20 сентября ВСК заслушает экс-начальника ГУР Бурбу по делу "вагнеровцев" в режимном помещении с усиленными мерами безопасности, - Безуглая

В понедельник, 20 сентября, Временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины намерена заслушать бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу в режимном помещении с усиленными мерами безопасности по делу "вагнеровцев".

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук глава данной комиссии Марьяна Безуглая ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно ВСК и рассмотрения вопроса "вагнеровцев": продолжение заседания в 9:00 в понедельник, заслушивание Василия Бурбы в режимном помещении с усиленными мерами безопасности", – отметила она.

По словам Безуглой, заседание будет проводиться в закрытом режиме.

Кроме этого, ВСК планирует заслушать дополнительных свидетелей по делу "вагнеровцев", а также провести обработку материалов и обсудить с правоохранительными органами "прогресс в расследовании и перспективы уголовных производств с учетом промежуточных результатов работы ВСК".

После этого, как отметила парламентарий, ВСК приступит к обработке порядка подготовки своего отчета, согласованию промежуточных выводов и плана рассмотрения вопросов об Иловайской трагедии и взаимодействии должностных лиц, в частности народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с россиянами.

Затем состоится брифинг для журналистов.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.