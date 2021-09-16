За 8 месяцев на борьбу с COVID-19 потратили более 30 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин

За 8 месяцев 2021 г. осуществлены расходы на борьбу с COVID-19 в размере более 30 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрены более 36 млрд грн", - добавили в ведомстве.

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По данным Минфина, средства были потрачены на такие цели: