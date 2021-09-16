РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10397 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 876 46

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек

В Украине зафиксированы 5 744 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 15 сентября 2021 в Украине зафиксированы 5 744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 629, медработников - 95).

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 01 госпитализированы - 1 507 человек;

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 01 летальных случаев - 101;

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 01 выздоровели - 1 499 человек.

За сутки протестированы:

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 01 методом ПЦР - 34 420 человек,

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 01 методом ИФА - 7 942 человека,

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 01 экспресс-тестами - 30 569 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может поделиться с другими странами вакцинами от COVID-19, у которых истекает срок годности, - Ляшко

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 01 заболели - 2 331 540 человек;

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 01 выздоровели - 2 226 629 человек;

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 01 летальных случаев - 54 651;

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 01 проведено ПЦР-тестов - 12 377 327.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415) областях, г. Киев (362) и Одесской (347) области", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 11
COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 12
COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 13
COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
От зебіли якраз ходють невакцинованими.
показать весь комментарий
16.09.2021 08:35
+5
Наших людей не злякати доти, доки сусідів по квартирі на цвинтар не повезуть.
показать весь комментарий
16.09.2021 09:10
+4
Зебилы носятся со своей вакцинацией, как с манной небесной. Лучше обьяснили быдлу, что вакцинация не защищает от ковида. А то сейчас в метро уже каждый пятый вообще без маски - думают, что корона им не страшна - тупорылые создания.
показать весь комментарий
16.09.2021 08:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну це якась геометрична прогресія.
показать весь комментарий
16.09.2021 08:19 Ответить
поки що не геометрична але "процэсс пошол"..
показать весь комментарий
16.09.2021 08:24 Ответить
До лохдауна и закрытия ЕС осталось 10,9,8... дней.
показать весь комментарий
16.09.2021 08:33 Ответить
Як діти пішли в школи, так одразу почали поширювати ковід.
показать весь комментарий
16.09.2021 08:34 Ответить
это что за кацапская школа?
показать весь комментарий
16.09.2021 09:40 Ответить
перепрошую, фотка з мережі просто
показать весь комментарий
16.09.2021 20:28 Ответить
Здихають антиваксери потроху. Ну і слава Богу
показать весь комментарий
16.09.2021 10:01 Ответить
нет, ошибочка! Чем больше вакцинируют, тем больше случаев. Что за дела?
показать весь комментарий
16.09.2021 10:46 Ответить
не геометрическая, но ожидаемая, еще с конца августа и начала сентября в кругах учителей довольно плотно муссируется тема ноября, мол сентябрь-октябрь и на удаленку.
показать весь комментарий
16.09.2021 11:21 Ответить
Фігова ситуація
показать весь комментарий
16.09.2021 08:27 Ответить
Зебилы носятся со своей вакцинацией, как с манной небесной. Лучше обьяснили быдлу, что вакцинация не защищает от ковида. А то сейчас в метро уже каждый пятый вообще без маски - думают, что корона им не страшна - тупорылые создания.
показать весь комментарий
16.09.2021 08:31 Ответить
От зебіли якраз ходють невакцинованими.
показать весь комментарий
16.09.2021 08:35 Ответить
Не пишіть дурниць!!! Маска від грипозних вірусів не рятує. Так було завжди!!!
показать весь комментарий
16.09.2021 08:35 Ответить
Маска рятує. Порівняння ситуацій минулого року і теперішнього це явно демонструє.
показать весь комментарий
16.09.2021 08:37 Ответить
Хахаха, зайди в одесский (условно) трамвай и сравни. Чо, в Киеве болеют в 10 раз меньше?
показать весь комментарий
16.09.2021 09:56 Ответить
А в Києві носять маски ?
показать весь комментарий
16.09.2021 14:28 Ответить
Дурь твоя и под маской видна будет! Эпидемиолог великий!
показать весь комментарий
16.09.2021 09:00 Ответить
Чому хворі на грип помирають??? На час розвалу СРСР в Україні ВЖЕ були потужно розвинуті рефлексотерапія та лазерна терапія, на цей момент вже потужно заявила про себе інформаційна терапія. Чому МОЗ не задіює ці напрямки в лікуванні хворих? А є ще відомі з кінця 19 сторіччя водолікування (Кнейп, Камінський). Такий потужний потенціал, а МОЗ нібельмеса не робить, цілком лягло під коруптовану фарма-медицину. ГАНЬБА!!! ВСі мають постати перед судом!!!
показать весь комментарий
16.09.2021 08:34 Ответить
Що ??

Що було розвинено ? На папері ?

