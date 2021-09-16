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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кулеба о выборах в Госудуму РФ на оккупированных территориях: За все нарушения России придется заплатить

Кулеба о выборах в Госудуму РФ на оккупированных территориях: За все нарушения России придется заплатить

Украина будет фиксировать нарушения в связи с проведением Российской Федерацией выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Но еще раз подчеркну, что в соответствии в международным правом, единственный статус, которым обладает РФ в Автономной Республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей - это государство-оккупант, и то, что она делает, организовывая там свои национальные выборы, является нарушением международного права. В связи с этим мы будем реагировать по уже отработанной схеме - мы будем фиксировать эти нарушения, будем обращаться к партнерам", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, за все зафиксированные случаи правонарушений со стороны РФ ей придется заплатить.

"Я понимаю, что мы этим выборы не отменим, и россияне сейчас сделают то, что они считают необходимым, потому что они контролируют эту территорию, но, знаете, всему приходит свой конец. Я убежден, что российской оккупации конец тоже придет, и когда это произойдет, то все те зафиксированные случаи правонарушений со стороны РФ - за них всех придется заплатить. И очередной пример такого нарушения мы сейчас зафиксируем", - добавил министр.

Кроме того, отметил Кулеба, то, что РФ отказалась продолжать мандат двух миссий ОБСЕ, которые работали в пунктах пропуска на российско-украинской границе не является случайностью.

"Отсутствие этих миссий способствует как раз усилиям России по устройству этих "избирательных каруселей", подвезу избирателей для создания эффекта волеизъявления людей", - подытожил глава МИД.

Также смотрите: Кулеба прервал брифинг из-за звонка Зеленского: "Мне здесь президент звонит, можно на паузу поставить". ВИДЕО

Автор: 

выборы (24725) Крым (26373) россия (95420) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880)


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.....мы будем фиксировать эти нарушения, будем обращаться к партнерам", - отметил глава МИД. Источник:

И это все? Хоть бы глубокую озабоченность выразил.......
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16.09.2021 11:02 Ответить
а вони скажуть, що порушення були такими, що не вплинули на результат
і не будуть платити
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16.09.2021 11:03 Ответить
А может предупредить тех, кто взял российский паспорт и будет принимать участие в российских выборах, то в отношении таких граждан будут приняты определённые санкции!? А, ну да, их же под дулом пистолета наверное заставляют голосовать?! Неужели вы не понимаете, что те украинцы, что остались на тех территориях, которые делают всё чтобы не получать российский паспорт видят, что вы им как бы говорите: Да по хер нам на то если возьмёте паспорт россии, и ваша проукраинская позиция там на оккупированных территориях нам похер! Делайте что хотите! Сказочные ****** у руля.
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16.09.2021 11:04 Ответить
Не матюкайся, не виростеш.
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16.09.2021 11:07 Ответить
Цікаво, і хто ж примусить Росію за це заплатити? Ну хоч гіпотетично.
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16.09.2021 11:06 Ответить
Жириновский на Лаврове приехал... ну а тот по привычке наложил вето
https://www.youtube.com/watch?v=0NMDl2UbwvY
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16.09.2021 11:14 Ответить
Ждіть, русофашист вам заплатить.
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16.09.2021 13:58 Ответить
 
 