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Новости Коронавирус и карантин
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В моем ближайшем окружении у нескольких десятков человек выявлен коронавирус, - Путин

В моем ближайшем окружении у нескольких десятков человек выявлен коронавирус, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.

Об этом он сказал сегодня, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом", - сказал Путин.

"Это не один, не два, а несколько десятков человек", - добавил он.

Президент РФ сообщил, что собирается соблюдать режим самоизоляции несколько дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин уходит на самоизоляцию

Автор: 

карантин (16729) путин владимир (31225) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
между могилой Сталина и Калинина как раз место пустует

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16.09.2021 09:54
+8
Дуже сподіваємось і надіємось! Тримаємо кулаки.
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16.09.2021 09:55
+8
Шоб ты сдох.
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16.09.2021 09:56
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16.09.2021 09:52 Ответить
дай Бог и у тебя появится скоро, плешивый скунс
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16.09.2021 09:53 Ответить
Та вже здохне ***** плешиве разом зі своїми свинокацапськими тваринами
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16.09.2021 09:54 Ответить
между могилой Сталина и Калинина как раз место пустует

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16.09.2021 09:54 Ответить
остров Пасхи?
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16.09.2021 12:05 Ответить
Дуже сподіваємось і надіємось! Тримаємо кулаки.
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16.09.2021 09:55 Ответить
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16.09.2021 09:55 Ответить
Путин жопой на колу -

лучший памятник *****.
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16.09.2021 10:46 Ответить
может поздыхают вместе с плешивым?!
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16.09.2021 09:56 Ответить
Шоб ты сдох.
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16.09.2021 09:56 Ответить
Вариантов - два - или он хочеи выглядеть ближе к народу, или начальник его охраны будет как минимум заменён.
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16.09.2021 09:57 Ответить
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16.09.2021 09:58 Ответить
Не знаю зачем, но точно брешит!
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16.09.2021 10:00 Ответить
Він(о) не бреше,просто нерозказує правду.🤐
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16.09.2021 10:31 Ответить
так зінчова грохнули))

кажуть, був його кандитатом на керівництво фсбухи.

Кругом зрада, плюгавий очкує
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16.09.2021 11:56 Ответить
Хорошая антиреклама спутника
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16.09.2021 10:17 Ответить
Думаешь, они патриотично укололись? Скорее всего, брешет, как указал предыдущий оратор
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16.09.2021 10:22 Ответить
Так то, что они побоялись уколоться спутником, тоже антиреклама)
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16.09.2021 10:23 Ответить
Побоялись - антиреклама спутника, заболели - антиреклама не спутника. Сплошная антиреклама
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16.09.2021 11:38 Ответить
украденого Пфайзера на всіх не хватило - тому "бліжайшєє окружєніє", навіть жінку Шойгу кололи анало говнєт Спутніком - ось і результат
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16.09.2021 11:05 Ответить
А як же "животворящий Спутнік V"? сПУТнік,🙄🤔
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16.09.2021 10:23 Ответить
Та нууу нах зеленая скатина, не увиливай от роботы. Ты же привитый крендель!!!... как и остальные кремлелохи..... и тут же в тему.....

Вакцину Спутник V до сих пор не зарегистрировали ни ВОЗ, ни ЕС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сказал помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса, сообщает ТАСС в четверг, 16 сентября. «Что касается одобрения вакцины Спутник V, то этот процесс был приостановлен, так как во время инспекции одной из фабрик, где производится вакцина, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новой практике производства», - заявил Барбоса.

Также сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) требует дополнительные данные о вакцине Спутник V для ее регистрации.
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16.09.2021 10:31 Ответить
а мне фото старичка понравилось - оно ж не бессмертное и вечно молодое как хочет казаться. Надежда на коронавирус большая
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16.09.2021 10:42 Ответить
В том-то и дело, что ему 68. Согласно местной демографии, любую смерть, кроме насильственной, в таком возрасте уже можно считать естественной. А хотелось бы, что бы он таки дожил до своего черенка от лопаты в заднице.
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16.09.2021 10:52 Ответить
по сути дела он с ним и живет - в виде санкций и ненависти
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16.09.2021 11:21 Ответить
Кабаева приболела 🤧
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16.09.2021 10:42 Ответить
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16.09.2021 11:10 Ответить
пора, ваванчег, пора! тебя в аду черти с оркестром заждались
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16.09.2021 11:13 Ответить
вован на самоизоляцыю уходит. с самоизоляцыи вавана выносят. впирьод нагами
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16.09.2021 11:14 Ответить


НУЖНО!
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16.09.2021 11:17 Ответить
Втекло,курва,до бункеру не від клятого ковіда,а від клятих кацапів перед виборами до держдурки,які відбудуться 19 числа. Ну а як же,тут може відбутися всяке.Кацапи,хоча народцьо й сцикливий,й покірний,але вже дуже їм допекла ота "єдинодриссія". Будуть,падли, щось там бздикати. Отже,природньо, їх і їхніх дітей будуть пи***ти, запихувати до автозаків, затюрмовувати,ну і витворяти інші "прєлєсті" руцькава міра. А отая бидлотина буде волати:Пу-у-утін,пАмАгі-і-і! А де *****? А "їх там нєт!" І воно там ні до чого ,бо із бункера нічогісінько не чути. А потім-знову пуцька-вонючка на "коні",впяряді РАБсєї всєй! Ну,щось,приблизно,так.
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16.09.2021 11:20 Ответить
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16.09.2021 11:26 Ответить
Так они там у путина все больные!
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16.09.2021 11:34 Ответить
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16.09.2021 11:34 Ответить
а шо, кужугет кунжутовичь тоже небось захворал? с кем же теперь ваван в сибирь на горбатую гору пекацца паедет? пичалька ...
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16.09.2021 11:39 Ответить
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16.09.2021 11:40 Ответить
ваван паказует каким стволом ему кунжутович на горбатой горе "дымоход" прочищал....
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16.09.2021 11:41 Ответить
без волос только имбецильные педики или инкубаторские геи
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16.09.2021 12:05 Ответить
Ну,щось на кшталт кИндидата усіх наук кивИ.
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16.09.2021 12:58 Ответить
кива сын шарикова)под бояркой
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16.09.2021 13:19 Ответить
После смерти дружка из МЧС просто решил спрятаться в бункире.
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16.09.2021 11:48 Ответить
вымрет хунта кооп озерный..и нелегетимный имам пыня
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16.09.2021 12:04 Ответить
Вы знали, что "русский" не национальность, а принадлежность?

Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)

А есть единственное - "русский" это прилагательное!)

И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)

*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин
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16.09.2021 13:35 Ответить
 
 