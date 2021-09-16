Кулеба о "Северном потоке - 2": США и Германии время переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям

Украина ожидает, что США и Германия перейдут от словесных заверений к конкретным гарантиям в связи с "Северным потоком 2".

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сейчас позиция Украины остается неизменной: мы видим, что партнеры слышат то, что мы им говорим и те предложения, которые мы вносим, но решения еще не приняты. Мы будем продолжать переговоры, исключительно дружественное давление на партнеров, потому что время переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям, тем более, что мы видим, что РФ на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ, создавая эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита. Поэтому сейчас уже надо действовать Германии, Соединенным Штатам", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, Украина и другие страны Центральной Европы готовы действовать вместе с ними.

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