Сегодня Меркель и Макрон проведут переговоры. Украина в списке тем для обсуждения
Сегодня, 16 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры. Французский лидер примет Меркель на деловой обед.
Об этом пишет Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Стороны планируют обсуждать ряд международных вопросов. В частности, Афганистан, Иран, Ливию, Украину и Беларусь, а также вызовы, связанные с безопасностью, миграцией, климатическим и цифровым переходом.
Лидеры двух стран хотят спланировать саммит ЕС и Западных Балкан в Любляне 6 октября. Ожидается, что на эту дату преемник Ангелы Меркель еще не вступит в должность.
Ангела Меркель уйдет с поста федерального канцлера Германии после выборов 26 сентября.
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https://www.youtube.com/watch?v=ns4E8AeV1AU
КУДА КАТИТЬСЯ ЭТОТ МИР!?
надіюся згадають
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