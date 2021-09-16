10-летняя девочка потеряла сознание на уроке физкультуры, ее доставили в реанимацию, но спасти жизнь ребенка не удалось, - полиция Полтавщины
В полицию Полтавы 15 сентября поступила информация от медицинских работников Детской областной больницы, что в реанимации заведения умер 10-летний ребенок. Обстоятельства и причины смерти выясняет полиция.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины (По информации отдела ювенальной превенции УПД и СУ ГУНП).
По предварительной информации следствия, ребенок учился в лицее №33 Полтавского городского совета. На уроке физкультуры ей стало плохо и она потеряла сознание. Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали карету экстренной медицинской помощи. Скорая, приехавшая на вызов, доставила ребенка в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь девочки не удалось.
По данному факту следователь полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокураты, внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Обстоятельства и причина смерти ребенка устанавливаются.
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Ибо ни одна вакцинация не требует анализов
Захворюваність ковідом серед дітей наберає обертів, і цей випадок може біти наслідком перенесеного захворювання... Що робити? може на фізкультурі зараз бути максимально обережними з різкими вправами та прислухатися до дітей. Якщо є скарги - що щось не те - не примушувати до норматив... життя воно само нормативи, якщо потрібно буде, на які завгодно натренує...
1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині
К детям относятся как сержанты к салагам в учебке американских морских котиков на полосе препятствий.
Ни за что не пойму. Нахрена 10-тилетним детям прыгать с разбегу через козла? Или по канату забираться под потолок спортзала? Или еще какая хрень с риском травмирования.
Побеспокоиться о здоровье, должны в первую очередь родители, а не чужие люди.