.09.2021 01:17 Ответить
+ под каждым словом)
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16.09.2021 19:31 Ответить
ОПа відповіла, що такого плану не має.

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16.09.2021 00:17 Ответить
Я внимиательно перечитал все статьи сотрудничества США-Украина,на сайте Госдепа есть все параграфы,особенно в военной сфере....,сегодня 2 стратегитесчуиз бомбардировщика нагло ворвалиь в воздушное простьранство Украины в сопровождение истребителей ВВС Украины...********* выразила решительный протест подобному варварству Пентагона...
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16.09.2021 00:18 Ответить
Завтра Владимир Салавьев проблеет Мавзолейному быдлу.......Украина опять перешла нга внешнее управление США....
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16.09.2021 00:21 Ответить
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16.09.2021 00:23 Ответить
та хоч би якійсь робили, і не комуниздили. Бо те, що нині роблять - то деякі "проекти" пішли під велике крадівництво, а деякі (як то ******** дерев) лише проектують таке ж злодійство. Короче, бабло на це - лише з держбюджету, жоден буржуй на це бабла не виділить; ні свого, ні з якогось фонду.
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16.09.2021 00:24 Ответить
Виділять! У борг. Під ВЕЛИКІ % з держгарантією.
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16.09.2021 11:11 Ответить
Суд за позовом Порошенка до Гордона, де п'ятий президент оскаржив заяву, що він нібито дав наказ ЗСУ залишити Маріуполь, не відбувся. Бо Гордон злякався прийти на суд. Формальна причина перенесення суду на 6 жовтня - адвокати Гордона попросили час для ознайомлення зі справою. До цього дня вони ж не мали часу ознайомитися зі справою…Але знайшли час назвати відверту брехню свого клієнта «оціночним судженням». Цікаво, що Гордон обіцяв перетворити суд на шоу і говорив, що із задоволенням прийде судитись. Напевне після консультацій з адвокатами, бажання влаштувати шоу змінилося на мокрі памперси і дитяче намагання відстрочити неминучу розплату за брехню.

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16.09.2021 00:27 Ответить
В Одессе стартовали военно-стратегические учения Украина-НАТО под кодовым наименованием "Объединенные усилия"...11 стран НАТО прислали в Украину свои войска и технику...Мавзолейные...Фас...хде ваша *********?
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16.09.2021 00:28 Ответить
Видайте "реХворматорам"- узурпаторам губозакатну машинку. 5-10 років. Слуги так пошманали "мудрий" нарід , що чи вистачить у нього сил дотягти 2, 5 роки до кінця "епохи бідності"?
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16.09.2021 00:35 Ответить
Основатель украинского Олигархата Ленонид Данилыч запретил Зеленскому воровать бабло Госдепа и Пентагона....доллары мечеенные Казначейством США....
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16.09.2021 00:38 Ответить
Завод "АвтоКРАЗ" продаст Пентьагону четыре вида военных КРАЗов для спецназа США.Сумма сделки более 1 миллиарда долларов.У ********** точняк инфаркт стукнет...
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16.09.2021 00:43 Ответить
ТУРЧИНОВ: ІСКОННО РОСІЙСЬКІ ЗЕМЛІ - ЦЕ БОЛОТА НАВКОЛО САДОВОГО КІЛЬЦЯ


Колишній секретар РНБО, керівник штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов прокоментував часті висловлювання президента країни-агресора Володимира Путіна про "повернення споконвічно російських земель".

За його словами, більшість територій РФ були приєднані силою.

"Ми ж розуміємо, що таке в класичному розумінні Росія. Росія, Російська імперія - це на 80% силою приєднані території. І коли брати ісконно, як вони кажуть, російські землі - це болота навколо Садового кільця. Оце, може, ісконно їхні російські землі", - вважає політик.

Водночас він наголосив, що заяви про "повернення історичної справедливості" - це серйозна загроза з боку Росії. До того ж її влада серйозно готується втілювати свої злочинні плани не лише в теорії. Доказом цьому, за словами Турчинова, є перетворення тимчасово окупованого Криму на військову базу.

