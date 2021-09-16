В августе на Донбассе погибли 11 мирных жителей. За 2 недели сентября количество обстрелов увеличилось на 30%, - спецпредставитель ОБСЕ Киннунен

Количество погибших мирных жителей в результате боевых действий на востоке Украины в августе 2021 года составило 11, с тех пор количество нарушений режима прекращения огня выросло почти на треть.

Об этом заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Микко Киннунен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения остается нестабильной: в течение первых двух недель сентября 2021 года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщала в среднем о 273 нарушениях режима прекращения огня в день, что примерно на 30% больше, чем в августе. Я особенно сожалею о росте числа жертв среди гражданского населения: это 11 человек в августе месяце, что является самым большим количеством жертв среди гражданского населения в месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении режима прекращения огня, достигнутого в июле 2020 года", - отметил Киннунен.

По его словам, участники рабочей группы ТКГ по безопасности продолжили работу над проектом дополнения к соглашению об усилении режима прекращения огня, однако все еще присутствуют разногласия по поводу характера возможного нового механизма координации и верификации. Политическая рабочая группа обсудила вопросы, связанные с разработкой проекта плана действий в полном соответствии с минскими соглашениями, а участники экономической рабочей группы обсудили различные аспекты водоснабжения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), затронули экологические аспекты, вопросы пенсионных выплат и мобильной связи.

Заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, по словам Киннунена, не состоялось, так как не разрешены разногласия по поводу недавнего назначения эксперта.

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"Вопросы жизненно важного значения для населения по обе стороны от линии соприкосновения, такие как открытие новых пунктов пропуска и взаимный обмен лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, не смогли быть обсуждены. Я подчеркиваю необходимость поиска скорейшего выхода из этого тупика в преддверии очередного заседания рабочей группы", - говорится в заявлении.