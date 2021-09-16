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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ за сутки трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенные 120-мм минометы, - штаб ООС

Войска РФ за сутки трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенные 120-мм минометы, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.

В направлении Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм",- говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия каждый год под видом учений увеличивает войска на границе с Украиной, - замкомандующего ОС Шевченко

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 16 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

обстрел (26995) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
В районе Горловки украинским войскам удалось посадить квадрокоптер обдроченцев...Фишка в том,что квадрик делал сьемку атаки на своих же позиций ...взрывом был уничтожен блок-пост...уникальные бараны... обвинить Украине не удастся поскольку арта Украины в тот день молчала,что зафиксировано наблюдателями ОБСЕ...
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16.09.2021 07:55
+2
наши засекли координаты руссофашистов при помощи американских контрбатарейных радаров и сразу уничтожили позиции агрессора
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16.09.2021 08:16
+1
а что наши применили!?
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16.09.2021 07:45
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а что наши применили!?
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16.09.2021 07:45 Ответить
наши засекли координаты руссофашистов при помощи американских контрбатарейных радаров и сразу уничтожили позиции агрессора
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16.09.2021 08:16 Ответить
каждый день засекают и уничтожают видимо агрессор скоро закончиться! а если бы отставить сарказм то было бы неплохо.
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16.09.2021 09:32 Ответить
со слов президента по громкой связи в ответ читают библию
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16.09.2021 15:57 Ответить
В районе Горловки украинским войскам удалось посадить квадрокоптер обдроченцев...Фишка в том,что квадрик делал сьемку атаки на своих же позиций ...взрывом был уничтожен блок-пост...уникальные бараны... обвинить Украине не удастся поскольку арта Украины в тот день молчала,что зафиксировано наблюдателями ОБСЕ...
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16.09.2021 07:55 Ответить
😄
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16.09.2021 08:28 Ответить
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16.09.2021 09:14 Ответить
а Украина трижды выразила озабоченность......
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16.09.2021 09:16 Ответить
такой "курорт". я б подошла к арестовичу и руками спокойно рот разорвала б до самых ушей, чтоб оно больше ничего сказать не могло никогда
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16.09.2021 12:47 Ответить
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ЗАХИЩАВ УКРАЇНУ З ПЕРШИХ ДНІВ ВІЙНИ, А ЗАГИНУВ ЦИВІЛЬНИМ...

Смерть Валентина Чепурного не вказали у жодному звіті ЗСУ. Адже напередодні, 11 вересня, у нього закінчився контракт. Тож на момент загибелі він вважався цивільним.

Унаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами на західній околиці села Кримське у Луганській області 12 вересня загинув 34-річний захисник України Валентин Чепурний.

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16.09.2021 16:23 Ответить
Світла пам'ять Герою !
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16.09.2021 16:50 Ответить
Зараз над Донецьком підіймається чорний дим . У них що , вже почався опалювальний сезон ? Чи що вони там знову утнули ? Хто знає ?
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16.09.2021 16:53 Ответить
 
 