Макрон заявил, что французские силы ликвидировали лидера ИГ Аднана Абу Валида ас-Сахрави в Великой Сахаре

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что французские вооруженные силы ликвидировали лидера "Исламского государства" в Великой Сахаре Аднана Абу Валида ас-Сахрави

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают французские СМИ.

Сахрави был лидером ИГ в регионе Сахель в Западной Африке, и его группа совершила нападение на американских солдат в 2017 году, в августе 2020 года Сахрави лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их нигерийского водителя, говорится в сообщении офиса французского президента.

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