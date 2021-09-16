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Новости
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Украинские шахматистки поедут на чемпионат Европы среди клубов и чемпионат мира среди женских команд

Украинские шахматистки поедут на чемпионат Европы среди клубов и чемпионат мира среди женских команд

Шахматистки клуба GRECO – Kyiv Chess Federation и сборной Украины Анна Музычук, Мария Музычук, Юлия Осьмак, Наталья Букса будут принимать участие в чемпионате Европы среди клубов и чемпионате мира среди женских команд по шахматам, сообщили вице-президент Федерации шахмат Украины Павел Куфтырев и тренер сборной Украины среди женщин Михаил Бродский.

"Мы не первый год пытаемся выиграть чемпионат Европы по шахматам среди клубов. В связи с тем, что произошел ковид, который немножко нивелировал планы оффлайн-шахмат, два года назад наша команда была второй, завоевала серебряные медали, в прошлый раз, когда уже были онлайн-соревнования, мы в последнем туре, к сожалению, не выиграли важный матч и стали, насколько я понимаю, пятыми. Это уже глубоко не первый турнир нашей женской команды, в основе которой – сборная Украины, самые ведущие шахматистки Украины", – сказал Куфтырев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Он выразил надежду на то, что у клуба GRECO – Kyiv Chess Federation есть шансы на победу.

Тренер клуба GRECO – Kyiv Chess Federation и тренер сборной Украины среди женщин Михаил Бродский отметил, что сразу же после клубного чемпионата Европы украинские шахматистки отправятся на командный чемпионат мира.

"Так сложилось, что этой осенью – очень напряженный календарь: сначала в связи в ковидом ничего не было, а сейчас – несколько подряд очень важных турниров. Также надеюсь, что по итогам этих других соревнований, нам будет что позитивного сказать болельщикам и показать также", – добавил Бродский.

Со своей стороны украинская шахматистка, трехкратная чемпионка мира среди женщин и трехкратная чемпионка Европы среди женщин Анна Музычук подчеркнула, что в команду входят не только самые сильные игроки Украины, но и одни из сильнейших в мире, поэтому спортсмены будут бороться за наивысшие места на обоих соревнованиях.

Автор: 

шахматы (135) Музычук Мария (8) Музычук Анна (6)


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считаю шахматы тупой,узколобой игрой.
в этой игре,если играть аккуратно,не рискуя,никогда не будет победителя.
к победе в ней приводит риск одного из соперников,который может привести рискнувшего как к победе,так и к поражению.
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16.09.2021 11:39 Ответить
Маладец
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16.09.2021 14:17 Ответить
Как говаривал мой тренер по плаванью , член юниорской сборной рфсср : " если шахматы вид спорта, то онанизм это тяжелая атлетика" Игра очень интересная, но к спорту она явно не относится. имхо
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16.09.2021 11:57 Ответить
П.С. Нашим девчатам-украинкам только побед!
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16.09.2021 11:59 Ответить
Мы сыграли с Талем десять партий: в преферанс, в очко, на билиарде, Таль сказал:-Такой не подведет...

А взагалі,щасти вам, дівчатка, чекаємо із перемогою!
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16.09.2021 19:32 Ответить
 
 