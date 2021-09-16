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Новости Коронавирус и карантин
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Тальк или смесь масел помогает уменьшить дискомфорт при длительном ношении маски, - Минздрав

Тальк или смесь масел помогает уменьшить дискомфорт при длительном ношении маски, - Минздрав

Есть способы избежать дискомфорта тем, кому целый рабочий день приходится носить маску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Медицинские работники, работники супермаркетов, банков, аптек, водители общественного транспорта и т.д. носят маски в течение всего рабочего дня, что может привести к натиранию кожи. Респираторы и хирургические очки прилегают к коже значительно плотнее, чем обычные маски, поэтому в первую очередь необходимо принять меры по предотвращению натирания кожи в местах контакта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация - не повод отказываться от ношения маски, - Кузин

Отмечается, что британские исследователи из Imperial College London сравнили эффективность определенных средств, которые помогают снизить негативный эффект от длительного ношения средств индивидуальной защиты:

  • обычная тальковая присыпка снижает трение на 49% при нанесении, и на 59% - через четыре часа;
  • смесь кокосового масла, какао-масла, пчелиного воска снижала трение на 31% при нанесении и на 53% - через четыре часа.

Также эффективным оказалось использование индифферентных кремов со смесью вазелина и ланолина.

"Однако обычные увлажняющие кремы могут быть менее эффективными в таком случае, потому что они быстро адсорбируются в кожу и их протективный эффект не длится достаточно долго без повторного нанесения", - говорится в сообщении.

Также читайте: Радуцкий призвал штрафовать украинцев за ношение масок на подбородке

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Топ комментарии
+7
Да Бог с ним с натиранием, могут и похуже последствия возникнуть))

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16.09.2021 02:40
+4
А если кокаином натереть то будет гораздо комфортнее ..
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16.09.2021 08:25
+3
вазелин - это счас в треде. только нужно знать, где мазать.
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16.09.2021 04:07
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Да Бог с ним с натиранием, могут и похуже последствия возникнуть))

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16.09.2021 02:40 Ответить
тальк это прошлый век - есть проверенное дальнобойщиками и мотоциклистами средство от раздражения

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16.09.2021 03:32 Ответить
вазелин - это счас в треде. только нужно знать, где мазать.
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16.09.2021 04:07 Ответить
Мені сказали, що люди використовують таку річ:

3D Silicone Face Mask Bracket-3D Mask Bracket Inner Support Frame for More Breathing Space,Keep Fabric Off Mouth, Cool Lipstick Protection

Замовляють на амазоні.
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16.09.2021 06:37 Ответить
Отепер вірю що маска не захищає.
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16.09.2021 07:11 Ответить
Кто то еще маски носит?Разве она от чегото защитит?Когда в маске чихнуть,смесь соплей и слизи летят по сторонам,как и чихнуть в ладошку.
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16.09.2021 07:14 Ответить
На счет талька....

Помню, батя сыпал в покрышку, чтобы камера не прилипала.

Ну, а тальк в маску - может и не натрет, но дышат вряд ли станет лучше!!!
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16.09.2021 08:03 Ответить
Вдыхание мелкодисперсных порошков приводит к образования опухолей, конкретно тальк вызывает заболевание "талькоз" и доброкачественные опухоли. Например в Канаде его употребление запретили из за подозрения в канцерогенности
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16.09.2021 09:49 Ответить
Та не, они просто сделали вброс объясняющий почему физиономии "слуг", в области дыхательных путей, вечно измазаны каким то белым порошком.... Уже начали ползти слухи...Но вышел минздрав, рассказал про тальк и сразу стало понятно, что это за белый порошок и почему слугам так хорошо дышится и они ходят улыбающиеся
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16.09.2021 09:54 Ответить
Прабабушка моя, баба Марина, на все случаи жизни давала один рецепт:

лаврового лИсту, собачого дристу, трохи води й перднути туди.
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16.09.2021 08:16 Ответить
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16.09.2021 09:48 Ответить
А если кокаином натереть то будет гораздо комфортнее ..
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16.09.2021 08:25 Ответить
А колокольчик в нос лучше смазывать солидолом, шоб ветер его меньше раскачивал.)
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16.09.2021 08:42 Ответить
опять британские ученые
Вот только забыли сказать, что тальк может рак вызывать
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16.09.2021 08:45 Ответить
Рак то фигня. Авот каранавирус!!!
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16.09.2021 09:54 Ответить
их никто вообще не носит что за чушь
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16.09.2021 09:54 Ответить
частое воздействие данного вещества на дыхательные пути приводит к развитию талькоза. Данному заболеванию подвержены в основном люди, работающие на производствах или часто контактирующие с тальком в других условиях. В начале своего развития талькоз проявляется одышкой, а после - сухим кашлем. Чем дольше контакт дыхательных путей с тальком, тем больше его частиц накапливается в организме, что приводит к развитию хронических бронхитов и повышает риск туберкулеза.

Так что наносить тальк в виде порошка на лицо или участки маски, а потом его вдыхать. ну такое себе решение. Не зря порошок талька в медицине только как наружное средство используется, а все что внутрь - в виде содержащих тальк жидкостей-мазей (тогда он не в легкие попадет, а в жкт)
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16.09.2021 10:30 Ответить
 
 