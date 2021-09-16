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Новости Агрессия России против Украины
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В результате обстрела войсками РФ ранен глава Счастьенской ВГА Дунец. ФОТОрепортаж (обновлено)

В районе проведения ООС ранение получил глава городской военно-гражданской администрации города Счастье (Луганская область) Александр Дунец.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Сегодня, 16 сентября, около 7:30 в результате обстрела войсками РФ города Счастье Луганской области ранение получил руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Отмечается, что раненый был госпитализирован в больничное учреждение.

Позже в Счастьенской городской территориальной громаде потдвердили информацию.

"16 сентября 2021 в 6:40 и в 7:30 часов, оккупанты дважды обстреляли город Счастье по направлению н.п. Веселая Гора (предварительно с применением миномета калибра 82 мм). В результате обстрела были повреждены два здания и два автомобильных транспорта, ранен руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, пока его состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ за сутки трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенные 120-мм минометы, - штаб ООС

В результате обстрела войсками РФ ранен глава Счастьенской ВГА Дунец 01
В результате обстрела войсками РФ ранен глава Счастьенской ВГА Дунец 02
В результате обстрела войсками РФ ранен глава Счастьенской ВГА Дунец 03
В результате обстрела войсками РФ ранен глава Счастьенской ВГА Дунец 04

Автор: 

обстрел (27016) ранение (3379) военно-гражданская администрация (88) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6494)


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І що їм за це буде?
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16.09.2021 10:36 Ответить
Писулька в спорт-лото (ОБСЕ)......
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16.09.2021 10:59 Ответить
говнокомандувачу-уклоністу пофіг - "баби ще понароджують"
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16.09.2021 12:03 Ответить
До Кончезаспи ж не долітає? Ну і порядок.
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16.09.2021 14:57 Ответить
может террористы?
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16.09.2021 15:33 Ответить
 
 