COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек

В Украине зафиксированы 5 744 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 15 сентября 2021 в Украине зафиксированы 5 744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 629, медработников - 95).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 507 человек;

летальных случаев - 101;

выздоровели - 1 499 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 34 420 человек,

методом ИФА - 7 942 человека,

экспресс-тестами - 30 569 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 331 540 человек;

выздоровели - 2 226 629 человек;

летальных случаев - 54 651;

проведено ПЦР-тестов - 12 377 327.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415) областях, г. Киев (362) и Одесской (347) области", - рассказали в Минздраве.







