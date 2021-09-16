ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V": Одна из фабрик не соответствует новым правилам

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс сертификации российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" и ждет дополнительной информации от производителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН.

Заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса отметил, чтобы получить одобрение со стороны Всемирной организации здравоохранения, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем аспектам: прежде всего, о самом месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам; во-вторых, о безопасности вакцины; и в-третьих, о ее эффективности.

"Процесс одобрения вакцины "Спутник V" со стороны ВОЗ был приостановлен, потому что во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины "Спутник V", было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новым правилам "наилучшей практики производства", - добавил он.

Таким образом, российские производители должны внести необходимые изменения в производственный процесс и сообщить об этом Всемирной организации здравоохранения, после чего будет проведена новая инспекция.

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