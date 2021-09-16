Сегодня Меркель и Макрон проведут переговоры. Украина в списке тем для обсуждения

Сегодня, 16 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры. Французский лидер примет Меркель на деловой обед.

Об этом пишет Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Стороны планируют обсуждать ряд международных вопросов. В частности, Афганистан, Иран, Ливию, Украину и Беларусь, а также вызовы, связанные с безопасностью, миграцией, климатическим и цифровым переходом.

Лидеры двух стран хотят спланировать саммит ЕС и Западных Балкан в Любляне 6 октября. Ожидается, что на эту дату преемник Ангелы Меркель еще не вступит в должность.

Ангела Меркель уйдет с поста федерального канцлера Германии после выборов 26 сентября.