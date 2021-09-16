У Минздрава есть три сценария по предотвращению распространения коронавируса в Украине, - Ляшко

Осенью количество случаев заболевания коронавирусом продолжит расти. Министерство здравоохранения предусмотрело три сценария развития ситуации.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Оптимистический сценарий предусматривает ситуацию, когда система здравоохранения будет работать в обычном режиме. То есть люди с другими соматическими и инфекционными болезнями не должны почувствовать рост случаев коронавирусной болезни.

"Мы отслеживаем ситуацию, которая происходит в европейском регионе и понимаем, что эти цифры не должны нас пугать, если у нас ежедневно будет расти количество привитых", - отметил Ляшко.

По его словам, у Минздрава есть три сценария как предотвратить распространение коронавируса:

массовая вакцинация;

соблюдение противоэпидемических норм физической и социальной дистанции, ношение масок;

адаптивный карантин.

При этом Ляшко объяснил:

Физическая дистанция - это расстояние от 1,5 метра.

Социальная дистанция - избегать скопления людей, например, при возможности пройти пешком две остановки, а не заходить в переполненный общественный транспорт.

Адаптивный карантин предусматривает усиление карантинных ограничений на территориях, где значительно будет расти количество случаев инфицирования коронавирусом и загруженность коек в больницах. В таких случаях принудительно будут закрывать заведения общественного питания, ТРЦ, магазины.

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