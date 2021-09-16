В моем ближайшем окружении у нескольких десятков человек выявлен коронавирус, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.

Об этом он сказал сегодня, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом", - сказал Путин.

"Это не один, не два, а несколько десятков человек", - добавил он.

Президент РФ сообщил, что собирается соблюдать режим самоизоляции несколько дней.

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