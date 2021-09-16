COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев более 1000, умер - 101 человек
В Украине зафиксированы 5 744 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 15 сентября 2021 в Украине зафиксированы 5 744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 629, медработников - 95).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 507 человек;
летальных случаев - 101;
выздоровели - 1 499 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 34 420 человек,
методом ИФА - 7 942 человека,
экспресс-тестами - 30 569 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 331 540 человек;
выздоровели - 2 226 629 человек;
летальных случаев - 54 651;
проведено ПЦР-тестов - 12 377 327.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415) областях, г. Киев (362) и Одесской (347) области", - рассказали в Минздраве.
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Що було розвинено ? На папері ?
Совкова медицина нікого ніколи не вилікувала.
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
Наприклад десь за 20 років у сусідів моїх батьків: три смерті од хвороби серця, дві- інсульт, три(!!!)-туберкульоз, два- рак і аж два самогубства. Причому це пенсіонери, один вискочив з 9 поверху, і ще одна з шостого. Але там рак+ самогубство... Ось де страшна ситуація.
Хворіла на модну хворобу одна жінка, розповідала. Ніхто не вмер.
Передайте це НАНУ, уряду і Мілованову з його KSE.
На кацапії бидло дохне наче мухи, схоже, що нас те саме очікує.
І кожнй зебіл мнить себе імунологом і вірусологом на рівні нобелівської премії...
Працес пашол©
В Ивано-Франковской области школы, где привились от коронавируса менее 80% педагогов, в случае введения "желтой" зоны, закроют. Об этом сообщила глава области Светлана Онищук, передает "5 канал".
Т.е. хотят сказать, что переносчики ковида, массовое зло - только учителя? А сотни не привитых детей не являются переносчиками? Ширнули пару десятков учителей и школа в безопасности? Оруэлл со своим "Скотным двором" в гробу переворачивается