Пандемия COVID-19: за сутки в мире выявили 563,5 тыс. новых случаев, умерли 10,2 тыс. человек. Украина в тройке лидеров по суточной смертности в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 сентября в мире зарегистрировали 563 568 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 217 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 227 275 751 случай инфицирования, из них 563 568 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 673 778 человек, из них 10 217 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 203,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7-ю, по летальным случаям - 17-ю и 3-ю позицию соответственно.