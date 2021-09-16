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Новости Коронавирус и карантин Бюджет-2021
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За 8 месяцев на борьбу с COVID-19 потратили более 30 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин

За 8 месяцев на борьбу с COVID-19 потратили более 30 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин

За 8 месяцев 2021 г. осуществлены расходы на борьбу с COVID-19 в размере более 30 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрены более 36 млрд грн", - добавили в ведомстве.

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По данным Минфина, средства были потрачены на такие цели:

  • на оплату услуг по экстренной и стационарной медпомощи, вакцинации населения - 11,8 млрд грн; закупку вакцин от COVID-19 - 9,8 млрд грн.
  • приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 2,5 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн средств местных бюджетов;
  • выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 - 14 млн грн;
  • на обеспечение больниц кислородом - 0,5 млрд грн;
  • меры соцподдержки населения в условиях карантина - 2,9 млрд грн; на выплату больничных - 0,8 млрд гривен. Всего на эти цели в Минсоцполитики было направлено 3,8 млрд грн;
  • на выплату пособия по безработице - 1,1 млрд грн;
  • на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях - 18,3 млн грн;
  • на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Госпограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения - 0,8 млрд гривен (98% направленных средств).

Автор: 

госбюджет (1186) карантин (16729) Минфин (1556) финансирование (1795) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 2,5 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн средств местных бюджетов; ---- на что интересно потратили?
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16.09.2021 11:05 Ответить
страна забила болт на тупую криворогую свору недоумков и лечится сама, за свои бабки. куда тратят уроды народные денежки, для меня вопрос... раздайте деньги тем, кто уже болел, как компенсацию.
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16.09.2021 11:09 Ответить
Не вижу статьи расходов на "Велике крадівництво"
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16.09.2021 11:11 Ответить
Смотритека - а на вакцыны всётаки слехка меньше потратили, чем на лечение, надажыж
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16.09.2021 11:43 Ответить
а чи на це все витрачено?
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16.09.2021 11:44 Ответить
 
 