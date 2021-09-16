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ГСЧС о причинах взрыва в Карпатах: На месте происшествия могли быть снаряды со времен войны

ГСЧС о причинах взрыва в Карпатах: На месте происшествия могли быть снаряды со времен войны

Спасатели назвали возможную причину взрыва в Карпатах во время разжигания костра. В ГСЧС связывают инцидент со взрывчатками, которые могли находиться на месте происшествия еще со времен войны.

Об этом сегодня на брифинге заявил представитель ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Инцидент произошел на месте прохождения линии боевых действий "Брусиловский прорыв" (времена Первой мировой войны), а также месте линии обороны "Арпада" (времен Второй мировой войны). Из-за чего на месте происшествия возможно находились взрывоопасные предметы", - резюмировали в ГСЧС.

Как сообщалось, в Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв.  При этом двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них - в тяжелом состоянии.

Читайте также: Взрыв автомобиля в Днепре: погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак. СМИ сообщают о заложенной взрывчатке. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

взрыв (6728) взрывчатка (842) Карпаты (305) смерть (9215) туризм (1543) ГСЧС (4958) Ивано-Франковская область (916)


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Местные копатели могли гадость устроить, закопав какую-то железяку под старым кострищем, либо бросили в костёр, но оно не взорвалось, пришли другие туристы, развели на том же месте огонь и тогда оно рвануло.
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16.09.2021 10:50 Ответить
Так могло быть, а ссылки на боеприпасы времен войны - полная чушь, во первых. они уже глубоко под землей, во-вторых за столько лет взрыватели давно вышли из строя, а сам тротил бв костре не взрывается, а просто горит
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16.09.2021 11:06 Ответить
свыше 300 градусов в корпусе снаряда - взрыв
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16.09.2021 11:23 Ответить
Не рассказывай сказки - взрывал боеприпасы даже со времён ПМВ.
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16.09.2021 12:10 Ответить
Знаток...К твоему сведению, такие "железяки" имеют свойство со временем не зарываться в землю, а наоборот - вылезать из неё на поверхность!
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16.09.2021 12:31 Ответить
 
 