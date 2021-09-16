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Макрон заявил, что французские силы ликвидировали лидера ИГ Аднана Абу Валида ас-Сахрави в Великой Сахаре

Макрон заявил, что французские силы ликвидировали лидера ИГ Аднана Абу Валида ас-Сахрави в Великой Сахаре

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что французские вооруженные силы ликвидировали лидера "Исламского государства" в Великой Сахаре Аднана Абу Валида ас-Сахрави

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают французские СМИ.

Сахрави был лидером ИГ в регионе Сахель в Западной Африке, и его группа совершила нападение на американских солдат в 2017 году, в августе 2020 года Сахрави лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их нигерийского водителя, говорится в сообщении офиса французского президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участника террористической организации "Исламское государство" задержали на Одесчине, - СБУ. ФОТО

ликвидация (3507) Исламское государство (599) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+12
Или перестать стрелять! Боже, за что ты населил Украину 73, процентами идиотов ?
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16.09.2021 07:53
+8
А Вам наверно надо только про удачи Беларуси и раши писать , чтобы не отрываться от совкового информпромтранства ? 😀

ЧЕЙ КРЫМ ?
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16.09.2021 08:00
+4
А ведь могли же высказать озабоченность
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16.09.2021 07:40
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Шо, путина*****) завалили?
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16.09.2021 07:26 Ответить
А ведь могли же высказать озабоченность
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16.09.2021 07:40 Ответить
Или перестать стрелять! Боже, за что ты населил Украину 73, процентами идиотов ?
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16.09.2021 07:53 Ответить
О да, нас ЗЕ учит озабочено не стрелять в ответ на беззаботные обстрелы орков.
Зоологи, говорят что баранам не страшно, природа им даровала отсутствие боли
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16.09.2021 08:00 Ответить
Коли нарешті 8% хворих на голову вивчать Українську мову? Не хвилюйся скоро уже баригу посадять
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16.09.2021 12:09 Ответить
Штатовцам о себе болезных позаботиться бы, а не об Афгане...
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16.09.2021 07:56 Ответить
Они и позаботились. Теперь Афган - проблема кацапов, клёво
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16.09.2021 08:34 Ответить
РАБссия тоже ликвидировала троих террористов ИГила в ЦАР 30 июня 2018 года...среди погибших Орхан Джемаль,Александр Расторгуев и Кирилл Радченко....
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16.09.2021 07:44 Ответить
Популярность падает - нужно "мочить террористов".
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16.09.2021 07:52 Ответить
Это очень важная информация для пересічного українця.
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16.09.2021 07:58 Ответить
А Вам наверно надо только про удачи Беларуси и раши писать , чтобы не отрываться от совкового информпромтранства ? 😀

ЧЕЙ КРЫМ ?
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16.09.2021 08:00 Ответить
Ти навіть не флешка, а зАтичка
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16.09.2021 09:25 Ответить
Цена на газ в ЕС растёт - Макрон в содружестве с рашей лично ловит террористов.
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16.09.2021 08:05 Ответить
І чого це французу не "перестали стріляти і здійснювати спецоперації"
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16.09.2021 08:37 Ответить
На дерьмака похож, только с бородой.

Это часом не его брат, которого убил Порошенко?
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16.09.2021 09:15 Ответить
 
 