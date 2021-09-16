Кулеба о выборах в Госудуму РФ на оккупированных территориях: За все нарушения России придется заплатить

Украина будет фиксировать нарушения в связи с проведением Российской Федерацией выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Но еще раз подчеркну, что в соответствии в международным правом, единственный статус, которым обладает РФ в Автономной Республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей - это государство-оккупант, и то, что она делает, организовывая там свои национальные выборы, является нарушением международного права. В связи с этим мы будем реагировать по уже отработанной схеме - мы будем фиксировать эти нарушения, будем обращаться к партнерам", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, за все зафиксированные случаи правонарушений со стороны РФ ей придется заплатить.

"Я понимаю, что мы этим выборы не отменим, и россияне сейчас сделают то, что они считают необходимым, потому что они контролируют эту территорию, но, знаете, всему приходит свой конец. Я убежден, что российской оккупации конец тоже придет, и когда это произойдет, то все те зафиксированные случаи правонарушений со стороны РФ - за них всех придется заплатить. И очередной пример такого нарушения мы сейчас зафиксируем", - добавил министр.

Кроме того, отметил Кулеба, то, что РФ отказалась продолжать мандат двух миссий ОБСЕ, которые работали в пунктах пропуска на российско-украинской границе не является случайностью.

"Отсутствие этих миссий способствует как раз усилиям России по устройству этих "избирательных каруселей", подвезу избирателей для создания эффекта волеизъявления людей", - подытожил глава МИД.

Также смотрите: Кулеба прервал брифинг из-за звонка Зеленского: "Мне здесь президент звонит, можно на паузу поставить". ВИДЕО