Из-за отравления в школе Хмельницкого по всей стране спецбригады проведут внезапные проверки, - Ляшко

По всей Украине проведут визиты для внезапного обследования работников на предмет носительства золотистого стафилококка. Такое решение было принято после проверки массового отравления в школе Хмельницкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко.

Расследование, проведенное специалистами Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, показало, что вспышка произошла в результате обсеменения золотистым стафилококком сырья и готовых блюд от работников пищеблока заведения.

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"Чтобы в дальнейшем избежать подобных вспышек в учебных заведениях и защитить наших детей от отравлений Министерство здравоохранения будет инициировать проведение выборочных внезапных проверок для сбора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад", - сообщил Ляшко.

Бригады будут работать по всей территории страны.

"Министерство здравоохранения дополнительно отрабатывает механизмы усиления контроля за качеством проведения медицинских осмотров в учреждениях здравоохранения и лабораториях. Нам важно, чтобы питание в образовательных учреждениях было безопасным и здоровым", - добавил глава Минздрава.

Как сообщалось, ранее в одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой. По состоянию на 17:00 9 сентября 2021 года было известно о 85 отравившихся (из них 84 –дети), в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек (в том числе 1 взрослый).

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

В подразделения полиции обратились 39 родителей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.