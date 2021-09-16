РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11547 посетителей онлайн
Новости Языковой вопрос
897 8

Нацкомиссия за два месяца выдала 22,3 тыс. госсертификатов об уровне владения украинским языком, - Демская

Нацкомиссия за два месяца выдала 22,3 тыс. госсертификатов об уровне владения украинским языком, - Демская

Национальная комиссия по стандартам государственного языка выдала 22 265 государственных сертификатов на уровень владения государственным языком за два месяца проведения экзамена, сообщила глава ведомства Орыся Демская.

"На сегодня комиссия выдала 22 265 государственных сертификатов", - сказала она на брифинге по результатам двух месяцев проведения экзамена на определение уровня владения госязыком в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Демская сообщала, что на данный момент экзамен по языку для получения украинского гражданства сдало 78 людей, 75 из которых получили государственный сертификат. Также глава ведомства сообщила, что на данный момент уже работает 118 экзаменационных зон (13 в Киеве), по сравнению с 32, которые были на старте проекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, - Креминь о переходе на латиницу

"На сегодня пропускная способность системы - 16 тыс. 343 экзамена в месяц. Но эта цифра системно растет", - подчеркнула она.

По словам Демской, система экзаменации в основном работает стабильно, а доля сбоев в работе по разным техническим причинам составляет около 4% от всех случаев прохождения экзамена.

Автор: 

украинский язык (1189) язык (3779) Демская Орыся (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чекаємо на вакцину проти русскаязичія.
показать весь комментарий
16.09.2021 10:45 Ответить
ой, та шо ім влідєть: дібавляй кругом "і" - от і вьо вліденіє
показать весь комментарий
16.09.2021 10:50 Ответить
Тоді вже так: ій, ті ші ім влідіті: дібівлііі крігім "і" - іт і всіі влідініі
показать весь комментарий
16.09.2021 10:54 Ответить
Одні корупціонери за хабар дають путівку в корупційне життя іншим корупціонерам . Бо реально для перевірки знання мови не потрібна ніяка державна комісія. Достатньо комп'ютерного тесту, на зразок того, який здають водії для отримання прав.
Навіть можна використовувати для тестування водійські класи в сервісних центрах МВС, лише встановивши на комп'ютери інше програмне забезпечення, та виділивши окремі години для тестування чиновників.
показать весь комментарий
16.09.2021 10:53 Ответить
Прибалти просто примусили техніку безпеки "прибалтійською" здавати. Відразу все бидло відсіялось.
показать весь комментарий
16.09.2021 10:56 Ответить
Та справа ж не в самій мові, а в методах оцінки її знання. Там, де оцінює державна комісія - там корупція, бюрократія, хабарі і черги на пів року. А де оцінює безпристрасна машина, там все швидко зручно і чесно.
показать весь комментарий
16.09.2021 11:08 Ответить
Іта комісія - прісто кровосісі!
показать весь комментарий
16.09.2021 11:22 Ответить
 
 