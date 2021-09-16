ОБСЕ с начала миссии зафиксировала перемещение через границу Украины и РФ 40 тысяч человек в военной форме, - МИД
Сотрудники миссии ОБСЕ в общей сложности зафиксировали перемещение 40 тысяч военных через российско-украинскую границу. Кроме того, выявлены многочисленные случаи переброски военной техники.
Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Как рассказал спикер МИД Олег Николенко, страна-оккупант настаивает на обратном, отмечая, что пребывание "надзирателей" на границе Украины и РФ нецелесообразно.
"Миссия наблюдателей ОБСЕ на российских КПП "Гуково" и "Донецк" фиксировала многочисленные факты передвижения через границу лиц в военной форме (до 40 тысяч человек), техники, грузов, которые украинская сторона не могла присмотреть или проверить", - сказал Николенко.
По его словам, обычно после этого на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях наблюдательная миссия ОБСЕ находила современное оружие и высокотехнологичные средства радиоэлектронной борьбы, произведенные в РФ.
Кроме того, наблюдалось увеличение случаев нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных администраций.
"В Москве не заинтересованы в посторонних ушах и глазах на неконтролируемом участке границы, чтобы продолжать поставлять на временно оккупированных территориях оружие, боеприпасы и наемников", - резюмировал спикер МИД.
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Руданський щось таки знав.
ТО-ТО ЛЮБО!
Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Зв'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток
Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
«Да полна уш тачіть, батька !..
Будєт с нєво, будєт!..
Рєж же, батька! То-то люба,
Как трепатьса будєт!»
20 июня [1859]
ОБСЕ это международная миссия, которая кроме всего прочего включает в своем составе представителей РФ. Так что если зафиксировали, то уж доверяйте... А фиксация бывает не только "фото" и "видео"! Зафиксировать на бумаге наблюдения, показания людей - это тоже фиксация
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
Итого 31 тыща удобряет чернозем...
А через остальную границу сколько кацапья поналезло---никто и не считал...