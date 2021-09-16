ГСЧС о причинах взрыва в Карпатах: На месте происшествия могли быть снаряды со времен войны

Спасатели назвали возможную причину взрыва в Карпатах во время разжигания костра. В ГСЧС связывают инцидент со взрывчатками, которые могли находиться на месте происшествия еще со времен войны.

Об этом сегодня на брифинге заявил представитель ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Инцидент произошел на месте прохождения линии боевых действий "Брусиловский прорыв" (времена Первой мировой войны), а также месте линии обороны "Арпада" (времен Второй мировой войны). Из-за чего на месте происшествия возможно находились взрывоопасные предметы", - резюмировали в ГСЧС.

Как сообщалось, в Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв. При этом двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них - в тяжелом состоянии.

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