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В моем ближайшем окружении у нескольких десятков человек выявлен коронавирус, - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.
Об этом он сказал сегодня, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом", - сказал Путин.
"Это не один, не два, а несколько десятков человек", - добавил он.
Президент РФ сообщил, что собирается соблюдать режим самоизоляции несколько дней.
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лучший памятник *****.
кажуть, був його кандитатом на керівництво фсбухи.
Кругом зрада, плюгавий очкує
Вакцину Спутник V до сих пор не зарегистрировали ни ВОЗ, ни ЕС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сказал помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса, сообщает ТАСС в четверг, 16 сентября. «Что касается одобрения вакцины Спутник V, то этот процесс был приостановлен, так как во время инспекции одной из фабрик, где производится вакцина, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новой практике производства», - заявил Барбоса.
Также сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) требует дополнительные данные о вакцине Спутник V для ее регистрации.
НУЖНО!
Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)
А есть единственное - "русский" это прилагательное!)
И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)
*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин