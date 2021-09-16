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Новости Коронавирус и карантин
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У Минздрава есть три сценария по предотвращению распространения коронавируса в Украине, - Ляшко

У Минздрава есть три сценария по предотвращению распространения коронавируса в Украине, - Ляшко

Осенью количество случаев заболевания коронавирусом продолжит расти. Министерство здравоохранения предусмотрело три сценария развития ситуации.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Оптимистический сценарий предусматривает ситуацию, когда система здравоохранения будет работать в обычном режиме. То есть люди с другими соматическими и инфекционными болезнями не должны почувствовать рост случаев коронавирусной болезни.

"Мы отслеживаем ситуацию, которая происходит в европейском регионе и понимаем, что эти цифры не должны нас пугать, если у нас ежедневно будет расти количество привитых", - отметил Ляшко.

По его словам, у Минздрава есть три сценария как предотвратить распространение коронавируса:

  • массовая вакцинация;
  • соблюдение противоэпидемических норм физической и социальной дистанции, ношение масок;
  • адаптивный карантин.

При этом Ляшко объяснил:

  • Физическая дистанция - это расстояние от 1,5 метра.
  • Социальная дистанция - избегать скопления людей, например, при возможности пройти пешком две остановки, а не заходить в переполненный общественный транспорт.

Адаптивный карантин предусматривает усиление карантинных ограничений на территориях, где значительно будет расти количество случаев инфицирования коронавирусом и загруженность коек в больницах. В таких случаях принудительно будут закрывать заведения общественного питания, ТРЦ, магазины.

Читайте также: Украина ведет переговоры о выпуске мРНК-вакцины от COVID-19 на нашей территории, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
У одного три варианта по Донбассу, у другого три плана по эпидемии. Клоуны да и только.
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16.09.2021 08:50
+4
Харошая работа у Ляшка. Вышел протриндел то шо триндел два года каждый день - и свободен. На вопрос - а шо ты делаешь, чем занимаешься, Ляшко, - борюся с Ковидом.
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16.09.2021 08:57
+3
Забыли еще добавить олимпиаду в свежевыращенных лесах.
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16.09.2021 09:38
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У одного три варианта по Донбассу, у другого три плана по эпидемии. Клоуны да и только.
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16.09.2021 08:50 Ответить
Есть ли у вас план мистер Фикс?
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16.09.2021 08:50 Ответить
Сценарий 1 -- дороги,
Сценарий 2 -- тоже дороги,
Сценарий 3 -- и снова дороги.

Пилить бабки прежде всего.
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16.09.2021 08:51 Ответить
в сценария 2 - дороги плюс олеснение (мульярд деревьев , лучше конопли)))

в сценарий 3 - дороги, олеснение плюс космодромы ))))
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16.09.2021 09:24 Ответить
Забыли еще добавить олимпиаду в свежевыращенных лесах.
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16.09.2021 09:38 Ответить
Не совсем так:

1. Нихрена не далать

2. Выделить деньги в Ковид фонд и потратить на "Велике ***цтво" (то-ли краівництво то-ли ******** не помню)

3. Спихнуть на местные власти
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16.09.2021 09:40 Ответить
Тоже один из вариантов.
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16.09.2021 09:48 Ответить
Харошая работа у Ляшка. Вышел протриндел то шо триндел два года каждый день - и свободен. На вопрос - а шо ты делаешь, чем занимаешься, Ляшко, - борюся с Ковидом.
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16.09.2021 08:57 Ответить
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16.09.2021 08:58 Ответить
Я планов наших люблю громадьйо.
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16.09.2021 09:13 Ответить
кто писал сценарии? шефир?
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16.09.2021 09:18 Ответить
Яка ще лазерна терапія? Ще лікування сечею запропонуй.
Лікувала я якось отит лазерною терапією, пройшла десять сеансів, вухо як боліло, так і болить. Вже багато років після застуди чи переохолодження починається запалення.
Маски вже давно майже всі познімали, так шо ти недарма тут працював раніше під ніком Володимир Горбатько, а зараз - Володимир Красножопівець. П
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16.09.2021 09:25 Ответить
Ляшко не врач, а хормейстер с 95-м кварталом на подтанцовке.
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16.09.2021 09:18 Ответить
Нас спасет жёсткий локдаун на три месяца! 😁😁😁
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16.09.2021 09:25 Ответить
А похоже всего на один сценарий!
Нет населения - нет проблем.
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16.09.2021 09:45 Ответить
А вот и рашистский гомновозик
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16.09.2021 11:09 Ответить
Горбатько! Заспокойся! Бо знову деактивують.
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16.09.2021 10:15 Ответить
Суля по сценариям я сам могу руководить медициной в стране.
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16.09.2021 10:56 Ответить
У короновируса мутаций больше чем в ляшки планов
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16.09.2021 11:17 Ответить
Вакцинация в Украине провалена. Тогда, когда надо было начинать вакцинацию с медиков и пенсионеров, вместо пенсионеров - вакцинировали чиновников не зависимо от возраста. А сейчас будут больницы завалены пенсионерами и начнется денежный отбор кого в первую очередь класть в больницу,так как медецинская система не выдержит. Разьяснительной компании по вакцинации пенсионеров не было, семейным врачам было всеравно. Правительство никогда не назвало % вакцинации пожилых людей, замалчивает об этом. А государству нужны вообще пенсионеры, Чем меньше тем лучше ?
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16.09.2021 13:04 Ответить
 
 