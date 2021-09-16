Евросоюз должен быть готов к непризнанию Госдумы РФ в случае проведения нечестных выборов, - резолюция Европарламента

Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии.

"В проекте текста по России страну называют "авторитарной клептократией в состоянии застоя" и требуют от ЕС быть готовым не признавать российский парламент в случае, если выборы в сентябре проведут в нарушение демократических принципов и международного права", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За резолюцию проголосовали 494 законодателя, 103 выступили против. Еще 72 члена ЕП воздержались от голосования по резолюции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в Госдуму - тяжелое испытание для Путина. Он уничтожил остатки оппозиции, - Bloomberg