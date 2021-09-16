Войска РФ за сутки трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенные 120-мм минометы, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.
В направлении Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм",- говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 16 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
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