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Новости
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Сегодня Меркель и Макрон проведут переговоры. Украина в списке тем для обсуждения

Сегодня Меркель и Макрон проведут переговоры. Украина в списке тем для обсуждения

Сегодня, 16 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры. Французский лидер примет Меркель на деловой обед.

Об этом пишет Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Стороны планируют обсуждать ряд международных вопросов. В частности, Афганистан, Иран, Ливию, Украину и Беларусь, а также вызовы, связанные с безопасностью, миграцией, климатическим и цифровым переходом.

Лидеры двух стран хотят спланировать саммит ЕС и Западных Балкан в Любляне 6 октября. Ожидается, что на эту дату преемник Ангелы Меркель еще не вступит в должность.

Ангела Меркель уйдет с поста федерального канцлера Германии после выборов 26 сентября.

Автор: 

Меркель Ангела (2125) переговоры (4926) Макрон Эмманюэль (1300)


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Топ комментарии
+7
Двоє **************.
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16.09.2021 11:35
+5
А Зеля отдыхает в Средиземном море - покуй война, он устал!
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16.09.2021 11:31
+4
Переговоры жабы с гадюкой.....Поляк Дуда уже послал их с СП-2 открыто на йух!!!
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16.09.2021 11:36
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А Зеля отдыхает в Средиземном море - покуй война, он устал!
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16.09.2021 11:31 Ответить
В Середземці зараз спека. Босою ногою на палубу не станеш.
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16.09.2021 11:37 Ответить
Так страной управляет никем не избранный ермак. Уже давно...
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16.09.2021 11:38 Ответить
Ну хоть не на Мальдивах
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16.09.2021 11:43 Ответить
"Зеленський хоче у Грецію на яхту. За наш рахунок."

https://www.youtube.com/watch?v=ns4E8AeV1AU
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16.09.2021 12:07 Ответить
Двоє **************.
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16.09.2021 11:35 Ответить
Переговоры жабы с гадюкой.....Поляк Дуда уже послал их с СП-2 открыто на йух!!!
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16.09.2021 11:36 Ответить
Да поляки вообще молодцы. Они построили себе газогон из Норвегии, а рашку с ее вонючими "потоками" публично послали. Вот с кого нам надо брать пример !
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16.09.2021 11:50 Ответить
Завидная невеста для макрона, газпромовских денег немеряно, должность в набсовете в перспективе...
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16.09.2021 11:37 Ответить
Обоим на лбу нарисовать текущую цену на газ в Европе, чтоб смотрели друг на друга и вспоминали про свое лизание задницы ***** и то, как он их нагнул.
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16.09.2021 11:41 Ответить
Последовательные враги евроинтеграции Украины и друзья Путина. Не зря он разрешил только Нормандских формат....Ох они нарешают.
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16.09.2021 11:42 Ответить
Старая продажная кошелка с поехавшей крышей от длительного пребывания в власти (она и во сне бормочет - "бундесинтересы" "бундесинтересы", "друг владимир") и поц с диагнозом "геронтофил" что смело и уверенно я отношу к парафилическим расстройствам психики неуточнённого характера, будут решать судьбу Украины и Европы.

КУДА КАТИТЬСЯ ЭТОТ МИР!?
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16.09.2021 11:47 Ответить
Як там ціна на газ для Європи?

надіюся згадають
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16.09.2021 11:56 Ответить
Правильно зробили британці , що полишили той гадюшник. Продажні тварини...
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16.09.2021 12:10 Ответить
Хто небуть, потикайте палкою "велічайшего", хай прокидається. Тут меркель з макроном його "досягнення" хрінять.

"Зеленский назвал главные достижения за свое президентство: субъектность, инфраструктура и мощная армия"
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16.09.2021 12:17 Ответить
А ***** де? А,загалом,западло барину із холопами за одним столом сидіти і тари-бари розводити.
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16.09.2021 12:25 Ответить
в списке , как можно выгодней предать?
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16.09.2021 12:33 Ответить
две застиранные расийские подстилки......
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16.09.2021 14:08 Ответить
 
 