За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 118 786 человек, всего - 6 097 685, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 009 066 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"118 786 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 15 сентября 2021. Первую дозу получили 68 806 человек, полностью иммунизированы - 49 980 человек.

В течение суток работали: 899 мобильных бригад, 2 919 пунктов вакцинации, 321 центр вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 6 097 685 человек, из них получили одну дозу - 6 097 683 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 009 066 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 11 106 749 прививок", - рассказали в Минздраве.





