"План трансформации Украины" включает более 80 проектов на сумму 277 млрд долларов, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров
План трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил во время визита в США, - это около 100 проектов, касающихся разных отраслей.
Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ.
"План трансформации - это условное название. Президент сказал, что больше 80 проектов с общей целью - трансформация Украины за 5-10 лет. Его на самом деле не существует как единого документа, это пакет проектов, кажется, их 88, но могу ошибаться. Скажем так, до 100 разных проектов в разных отраслях на общую сумму 277 млрд долларов. Когда пришел ответ от Офиса президента, что копии нет - ее на самом деле нет единой, такого единого документа, который бы назывался планом трансформации. Это условное название", - сказал Никифоров.
Пресс-секретарь президента отметил, что этот план не представляет никакого секрета.
"Разве это тайна? Я уже видел некоторые статьи по этому плану трансформации. Не думаю, что это тайна и мы что-то скрываем, есть перечни, где-то публиковали, не скажу сейчас где. Но такое было. Это не секрет, думаю, мы его оформим и покажем, это все будет. Отдельные СМИ уже публиковали части этого плана", - сказал Никифоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сейчас они хотят устроить деребан минимум на 277 млрд.долл..
При уровне откатов на "великом крадивництве" в 30-40% - откаты по новому плану составят до 110 млрд.долл..
почувствуйте всю мощь Оманских и Катарских офшоров клована, ермака и слуг урода!
а выпросить хоть лишний лярдик таким способом у американцев не вышло)
это просто пиар, нет там никаких проектов и цифра с потолка взята. По моему Лерос говорил, что Банковая от губернаторов потребовала разных креативных идей. Ну те поприсылали что придумать смогли, какие то идеи, их сбили в табличку и повезли Байдену. Тот наверное не смотрел их даже, так как их пресса только с удивлением пожимала плечами с нимым вопросом "какие четверть триллиона?"
Пресс-секретарь их тоже не видел и скажем так, комментирует "пустое место" в пользу работодателя)
Тут главное не мелочиться 😀😀😀277 милярдов !!!
Да скабееву кондрашка хватит и за 10 млрд Украине 😀 а
Экология диджитализации, трансформация, амбасадоры синергии перспективного мышления - вот, что главное. Вот что хотят слышать простые зебилы.
Колишній секретар РНБО, керівник штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов прокоментував часті висловлювання президента країни-агресора Володимира Путіна про "повернення споконвічно російських земель".
За його словами, більшість територій РФ були приєднані силою.
"Ми ж розуміємо, що таке в класичному розумінні Росія. Росія, Російська імперія - це на 80% силою приєднані території. І коли брати ісконно, як вони кажуть, російські землі - це болота навколо Садового кільця. Оце, може, ісконно їхні російські землі", - вважає політик.
Водночас він наголосив, що заяви про "повернення історичної справедливості" - це серйозна загроза з боку Росії. До того ж її влада серйозно готується втілювати свої злочинні плани не лише в теорії. Доказом цьому, за словами Турчинова, є перетворення тимчасово окупованого Криму на військову базу.
Турчинов також заявив, що передумовами наступу на Херсон російських військ можуть бути хаос і некерованість ситуації в Україні.
дайте денег, буржуи, бубочке.
И вот, когда послы с Альфа Центавра будут нас хвалить, вот тогда-то вы поймете, какой ЗЕ великий реформатор и трансформатор, а вовсе не #уйло, как считают многие.
План "трансформации" Украины за 277 миллрд. $ на 100 объектов, каких объектов? агрохолдингов что ли ? короче без участия самих украинцев,ну разве что казино и "канабис" что бы деньги последние занесли .
А им, понимаешь, перерезание ленточек на туалетах опять подавай Ну не клоуны, а ??)))
PS/ Забавно, что самый адекватный оказался "Senator"))
Или, вот в этот раз, уж точно все обещания выполнят? Есть ли где то предел тупости зеленых баранов?
Война незакончена конечно- Зе не собирается выполнять оккупационные пункты по "Минску2". Или нужно выполнить? Или что? Или в наступление идти? Что ты, "не идиот" подскажешь?
1. Медведчук не заблокирован. Он в отпуске, потому что подозревается в госизмене) почему не в сизо? так дома удобней)
2. Ахметов в долгах? Форбс Украина 2020 - Ринат Ахметов увеличил свое состояние с 2,7 млрд дол до 7,8 млрд дол. У меня один вопрос. Кто ж ему столько одолжил до получки?
3. Что бы кто не говорил, но Порошенко не задвинут. Он как раз лидеров проукраинской оппозиции)
4. Беня в уголовке на западе вопреки Зеленскому, этот парень как раз и не отдает его американцам) и защищает и дает снова вороваь с бюджета...вернее не так... они просто вместе воруют)
5. Нафтогаз простил облгазам почти 100 млрд грн долгов. Спасибо Владимиру Александровичу за борьбу с олигархом Фирташем)
6. В законе про олигархов против олигархов собственно ничего и нет) это закон что бы убрать всех оппонентов на следующих выборах, короче по стопам лукашенки и пукина идет, если протащит через раду)
7. В Париже на самите четверки в 2019 Зеленский согласовал и обещал имплеминтировать формулу Штанмайера в законодательство страны, о чем ему при каждом случае напоминает Меркель)
8. Точно...слил операцию по военным преступникам на финальном этапе
а так все норм написал, почти правда
пожалуй все
Боже, какой редкий экземпляр пропадает для опытов проффессорра Кивы
Лохам по дешёвке напаривает
асгард там, где асгардцы!украина там, где украинцы!
Впечатление,что его написал кто-то на листке бумаги,и дал озвучить артисту-писюнисту с булавой,а ОНО просто заучило и проговорило.