Турчинов також заявив, що передумовами наступу на Херсон російських військ можуть бути хаос і некерованість ситуації в Україні.
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16.09.2021 01:03 Ответить
клоуну что план, что капризы - разницы не видит. записал фантазии и назвал планом.
дайте денег, буржуи, бубочке.
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16.09.2021 01:08 Ответить
А также миллиард деревьев, охулион столбиков с QR-кодами, кисельные берега и молочные реки.

И вот, когда послы с Альфа Центавра будут нас хвалить, вот тогда-то вы поймете, какой ЗЕ великий реформатор и трансформатор, а вовсе не #уйло, как считают многие.
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16.09.2021 01:14 Ответить
План трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил во время визита в США, - это около 100 проектов, касающихся разных отраслей. Источник:

План "трансформации" Украины за 277 миллрд. $ на 100 объектов, каких объектов? агрохолдингов что ли ? короче без участия самих украинцев,ну разве что казино и "канабис" что бы деньги последние занесли .
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16.09.2021 01:30 Ответить
Товарисчи порохоботы в истерики- строительство дорог, портов, баз НАТО, новый статус в НАТО, строительства АЭС на млрды баксов, возможное приобретения лучшего ПВО в мире и тд и тп .

А им, понимаешь, перерезание ленточек на туалетах опять подавай Ну не клоуны, а ??)))

PS/ Забавно, что самый адекватный оказался "Senator"))
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16.09.2021 02:29 Ответить
А что там с весенними посадками? Как ты там, не переживаешь, что рыбы мало красной и черной икры мечут? Олигархи наказаны? Война закончилась? (ну или хотя бы наших парней не убивают больше?) и.т.д., страницы не хватит все тебе, идиоту, напомнить.

Или, вот в этот раз, уж точно все обещания выполнят? Есть ли где то предел тупости зеленых баранов?
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16.09.2021 03:59 Ответить
PS. Тебе бы в раше жить, там не только обещания дают но и потом убеждают, что все выполнили.
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16.09.2021 04:00 Ответить
Медведчук заблокирован, Ахметов в долгах, Порошенко задвинут и представляет из себя сейчас жалкое зрелище, Беня весь в уголовных делах на Западе(сидит молчит, а как раньше- его не заткнуть было ), Фирташа скоро должны посадить в Австрии. В Украине скоро введут законы против олигархов, чтобы значительно ослабить их влияние. Их не будут сажать, если ты об этом, они будут просто богатыми людьми- не больше. Сажать их невыгодно, в этом нет никого смысла.

Война незакончена конечно- Зе не собирается выполнять оккупационные пункты по "Минску2". Или нужно выполнить? Или что? Или в наступление идти? Что ты, "не идиот" подскажешь?
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16.09.2021 12:29 Ответить
не то что б как бы придираться, но позволю пару уточнений:

1. Медведчук не заблокирован. Он в отпуске, потому что подозревается в госизмене) почему не в сизо? так дома удобней)

2. Ахметов в долгах? Форбс Украина 2020 - Ринат Ахметов увеличил свое состояние с 2,7 млрд дол до 7,8 млрд дол. У меня один вопрос. Кто ж ему столько одолжил до получки?

3. Что бы кто не говорил, но Порошенко не задвинут. Он как раз лидеров проукраинской оппозиции)

4. Беня в уголовке на западе вопреки Зеленскому, этот парень как раз и не отдает его американцам) и защищает и дает снова вороваь с бюджета...вернее не так... они просто вместе воруют)

5. Нафтогаз простил облгазам почти 100 млрд грн долгов. Спасибо Владимиру Александровичу за борьбу с олигархом Фирташем)

6. В законе про олигархов против олигархов собственно ничего и нет) это закон что бы убрать всех оппонентов на следующих выборах, короче по стопам лукашенки и пукина идет, если протащит через раду)