Совкова медицина нікого ніколи не вилікувала.
показать весь комментарий
16.09.2021 08:36 Ответить
якщо пані дурепа, то не виставляйте свою необізнаніть на люди; моя стаття: Природно-науковий підхід до лікування хворих
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
показать весь комментарий
16.09.2021 08:39 Ответить
А, прихильник всіляких "уротерапій"об'явивсь...
показать весь комментарий
16.09.2021 09:00 Ответить
З минулим ніком Володимир Горбатько - цей бот був перекладачем, під ніком Володимир Красножопівець - він науковець. Працює лахтинська ферма на Цензорі, аж гай шумить.
показать весь комментарий
16.09.2021 09:38 Ответить
Впечатляет! Даже умному пану, или пани без медицинского образования не осилить! Всякий прибор, или метод лечения "многократного использования" приводит в бешенство медиков! Только таблетки, глобулы, капсулы, свечи, порошки, растворы, что там еще - и ничего более! Израсходовал - покупай снова! Врач оченеь хочет, что бы вы были живы, но, при этом не могли обходиться без лекарств. И потихоньку их покупали, покупали, покупали!
показать весь комментарий
16.09.2021 09:18 Ответить
Разве по никам не видно, что ботва перекинулась с рошена на вакцинацию? За это платят больше
показать весь комментарий
16.09.2021 09:56 Ответить
Дурачков лошают по полной.И намордники им и бустеры.Когда они уже все передОхнут... посыпьте их дустом))
показать весь комментарий
16.09.2021 08:35 Ответить
Почему-то раньше в заголовке сообщали количество заболевших за сутки, а сегодня "прирост новых случаев более 1000" - это чтобы людей не пугать?

показать весь комментарий
16.09.2021 08:45 Ответить
Наших людей не злякати доти, доки сусідів по квартирі на цвинтар не повезуть.
показать весь комментарий
16.09.2021 09:10 Ответить
Ну й що!?

Наприклад десь за 20 років у сусідів моїх батьків: три смерті од хвороби серця, дві- інсульт, три(!!!)-туберкульоз, два- рак і аж два самогубства. Причому це пенсіонери, один вискочив з 9 поверху, і ще одна з шостого. Але там рак+ самогубство... Ось де страшна ситуація.

Хворіла на модну хворобу одна жінка, розповідала. Ніхто не вмер.
показать весь комментарий
16.09.2021 10:07 Ответить
Мабуть, на тих сусідів хтось таки погано впливав... Може сусіди, або їх діти?
показать весь комментарий
16.09.2021 10:28 Ответить
Наш тренд відстає від світового на 1 міс. Пік останньої хвилі у світі відбувся 19-20 серпня і далі пішло тимчасове зниження захворюваності, яке досі триває. В нас пік буде днями і теж має бути спад на якісь тижні до початку справжньої нової осінньо-зимової хвилі.

Передайте це НАНУ, уряду і Мілованову з його KSE.
показать весь комментарий
16.09.2021 09:08 Ответить
В Одессе в час пик люди штурмовали 175-ю маршрутку, почти поголовно без масок, из дверей висели. Я такого почти 2 года не видела, пофигизм полный.
показать весь комментарий
16.09.2021 09:10 Ответить
На 24-е число в Киеве была хода и около 100.000 народу.И ничего,все в порядке.
показать весь комментарий
16.09.2021 09:34 Ответить
чем Одесса отличается от любого др.города? И чем маршрутка отличаеться от АТБ в котором маски только на кассе и то на подбородке? Всем давно пофик,все уже поняли что это не прям - трупынатротуарах, да ,когото заденет серьезно, и плачевно, основная масса проходит вообще не заметно.Страх который пытаються нагнетать цифрами - не работает.
показать весь комментарий
16.09.2021 11:26 Ответить
Ось і почався новий навчальний та новий ковідний рік.
На кацапії бидло дохне наче мухи, схоже, що нас те саме очікує.
показать весь комментарий
16.09.2021 09:15 Ответить
Масок народ не носить, вакцини шугається, електрички по 6 вагонів замість 10 битком, школярі всюди вільно чхають і кашляють...

І кожнй зебіл мнить себе імунологом і вірусологом на рівні нобелівської премії...

Працес пашол©
показать весь комментарий
16.09.2021 09:27 Ответить
Як активно коментують проплачені боти черговий фуфловкид від брехливої влади...
показать весь комментарий
16.09.2021 09:32 Ответить
Приємно пригадати парад з Дня незалежності 24 серпня цього року - не менше мільйона людей на Хрщатику і всі без масок! І чомусь приросту захворюваності на КОВІД-19 тоді не було. І не тому часом, що жодна українська лабораторія так і по сьогодні не виловила той вірус COVID-19?
показать весь комментарий
16.09.2021 09:55 Ответить
а любой день города? Взять недавний Днепр, там на сегодня по их методике должно быть пол города лечь, но нет,все крутиться работает, маршрутки переполненые, электрички забитые
показать весь комментарий
16.09.2021 11:29 Ответить
В "желтой зоне" школы не будут работать

В Ивано-Франковской области школы, где привились от коронавируса менее 80% педагогов, в случае введения "желтой" зоны, закроют. Об этом сообщила глава области Светлана Онищук, передает "5 канал".

Т.е. хотят сказать, что переносчики ковида, массовое зло - только учителя? А сотни не привитых детей не являются переносчиками? Ширнули пару десятков учителей и школа в безопасности? Оруэлл со своим "Скотным двором" в гробу переворачивается
показать весь комментарий
16.09.2021 10:03 Ответить
Оруэлл и др.фантасты - дети в песочнице, по сравнению с нынешними маразмами
показать весь комментарий
16.09.2021 11:30 Ответить
У нас 4-ро з 5-ти пчихають чи кашляють на вулиці (з них 2-є навіть у приміщенні) не прикриваючи рота та не переймаючись прохожими... Що ви хочете від цьго наріду
показать весь комментарий
16.09.2021 15:58 Ответить
хоча в європі таке теж зустрічається, але в меншому відсотку
показать весь комментарий
16.09.2021 16:00 Ответить
 
 