ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V": Одна из фабрик не соответствует новым правилам
Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс сертификации российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" и ждет дополнительной информации от производителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН.
Заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса отметил, чтобы получить одобрение со стороны Всемирной организации здравоохранения, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем аспектам: прежде всего, о самом месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам; во-вторых, о безопасности вакцины; и в-третьих, о ее эффективности.
"Процесс одобрения вакцины "Спутник V" со стороны ВОЗ был приостановлен, потому что во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины "Спутник V", было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новым правилам "наилучшей практики производства", - добавил он.
Таким образом, российские производители должны внести необходимые изменения в производственный процесс и сообщить об этом Всемирной организации здравоохранения, после чего будет проведена новая инспекция.
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То бишь первостепенно место производства да??
Потом безопасность...и уже потом эффективность...да?
"прежде всего, о самом месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам;"
Ести фарм пр-во не соответствует стандартам GMP, то первые несколько партий препаратов могут пройти все испытания на безопасность, а потом пойдет хрен знает что.
В российской фарминдустрии стандарты GMP не обязательны, а в Украине - да. Поэтому в Крым или в ОРДЛО или в Рашу часто везут наши лекарства.
Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)
А есть единственное - "русский" это прилагательное!)
И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)
*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин