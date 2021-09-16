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10-летняя девочка потеряла сознание на уроке физкультуры, ее доставили в реанимацию, но спасти жизнь ребенка не удалось, - полиция Полтавщины

10-летняя девочка потеряла сознание на уроке физкультуры, ее доставили в реанимацию, но спасти жизнь ребенка не удалось, - полиция Полтавщины

В полицию Полтавы 15 сентября поступила информация от медицинских работников Детской областной больницы, что в реанимации заведения умер 10-летний ребенок. Обстоятельства и причины смерти выясняет полиция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины (По информации отдела ювенальной превенции УПД и СУ ГУНП).

По предварительной информации следствия, ребенок учился в лицее №33 Полтавского городского совета. На уроке физкультуры ей стало плохо и она потеряла сознание. Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали карету экстренной медицинской помощи. Скорая, приехавшая на вызов, доставила ребенка в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь девочки не удалось.

По данному факту следователь полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокураты, внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Обстоятельства и причина смерти ребенка устанавливаются.

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дети (6481) Нацполиция (16437) Тахтаулове (763) смерть (9215)


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Топ комментарии
+12
Я почему-то всегда думал, что справки, наоборот, покупают, что б не ходить на физ-ру...
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16.09.2021 11:24
+12
Зачастую неадекватность учителей физкультуры.
К детям относятся как сержанты к салагам в учебке американских морских котиков на полосе препятствий.

Ни за что не пойму. Нахрена 10-тилетним детям прыгать с разбегу через козла? Или по канату забираться под потолок спортзала? Или еще какая хрень с риском травмирования.
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16.09.2021 11:29
+10
Тренировка подтягивания на физкультуре поможет выжить свисающему на краю карниза

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16.09.2021 11:53
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и опять купленая справка о осмотре?
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16.09.2021 11:21 Ответить
Я почему-то всегда думал, что справки, наоборот, покупают, что б не ходить на физ-ру...
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16.09.2021 11:24 Ответить
кто то так. а кто то лень обходить врачей и покупает что все нормально
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16.09.2021 12:26 Ответить
Ой осмотр большинства врачей эта профанация в любом случае.вот если за деньги конкретно пройти тогда каждый вынужден реально осматривать .я вон укол вакцины от столбняка решил сделать.загнал в руку там одну хрень.пошел к частникам ".так они дотошно выпросили когда последний раз делал,температуру ,сатурацию, давление проверили.обнаружили высокое,(через несколько дней гипертонический криз ),погасили его частично,и по моим требованиям наконец сделали прививку.посидел там с час ,по инструкции,и поехал.ждать полностью нормального давления у меня тупо не было времени.ну так я там не пациент,а клиент , я к частникам когда хожу всегда на этом настаиваю.с пациентом можно что хочешь делать ,а с клиентом, только то за что заплатили.потом криз скорая погасила дальше временно подобрал таблетки пропил и пошел к частнику обследоваться (кардиолог)стоило 1700+640-(анализ). кардиолог сделала кардиограмму ,УЗИ прошерстила все бумажки что у меня раньше были и выдала временное лечение , чтоб определить как мне оно подходит.я кстати почитал инструкции,понял почему.но давление пока стабильное более менее ,башка не ноет,а через месяц к ней на осмотр, денег пока мало так что потяну два месяца с этими таблетками.но слежу за собой уже внимательнее.а ребенок по любому на родителей надеется и в полной мере не понимает что такое свое здоровье фиг он обо всем скажет если иногда и сам молчишь.кстати хотел было к своему типа врачу обратиться по договору в районной поликлинике.так ближайшее окно было через две недели.так что буду переключаться на частника , некоторые частники тоже заключают договоры с Минздрав ом об обслуживании типа семейным врачом.но это лишь для того когда сам не пойму к кому обратиться по проблеме.а так нужно что-то что знаешь выбрал услугу врача договорился и туда.целее будешь.
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28.10.2021 10:14 Ответить
кратко: развели на деньги

Ибо ни одна вакцинация не требует анализов
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28.10.2021 11:48 Ответить
Вы или не читали или не понимаете.кардиолог делала стандартную процедуру.что до вакцинации от столбняка то цена там была одна,а за все их действия ,что я описал ,я не платил.и анализы я тогда не сдавал. это называется оценка состояния организма перед вводом вакцины уже проверенной годами.а не антиковидная экспериментальная. как раз это вы ни разу в жизни не требовали анализов до и после вакцинации хотя бы общий.иногда могли бы узнать о себе новенькое
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04.11.2021 11:49 Ответить
это именно то чтоя и говорил: оценка состояния организма это просто развод на деньги
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04.11.2021 14:28 Ответить
В чем то ваша точка зрения мне понравилось.****....те смело чем попало.в конце то концов вы со всем заранее согласны ,а значит вам никто ничего не гарантирует и не собирается
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04.11.2021 18:44 Ответить
Смысл вашего обхода,если считаете что перед и после вакцинации анализы не нужные.а вообще зачем они нужны.если вовремя контролировать организм то возможно и вакцинироваться не придется
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04.11.2021 11:50 Ответить
и каким образом контроль!!!! организма помоает от инфекционных болезней?
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04.11.2021 14:29 Ответить
Вы так прямолинейно хотите избежать ответа?
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04.11.2021 18:41 Ответить
Скорішещ за все так:довідка про здоров"я дитини таки куплена її батьками у місцевій полікліниці. Отже,хто винен у смерті дитини і має понести покарання?
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16.09.2021 12:52 Ответить
и батьки и тот кто ее сделал
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16.09.2021 13:21 Ответить
Неверно,там осмотр то мог быть -на что жалуемся.без анализов без УЗИ .на что ребенок скажет незнакомой тётке . есть же куча проблем вначале вообще без симптомов.или ребенок их ещё не умеет опознать.а лечения боится.я вон тромбоз глубоких вен ног на одной получил,теперь всегда чую когда надо аспирин пить.не по назначению (нахер мне оно надо),а по ощущениям.а у ребенка откуда.так что скорее у родителей нет лишних денег на частника .
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28.10.2021 10:22 Ответить
Царство небесне, тобі, дітятко!
Захворюваність ковідом серед дітей наберає обертів, і цей випадок може біти наслідком перенесеного захворювання... Що робити? може на фізкультурі зараз бути максимально обережними з різкими вправами та прислухатися до дітей. Якщо є скарги - що щось не те - не примушувати до норматив... життя воно само нормативи, якщо потрібно буде, на які завгодно натренує...
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16.09.2021 11:21 Ответить
вам бы к доктору...
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16.09.2021 12:32 Ответить
Вот хоть один правильный выбор.и пейте аспирин.
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28.10.2021 10:24 Ответить
часть 1 статьи 115:

1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині
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16.09.2021 11:25 Ответить
Я б физкультуру в школе отменила. Дебильный урок. Ещё и опасный. Пусть каждый сам решает на сколько ему нужен спорт.
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16.09.2021 11:27 Ответить
а зачем вам вообще школа?
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16.09.2021 12:39 Ответить
Ей -незачем.подозреваю что мы от этой структуры уже здыхались.теперь у кого есть дети они там мучаются
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28.10.2021 10:29 Ответить
Ваш коментар протирічить сам собі. Фізкультура та спорт - різні речі. Діти тому і помирають, що ******* життя їде без фізичних навантажень. Кожне покоління стає слабкішим за попереднє.
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16.09.2021 13:23 Ответить
физкультура - это не спорт.
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17.09.2021 09:28 Ответить
Неверно ,у нас физкультура это норматив.а должны быть любые ,а не указанные в общей программе физические индивидуальные занятия.ну понятно что индивидуальные это не для нашей педагогики и школы.так что лучше дитя водить куда то отдельно а на школьную физру забить
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28.10.2021 10:27 Ответить
Зачастую неадекватность учителей физкультуры.
К детям относятся как сержанты к салагам в учебке американских морских котиков на полосе препятствий.

Ни за что не пойму. Нахрена 10-тилетним детям прыгать с разбегу через козла? Или по канату забираться под потолок спортзала? Или еще какая хрень с риском травмирования.
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16.09.2021 11:29 Ответить
Тренировка подтягивания на физкультуре поможет выжить свисающему на краю карниза

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16.09.2021 11:53 Ответить
Действительно, зачем? Зачем учиться? Зачем держать себя в тонусе? Раньше дети весь день на улице играли, а теперь по домам со смартфонами прокрастинируют. На физкультуре от минимальных нагрузок сердечко ойкнуло и физрук потом дуракам виноват.

Побеспокоиться о здоровье, должны в первую очередь родители, а не чужие люди.
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16.09.2021 20:03 Ответить
Ха ,а чему учиться.наши принципы педагогики это не сухомлинский.это тупое районо
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28.10.2021 10:31 Ответить
Такое, к сожалению, происходило всегда, еще по советской школе помню. Скорее, судьба такая. Есть куча проф. спортсменов, которые проходят лучшие в мире медосмотры, но умирают, все помнят футболистов, к примеру.
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16.09.2021 11:40 Ответить
щас опять наблюдал в этом году..возле стихийного рынка который перенсли с гудыменко....выходят с атб..так как перемена затариваются шиколадками чипсами всякой бурдой и в школу №40 бабурка запорожье...так то.. хз..кажн год так..я фотал..
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16.09.2021 11:57 Ответить
сначала требуют пробу руфье, а потом гоняют общей кучей
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16.09.2021 11:57 Ответить
хз что хуже ..или сдохнуть в среднем возрасте или потом.....военный погиб...велосепедист умер от сердца..у меня в школе по телу была мелкая дрожь и ноги подкашивались еле дошел до класса..выжил и дальше жить..повезло..
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16.09.2021 11:59 Ответить
дети с утра до ночи сидят в "гаджетах" и за компами, а "виноватыми" оказываются физруки...
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16.09.2021 12:36 Ответить
В наш век сплошной мобилизации(от слава мобилка) ,ребятам просто необходима РАЗМИНКА без норматива, в виде физкультуры....Вы же видите,наблюдаете за вашими детьми...часами просиживают сгорбившись над ГАДжитом....откуда взяться здоровью.....
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16.09.2021 12:45 Ответить
Більше року діти просиділи і пролежали вдома через карантин, навіть не всі спортшколи працювали, цього року не працювала більшість таборів. Фіз-ра - це добре, але її замало. До того ж серце таки треба перевіряти всім дітям, а в нас тіки в спортшколах потрібні довідки, яку можна отримати лише після обстеження кардіологом. Та й це - не гарантія, але хоч шось.
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16.09.2021 13:25 Ответить
Так без норматива,а откуда в нашем случае "без норматива"?
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28.10.2021 10:33 Ответить
Потому что у очень многих детей аритмия. В спокойном состоянии она не диагностируется даже кардиограммой. Нужно снимать ЭКГ под нагрузкой, только тогда её можно вычислить. А у нас ЭКГ при мед комиссиях вообще не назначают, только по показаниям. И вот, ребёнок с аритмией, при совпадении нагрузок, испуга, и ещё прочих условий, попадает в так называемую турбулентность, когда с каждой секундой приступ усугубляется = смерть.
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16.09.2021 13:20 Ответить
WPW або синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта . Не діагностується нічим , якщо приступ , і повезло, то бігом везуть в інститут Амосова на ******* .
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16.09.2021 13:30 Ответить
Людина дуже слабке существо і натренувати тіло можна не завжди і не всім!!! ТРЕБА ДО СВОГО ТІЛА ДУЖЕ ОБЕРЕЖНО ВІДНОСИТИСЯ!!! БУВАЮТЬ МОМЕНТИ ЩО ПОЧУВАЄШ СЕБЕ ЯК КРИШТАЛЕВА ВАЗА!! В ЦЕЙ МОМЕНТ НІЯКИХ НАГРУЗОК РОБИТИ НЕ МОЖНА, БО ПРОЦЕССИ ЯКІ ЙДУТЬ В ОРГАНІЗМІ НЕ ЗАВЖДИ МОЖНА ПОЯСНИТИ!!! А ДІТИ НЕ ЗАВЖДИ МОЖУТЬ ЧЕСНО ПРИЗНАТИСЯ ЩО НЕ ДОБРЕ СЕБЕ ПОЧУВАЮТЬ!!! ТРЕБА ТІЛЬКИ ПІДТРИМКА БАТЬКІВ!!!
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16.09.2021 14:10 Ответить
СОГЛАСЕН
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28.10.2021 10:34 Ответить
Вот что прививки делают!
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04.11.2021 12:00 Ответить
 
 