7. В Париже на самите четверки в 2019 Зеленский согласовал и обещал имплеминтировать формулу Штанмайера в законодательство страны, о чем ему при каждом случае напоминает Меркель)

8. Точно...слил операцию по военным преступникам на финальном этапе

а так все норм написал, почти правда

пожалуй все
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16.09.2021 19:52 Ответить
Шкицкий, перестань позориться уже "Новый статус НАТО"? Какое отношение это имеет к "достижениям" твоего зеленого кодла? НАТО предоставило Украине статус партнера расширенных возможностей за, цитирую "Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО", к которым зеля имеет такое же отношение, как ты к Украине. "Приобретения лучшего ПВО в мире..." ? Лови: "В Белом доме не подтвердили информацию, что США могут поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" "Баз НАТО"? А что, в Украине уже есть БАЗЫ НАТО? Однако)))) "Строительства АЭС на млрды баксов"? Где построили и где миллиарды из Великобритании, Омана, ОАЭ? НОЛЬ!... Позорище!!!!
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16.09.2021 08:57 Ответить
Такое отношение, что он главнокомандующий. Не подтвердили, но вероятность есть. Это не значит, что теперь нужно обсерать эти инициативы. Базы уже есть на юге Украины и они расширяются и строятся новые. АЭС только будут строятся, но документы уже подписаны на самом верхнем уровне. Читай новости "ЦН Бизнес"- новость сразу после визита Зе в США.
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16.09.2021 12:36 Ответить
Шкицкий, вы отменный тролль и манипулятор! Был здесь ранее похожий такой персонаж, производное от поговорки "не надо ла-ла", да канула сепарка донецкая в лету, бо надуманных "аргументов" уже не оставалось, а ее словесный флуд никого уже не интересовал. Знаете, ну вы один в один, уж не инкарнация ли? Но я не об этом. ПОДТВЕРДИТЕ хоть ОДНО свое утверждение РЕАЛЬНЫМ фактом! Еще раз, ваше зеленое кодло к программе НАТО "партнера расширенных возможностей", запущенной в 2014 году, НИКАКОГО отношения не имеет, от слова СОВСЕМ никакого. Только в том, что попросили приема аж после того, как все отработали ненавидимые вами "папиредники" и состоялись запланированные ранее мероприятия. Далее, БАЗЫ НАТО - подтвердите, что это именно БАЗЫ сил НАТО, а не БАЗЫ по стандартам НАТО И по АЭС - подписаны договора или только соглашения-меморандумы, которые не имеют никакой юридической силы. Так, стандартный лист форматом А-4, не более. Делаем ВЫВОД. Вы, господин, СОВРАМШИ. Как всегда
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16.09.2021 14:19 Ответить
Реальный факт- при Зе Украина получила новый статус. Зе продолжает курс по интеграции Украины в НАТО. Вектор, которого был определён майдановцами. Порошенко тоже следовал этому курсу, Зе продолжает. И ещё более эффективен в этом. Почему бы не поддержать человека в этом? Зачем только обсерать? Провёл отличную "крым. платформу"- обосрали, сделал отличный военный парад- обосрали, успешно съездил к Байдену, провел полноценную встречу(не 15 мин. как Порошенко там выделили)- обосрали. В Очакове есть база НАТО уже, официально по Конституции она не имеет права там быть, поэтому обыгрывают названия по разному. Но это не значит, что её там нет И ещё- все строительства начинаются с бумажек. Какое-то строительство начиналось без договоров? Разве что сельского туалета))
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16.09.2021 14:38 Ответить
Опять ФЛУД Сельский туалет ты дома строй из меморандумов В последний раз спрашиваю - КОНКРЕТНЫЙ ФАКТ. а не словоблудие. При твоем зеленом кодле "Украина получила статус..." - так это заслуга, что "при нем" или это заслуга тех, кто привел к этому?.. О, новый флуд про "более эффективен" - а в чем конкретно? ПАРАД и свято за 6 миллиардов - это хорошо. Но за 267 миллионов при Порошенко - "это очень дорого для воюющей страны" Встреча Байдена - кроме книги для медиков ничего не привез. Не подписано ни одного ДОГОВОРА. Только меморандумы и соглашения. НОЛЬ толку В Очакове нет базы НАТО, не ссылайся на Конституцию чужой для тебя страны, есть БАЗА ПО СТАНДАРТАМ НАТО. Строительство не начинается с бумажек, разве что только сельского тулета, где их пользуют. Строительство начинается с ДОГОВОРОВ. И контрольный выстрел - сколько реальных денег зашло в Украину после "удачных и плодотворных" вояжей твоего зе и подписанных им "соглашений-меморандумов" Британия, Оман, ОАЭ. Канада, США? Не буду ждать ответа, бо - НОЛЬ!.. Все, господин Соврамши, передавайте привет ла-ла-ла-ла
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16.09.2021 15:09 Ответить
И все же я купился, что ответил, не дождавшись КОНКРЕТНОГО ответа на мои вопросы Вот что значит профессиональный флудер, где вас этому учат?
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16.09.2021 15:15 Ответить
Б..ть,які 277 мільярдів доларів? Хто ж їх дасть?
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16.09.2021 04:18 Ответить
Зеля не Лох,лохи те 73 % что за него кукарекали,Виктор Индюкович не своровал 300 ярдов долларов,Зеля это сделал за 6 месяцев
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16.09.2021 04:42 Ответить
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16.09.2021 06:04 Ответить
Мозг человека не видно, но его отсутствие явно просматривается.
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16.09.2021 06:21 Ответить
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16.09.2021 07:01 Ответить
Кратко о Никифорове: - Я читал несколько статей Плана трансформации которого не существует и это не проблема , мы скоро его оформим, мне кажется их там 88. Читать смогут все. 😂👍

