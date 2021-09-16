Евросоюз должен быть готов к непризнанию Госдумы РФ в случае проведения нечестных выборов, - резолюция Европарламента
Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии.
"В проекте текста по России страну называют "авторитарной клептократией в состоянии застоя" и требуют от ЕС быть готовым не признавать российский парламент в случае, если выборы в сентябре проведут в нарушение демократических принципов и международного права", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
За резолюцию проголосовали 494 законодателя, 103 выступили против. Еще 72 члена ЕП воздержались от голосования по резолюции.
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Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)
А есть единственное - "русский" это прилагательное!)
И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)
*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин