У Минздрава есть три сценария по предотвращению распространения коронавируса в Украине, - Ляшко
Осенью количество случаев заболевания коронавирусом продолжит расти. Министерство здравоохранения предусмотрело три сценария развития ситуации.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Оптимистический сценарий предусматривает ситуацию, когда система здравоохранения будет работать в обычном режиме. То есть люди с другими соматическими и инфекционными болезнями не должны почувствовать рост случаев коронавирусной болезни.
"Мы отслеживаем ситуацию, которая происходит в европейском регионе и понимаем, что эти цифры не должны нас пугать, если у нас ежедневно будет расти количество привитых", - отметил Ляшко.
По его словам, у Минздрава есть три сценария как предотвратить распространение коронавируса:
- массовая вакцинация;
- соблюдение противоэпидемических норм физической и социальной дистанции, ношение масок;
- адаптивный карантин.
При этом Ляшко объяснил:
- Физическая дистанция - это расстояние от 1,5 метра.
- Социальная дистанция - избегать скопления людей, например, при возможности пройти пешком две остановки, а не заходить в переполненный общественный транспорт.
Адаптивный карантин предусматривает усиление карантинных ограничений на территориях, где значительно будет расти количество случаев инфицирования коронавирусом и загруженность коек в больницах. В таких случаях принудительно будут закрывать заведения общественного питания, ТРЦ, магазины.
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Сценарий 2 -- тоже дороги,
Сценарий 3 -- и снова дороги.
Пилить бабки прежде всего.
в сценарий 3 - дороги, олеснение плюс космодромы ))))
1. Нихрена не далать
2. Выделить деньги в Ковид фонд и потратить на "Велике ***цтво" (то-ли краівництво то-ли ******** не помню)
3. Спихнуть на местные власти
Лікувала я якось отит лазерною терапією, пройшла десять сеансів, вухо як боліло, так і болить. Вже багато років після застуди чи переохолодження починається запалення.
Маски вже давно майже всі познімали, так шо ти недарма тут працював раніше під ніком Володимир Горбатько, а зараз - Володимир Красножопівець. П
Нет населения - нет проблем.