Боже, какой редкий экземпляр пропадает для опытов проффессорра Кивы
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16.09.2021 07:47 Ответить
Ага, мы верим, а пока зегнид с ледей олию

Лохам по дешёвке напаривает
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16.09.2021 08:09 Ответить
на эти деньги в принципе можно переселить всех украинцев куда потеплее. на крит, допустим. и - асгард там, где асгардцы! украина там, где украинцы!
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16.09.2021 08:30 Ответить
Два слова связать не может
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16.09.2021 08:35 Ответить
Почему в плане трансформации нет пункта, в котором было бы указано как заработать деньги на всю эту галимотью?
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16.09.2021 08:37 Ответить
А эта проблема не величайшего! Оно такими мелочами не заморачиваеться!
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16.09.2021 10:41 Ответить
Такие мечты...Жить на широкую ногу ни в чем себе не отказывая, ничего не грозит от вумного нариду, делай шо хош! Ахметку можно заткнуть за пояс, пусть утрется. Ей вы, мериканцы, дайте денег, не для себя прошу, для нариду. А то мы повернем обратно в таежный союз. Или в Китай.
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16.09.2021 08:38 Ответить
Специалисты по растратам средств налогоплательщиков похвастались своим способностями,идиоты,а где возьмутся эти сотни миллиардов.
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16.09.2021 08:43 Ответить
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16.09.2021 08:53 Ответить
це херня в порівнянні із МІЛЬЯРДОМ дерев якихось 80 проєктів
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16.09.2021 10:00 Ответить
Фокус в том,что в Украине НИКТО (включая ВРУ и кабмин) даже не слышал об этом великом ПЛАНЕ по построению НьюВасюков!

Впечатление,что его написал кто-то на листке бумаги,и дал озвучить артисту-писюнисту с булавой,а ОНО просто заучило и проговорило.
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16.09.2021 10:39 Ответить
Украину могут изменить только реформы, а не просто проекты от государства. Проведите реформы с интересах бизнеса и людей, и они сами изменят Украину, государству достаточно направлять их энергию на самые важные для него направления. Но Зеленский и Ко хотят делить чужие деньги, им это нравиться. Запад не вложит значительные средства в Украину, пока там не начнутся действительно экономические реформы.
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16.09.2021 16:19 Ответить
 
 