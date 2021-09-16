Тальк или смесь масел помогает уменьшить дискомфорт при длительном ношении маски, - Минздрав
Есть способы избежать дискомфорта тем, кому целый рабочий день приходится носить маску.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Медицинские работники, работники супермаркетов, банков, аптек, водители общественного транспорта и т.д. носят маски в течение всего рабочего дня, что может привести к натиранию кожи. Респираторы и хирургические очки прилегают к коже значительно плотнее, чем обычные маски, поэтому в первую очередь необходимо принять меры по предотвращению натирания кожи в местах контакта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что британские исследователи из Imperial College London сравнили эффективность определенных средств, которые помогают снизить негативный эффект от длительного ношения средств индивидуальной защиты:
- обычная тальковая присыпка снижает трение на 49% при нанесении, и на 59% - через четыре часа;
- смесь кокосового масла, какао-масла, пчелиного воска снижала трение на 31% при нанесении и на 53% - через четыре часа.
Также эффективным оказалось использование индифферентных кремов со смесью вазелина и ланолина.
"Однако обычные увлажняющие кремы могут быть менее эффективными в таком случае, потому что они быстро адсорбируются в кожу и их протективный эффект не длится достаточно долго без повторного нанесения", - говорится в сообщении.
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Замовляють на амазоні.
Помню, батя сыпал в покрышку, чтобы камера не прилипала.
Ну, а тальк в маску - может и не натрет, но дышат вряд ли станет лучше!!!
лаврового лИсту, собачого дристу, трохи води й перднути туди.
Вот только забыли сказать, что тальк может рак вызывать
Так что наносить тальк в виде порошка на лицо или участки маски, а потом его вдыхать. ну такое себе решение. Не зря порошок талька в медицине только как наружное средство используется, а все что внутрь - в виде содержащих тальк жидкостей-мазей (тогда он не в легкие попадет, а в жкт)