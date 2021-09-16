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Новости Борьба с коронавирусом
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ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V": Одна из фабрик не соответствует новым правилам

ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс сертификации российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" и ждет дополнительной информации от производителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН.

Заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса отметил, чтобы получить одобрение со стороны Всемирной организации здравоохранения, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем аспектам: прежде всего, о самом месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам; во-вторых, о безопасности вакцины; и в-третьих, о ее эффективности.

"Процесс одобрения вакцины "Спутник V" со стороны ВОЗ был приостановлен, потому что во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины "Спутник V", было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новым правилам "наилучшей практики производства", - добавил он.

Таким образом, российские производители должны внести необходимые изменения в производственный процесс и сообщить об этом Всемирной организации здравоохранения, после чего будет проведена новая инспекция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до конца года

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
На одной из фабрик по производству Спутника, завезли несвежий боярышник,
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16.09.2021 11:54
+4
интересно,сколько заслали нигеру в ВОЗе,чтоб рассматривать говень к употреблению?
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16.09.2021 11:47
+2
В переводе: денег за сертификацию вроде и занесли, но маловато будет
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16.09.2021 11:47
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интересно,сколько заслали нигеру в ВОЗе,чтоб рассматривать говень к употреблению?
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16.09.2021 11:47 Ответить
В переводе: денег за сертификацию вроде и занесли, но маловато будет
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16.09.2021 11:47 Ответить
Головне, що "Бояра" відповідае стандартам спозивача... А "Супутник"то таке...
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16.09.2021 11:49 Ответить
На одной из фабрик по производству Спутника, завезли несвежий боярышник,
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16.09.2021 11:54 Ответить
производственный процесс на россии целебной вакцины вряд ли отличается от производства сыров и выглядит так
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16.09.2021 11:56 Ответить
или так



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16.09.2021 11:58 Ответить
представляете, что там за "фабрика"?)) выдавать физ раствор за "вакцину" исключительно в пропагандонских целях.
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16.09.2021 11:56 Ответить
они даже маски делать не могут
https://pikabu.ru/story/vse_v_rossii_tolko_dlya_foto_8061036

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16.09.2021 12:05 Ответить
рукожопы одним словом
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16.09.2021 12:07 Ответить
Всемирной организации здравоохранения, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем аспектам: прежде всего, о самом месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам; во-вторых, о безопасности вакцины; и в-третьих, о ее эффективности. Источник:

То бишь первостепенно место производства да??

Потом безопасность...и уже потом эффективность...да?
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16.09.2021 12:04 Ответить
Не читатель?

"прежде всего, о самом месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам;"

Ести фарм пр-во не соответствует стандартам GMP, то первые несколько партий препаратов могут пройти все испытания на безопасность, а потом пойдет хрен знает что.

В российской фарминдустрии стандарты GMP не обязательны, а в Украине - да. Поэтому в Крым или в ОРДЛО или в Рашу часто везут наши лекарства.
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16.09.2021 12:21 Ответить
Сегодня помёт об этом сильно сокрушался на радио вести фм
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16.09.2021 12:49 Ответить
шо живоковидное окружение ***** только делает )))
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16.09.2021 13:00 Ответить
Вы знали, что "русский" не национальность, а принадлежность?

Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)

А есть единственное - "русский" это прилагательное!)

И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)

*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин
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16.09.2021 13:33 Ответить
 
 