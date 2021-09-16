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Новости Агрессия России против Украины
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20 сентября ВСК заслушает экс-начальника ГУР Бурбу по делу "вагнеровцев" в режимном помещении с усиленными мерами безопасности, - Безуглая

20 сентября ВСК заслушает экс-начальника ГУР Бурбу по делу

В понедельник, 20 сентября, Временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины намерена заслушать бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу в режимном помещении с усиленными мерами безопасности по делу "вагнеровцев".

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук глава данной комиссии Марьяна Безуглая ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно ВСК и рассмотрения вопроса "вагнеровцев": продолжение заседания в 9:00 в понедельник, заслушивание Василия Бурбы в режимном помещении с усиленными мерами безопасности", – отметила она.

По словам Безуглой, заседание будет проводиться в закрытом режиме.

Кроме этого, ВСК планирует заслушать дополнительных свидетелей по делу "вагнеровцев", а также провести обработку материалов и обсудить с правоохранительными органами "прогресс в расследовании и перспективы уголовных производств с учетом промежуточных результатов работы ВСК".

После этого, как отметила парламентарий, ВСК приступит к обработке порядка подготовки своего отчета, согласованию промежуточных выводов и плана рассмотрения вопросов об Иловайской трагедии и взаимодействии должностных лиц, в частности народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с россиянами.

Затем состоится брифинг для журналистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка о выводах ВСК по "вагнеровцам": Власть путается в версиях, но правду невозможно скрыть. ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР. ВИДЕО

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ВР (29234) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Бурба Василий (81) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+17
Страшно за страну, когда кодлу безмозглых идиотов дается такое право.
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16.09.2021 11:17
+12
Имитация бурной деятельности для прикрытия жопы д'ерьмака с подельниками. А клован вообще прицепной.
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16.09.2021 11:18
+8
Должны быть представители всех партий парламента. И протокол.
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16.09.2021 11:22
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это шоб никого "лишнего" не допустили?
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16.09.2021 11:16 Ответить
зебилизм в самой комиссии, какое им "режимное помещение", если:

Ни у кого из членов комиссии НЕТ допуска к секретным документам.

Официальный допуск к секретным документам (2-й уровень допуска, туда не входят "документы составляющие государственную тайну") есть только у Шуфрича Нестора Ивановича (2012 г. возможно был аннулирован в 2015 г.)

Список комиссии рассматривающей дело "вагнеровцев"
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71403&pf35401=544426
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16.09.2021 12:13 Ответить
Страшно за страну, когда кодлу безмозглых идиотов дается такое право.
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16.09.2021 11:17 Ответить
Ажопадєлаєш, це право їм дав мудрий нарід.
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16.09.2021 11:28 Ответить
Потім тре щоб Бутусов в нього інтерв'ю взяв.
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16.09.2021 11:18 Ответить
Имитация бурной деятельности для прикрытия жопы д'ерьмака с подельниками. А клован вообще прицепной.
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16.09.2021 11:18 Ответить
Должны быть представители всех партий парламента. И протокол.
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16.09.2021 11:22 Ответить
Зажопники теж?
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16.09.2021 11:26 Ответить
я бы их не хотел - это мягко сказано. по этим упырям фонари плачут. но право они имеют - дэмократiя. нарiднi обранцi.
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16.09.2021 11:31 Ответить
А чего тянут аж до 20-го. Чтобы Бурбу до этого времени успеть "прокачать"?

И кто же будет присутствовать в этом режимном помещении? Кто будет пытать?

Безуглая будет конспектировать, чтобы потом нести в массы несуразицу?
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16.09.2021 11:47 Ответить
Навіщо ті заходи безпеки, коли перші особи все зливають? Мабуть для того, щоб були показники по протоколах у УСБшників на працівників канцелярії і "секретчиць", які можуть замість грифу "ДСК" поставити "таємно" на супер цінній інформації, що наркоман Іванов курить коноплю, або навпаки. Щоб ходили і кошмарили різні служби, махаючи своїми наказами.
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16.09.2021 11:49 Ответить
Значить Дєрмак уже придумав нову брехню. Ну уже всім все ясно. Зрадив Дєрьмак, а бубочка ротом сказав. Так само як із Кучмою. Весь світ знає що він убивця, тільки хохлам втирають усяку чухню.
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16.09.2021 11:56 Ответить
Чому не вчора??? не сьогодні??? завтра???

А чому не через рік???

Ви ж так шукали того Бурбу, а тепер на нього компромат шукаєте, щоби правду не засвідчив, за вашого бубочку - ЗРАДНИКА???
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16.09.2021 11:58 Ответить
Бурбу будут слушать в обстановке секретности" в режимном помещении с повышенными мерами безопасности". Когда дойдет дело до Иловайска и Дебальцево на заседания будут пускать всех желающих, а Безуглая будет вести заседания топлес для дополнительной рекламы и заманивания даже аполитичной части нарида.
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16.09.2021 12:42 Ответить
Всё делается так, чтобы народ правды не узнал. Путлер сегодня узнает всё. Хоть он посмеётся!
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16.09.2021 13:08 Ответить
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16.09.2021 13:28 Ответить
Ви все перебрешете. Оця ******* так вже хитрує, мутить, то одне скаже, потім собі заперечить...крутиться як вожжа на розпеченій сковорідці.
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16.09.2021 15:08 Ответить
Интересно, "жучки"вмурованы в стены режимного помещения?
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17.09.2021 07:32 Ответить
 
 