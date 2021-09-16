Глава Минфина Марченко о проекте госбюджета-2022: Предусмотренные 200 млрд грн позволят Пенсионному фонду выполнить все обязательства

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2022 год.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это проект бюджета, который предлагает правительство, в Верховной Раде могут быть предложения, будет конструктивная дискуссия. Как будет бюджет отличаться – этот процесс еще не определен. Сейчас мы показали свою версию", - сказал министр.

Марченко заверяет, что 200 млрд грн, предусмотренных для Пенсионного фонда, позволят выполнить все обязательства.

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"Это нормальный показатель, чтобы выполнить те обязательства, которые взяло на себя правительство. В частности, за счет этих средств будет обеспечена индексация пенсий с 1 марта, доплаты военным пенсионерам более 10 млрд грн. Также доплаты пенсионерам 75+. То есть эти средства сейчас в бюджете предусмотрены", - сказал министр.