Украина ведет переговоры о выпуске мРНК-вакцины от COVID-19 на нашей территории, - Ляшко

Украина обсуждает локализацию производства мРНК-вакцин от COVID-19 в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В дальнейшем у нас есть договоренности на локализацию других вакцин, ведем переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины. До конца этого года мы будем иметь четкое понимание, как все эти процессы наладить... Конечно, хотелось бы, чтобы украинское фармакологическое предприятие освоило технологию и включилось во всемирный научный прогресс по мРНК-вакцинам и не только по мРНК", - сказал Ляшко в интервью интернет-изданию "Слово и дело".

Он также добавил, что Украина хочет стать "фармацевтически независимым государством". В министерстве здравоохранения уже подготовлен проект первых ста лекарственных средств, критичных в случае, если закрываются все границы, как это произошло в 2020 году.

По словам Ляшка, в Минздраве должны обеспечить полный цикл их производства. Среди лекарств должны быть иммуно-биологические препараты и антибиотики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В проект бюджета-2022 заложено 2,6 млрд грн на закупку COVID-вакцин, - Ляшко