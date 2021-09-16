Ляшко о вакцинации детей от коронавируса: Только после иммунизации 50% взрослого населения

Массовая вакцинация детей в Украине может начаться после того, как будет вакцинировано 50% взрослого населения.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью "Слово и Дело", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Тратить ресурс и энергию сейчас ... Давайте дойдем хотя бы до 50% вакцинации взрослого населения - и тогда переключимся на детей. Мы же понимаем, что ресурс должен быть направлен туда, где есть наибольшая угроза потери здоровья и жизни", - сказал он.

Так, по словам Ляшко, нужно сосредоточиться на вакцинации взрослых и пожилых людей, находящихся в группе риска.

"Мы проанализировали уровень заболеваемости среди детских коллективов и количество детей в структуре заболеваемости. Этот показатель не превышает 8%. Мы анализировали это до циркуляции штамма Дельта, после обнаружения штамма Дельта в Украине ... У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет", - добавил министр.

По словам Ляшко, если продолжать делать 3,5-4 млн прививок в месяц, то Украина сможет быстро догнать по темпам вакцинации европейские страны. Но пока о ревакцинации говорить рано.

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