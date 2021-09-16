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Новости Борьба с коронавирусом
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Украина ведет переговоры о выпуске мРНК-вакцины от COVID-19 на нашей территории, - Ляшко

Украина ведет переговоры о выпуске мРНК-вакцины от COVID-19 на нашей территории, - Ляшко

Украина обсуждает локализацию производства мРНК-вакцин от COVID-19 в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В дальнейшем у нас есть договоренности на локализацию других вакцин, ведем переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины. До конца этого года мы будем иметь четкое понимание, как все эти процессы наладить... Конечно, хотелось бы, чтобы украинское фармакологическое предприятие освоило технологию и включилось во всемирный научный прогресс по мРНК-вакцинам и не только по мРНК", - сказал Ляшко в интервью интернет-изданию "Слово и дело".

Он также добавил, что Украина хочет стать "фармацевтически независимым государством". В министерстве здравоохранения уже подготовлен проект первых ста лекарственных средств, критичных в случае, если закрываются все границы, как это произошло в 2020 году.

По словам Ляшка, в Минздраве должны обеспечить полный цикл их производства. Среди лекарств должны быть иммуно-биологические препараты и антибиотики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В проект бюджета-2022 заложено 2,6 млрд грн на закупку COVID-вакцин, - Ляшко

Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Ну это уже за гранью вранья!!!Их не могут производить даже высокотехнологичные страны А Ляшко может!!
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16.09.2021 07:29 Ответить
Мільярд дерев вже посадили. Тепер візьмуться за вакцину.
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16.09.2021 07:34 Ответить
Так это рыгоналка Богатырёва рвётся в Харькове РАЗЛИВАТЬ китайскую вакцину , которую в Европе никто не воспринимает

а может и спутник хочет разливать - от рыгов можно ожидать всякую подлость , только чтобы не пускать украинцев- рабов жить по европейски

строители собираются ехать работать в ЕС , так их предупредили - ТОЛЬКО ВАКЦИНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ЕС для рабочей визы - это ведь не туризм
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16.09.2021 07:42 Ответить
Пора ,блин , гнать олигархов из Украины метлой !!!

не дадут людям жить по - человечески
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16.09.2021 07:43 Ответить
И построят вакцинную фабрику рядом с канадским патронным заводом!
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16.09.2021 07:33 Ответить
Это значит, что ИСПЫТЫВАТЬ вакцину будут на пересичных.
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16.09.2021 08:00 Ответить
Степашке предложите. Этот вам все сразу выпустит. Ему к пальтишку как раз ботиночки нужны и шапочка.
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16.09.2021 08:12 Ответить
Шел третий год зеленожопых обещаний
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16.09.2021 08:23 Ответить
Пахнет какой то махинаций.
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16.09.2021 08:49 Ответить
 
 