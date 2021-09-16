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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19: за сутки в мире выявили 563,5 тыс. новых случаев, умерли 10,2 тыс. человек. Украина в тройке лидеров по суточной смертности в Европе. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19: за сутки в мире выявили 563,5 тыс. новых случаев, умерли 10,2 тыс. человек. Украина в тройке лидеров по суточной смертности в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 сентября в мире зарегистрировали 563 568 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 217 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 227 275 751 случай инфицирования, из них 563 568 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 673 778 человек, из них 10 217 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19: за сутки в мире выявили 563,5 тыс. новых случаев, умерли 10,2 тыс. человек. Украина в тройке лидеров по суточной смертности в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 203,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Пандемия COVID-19: за сутки в мире выявили 563,5 тыс. новых случаев, умерли 10,2 тыс. человек. Украина в тройке лидеров по суточной смертности в Европе 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7-ю, по летальным случаям - 17-ю и 3-ю позицию соответственно.

Пандемия COVID-19: за сутки в мире выявили 563,5 тыс. новых случаев, умерли 10,2 тыс. человек. Украина в тройке лидеров по суточной смертности в Европе 03

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Добре, що хоч десь Україна у трійці лідерів. Антиковідники та антиваксери будуть в афігє по пояс.
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16.09.2021 09:03 Ответить
Ми ж чемпіони як не як.
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16.09.2021 09:08 Ответить
Так! Ми чемпіони-довбоЗЕби по всіх напрямках.
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16.09.2021 09:18 Ответить
конешно лидеры в киеве три колеки ..а скольков дтп и так ..хз...фейк..об ковиде все на уши вешают..
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16.09.2021 09:51 Ответить
Хто забрехався? Смертність в Україні найвища це 60 за вчора, а не 93
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16.09.2021 09:53 Ответить
 
 