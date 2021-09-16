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Евросоюз должен быть готов к непризнанию Госдумы РФ в случае проведения нечестных выборов, - резолюция Европарламента

Евросоюз должен быть готов к непризнанию Госдумы РФ в случае проведения нечестных выборов, - резолюция Европарламента

Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии.

"В проекте текста по России страну называют "авторитарной клептократией в состоянии застоя" и требуют от ЕС быть готовым не признавать российский парламент в случае, если выборы в сентябре проведут в нарушение демократических принципов и международного права", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За резолюцию проголосовали 494 законодателя, 103 выступили против. Еще 72 члена ЕП воздержались от голосования по резолюции.

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выборы (24725) Госдума (1261) Европарламент (1799) россия (95420) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+7
Чесні вибори в кацапстані?... Не мішіть мої тапки...
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16.09.2021 11:44
+7
Голосования на оккупированых териториях - это честные выборы?
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16.09.2021 11:45
+5
Путлер підвищить ціну на газ до 2000$ і всі ці меркелі і макрони скажуть що вибори чесні. Шкода що Черчіля немає...
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16.09.2021 12:02
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Чесні вибори в кацапстані?... Не мішіть мої тапки...
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16.09.2021 11:44 Ответить
Голосования на оккупированых териториях - это честные выборы?
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16.09.2021 11:45 Ответить
голосование за 450 человек в течении 3-х суток,это уже основание для непризнания!
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16.09.2021 11:49 Ответить
Признавайте уже сейчас! Выборов, как таковых, в ********** не существует априори! Только вот сомненье гложит, по-поводу Евросоюза и непризнания. Не зря, видимо, ************** Европу-гейропой дразнят!
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16.09.2021 11:53 Ответить
окупований Крим і частини донецької і луганської області України, що ще потрібно для невизнання?
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16.09.2021 11:54 Ответить
Путлер підвищить ціну на газ до 2000$ і всі ці меркелі і макрони скажуть що вибори чесні. Шкода що Черчіля немає...
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16.09.2021 12:02 Ответить
Ну и зачем позориться с такими голословными заявлениями? Еще чутка вам газ прикрутят, и сразу признаете.
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16.09.2021 12:32 Ответить
Готовий визнати недійсними вибори до держдурки на **********,ну і що?
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16.09.2021 12:37 Ответить
чудові новини, вибори на росії не можуть бути дійсними, якщо там будуть голосувати громадяни УКраїни з окупованих, росією, територій.
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16.09.2021 12:47 Ответить
Лицемерие. Если не сказать- кривляние. Нынешние, как и все прошлые выборы, начиная с 2014года на россии являются нелегитимными независимо от качества их проведения. Просто потому, что в выборах принимает участие «субъект федерации», который де-юре является частью другого государства. Даже, если это не влияет на общий итог голосования, самого этого факта более, чем достаточно для непризнания таких выборов. Было бы на то желание.
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16.09.2021 12:50 Ответить
главное последствия. ЕС может теоретически не признать, но мказать, что "нужен диалог, сотрудничество" и так далее. Но скорее всего хитрый ес не признает выборы только в Крыму и дыре
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16.09.2021 13:09 Ответить
"Это позор какой-то !"
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16.09.2021 13:12 Ответить
та то таке... Головне, щоб Єврейський Союз не забув продовжувати купляти в москалів газ і нафту, як і Україна!
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16.09.2021 13:21 Ответить
Вы знали, что "русский" не национальность, а принадлежность?

Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)

А есть единственное - "русский" это прилагательное!)

И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)

*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин
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16.09.2021 13:28 Ответить
Это уже больше,чем авторитарная клептократия.Клептократия Московии ворует не только у москалей,но и пошла дальше,воруя чужие территории,ресурсы и убивая граждан соседних государств.И не только соседних,но и устраивает террор по всему Миру.Простой вор стал мокрушником.Такое бывает когда вора,вовремя не ставят на место,и чувствуя безнаказанность вор становится мокрушником.Другими словами ненаказанное зло удваивается
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16.09.2021 13:59 Ответить
 
 