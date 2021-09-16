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Работаем над организацией совместного визита премьеров Украины, Грузии и Молдовы в Брюссель, – Кулеба

Работаем над организацией совместного визита премьеров Украины, Грузии и Молдовы в Брюссель, – Кулеба

Украина работает над организацией совместного визита премьер-министров стран Ассоциированного трио (Украины, Грузии и Молдовы) в Брюссель.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Также в рамках Ассоциированного трио, еще одного формата, созданного Украиной, наше государство вместе с Грузией и Молдовой готовится к шестому саммиту Восточного партнерства 15 декабря. Мы также работаем над тем, чтобы три премьер-министра стран Ассоциированного трио посетили Брюссель вместе. Я убежден, что это нам удастся сделать", - сказал Кулеба.

Кроме того, министр сообщил, что в октябре Украину должен посетить министр иностранных дел Турции.

"Развивается и Квадрига Украины и Турции. В октябре Украину посетит мой турецкий коллега и друг Мевлют Чавушоглу. С ним мы будем согласовывать дальнейшие планы работы Квадриги и конкретные проекты, которые будут реализованы под эгидой этого формата", - пояснил он.

Кулеба также напомнил, что премьер-министр Денис Шмыгаль провел недавно встречу с польским коллегой Матеушем Моравецким.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планируем провести встречу глав государств Люблинского треугольника, - Кулеба

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Брюссель (618) Грузия (4499) Молдова (1869) Кулеба Дмитрий (2880)


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Сейчас в Кремле начнут подгорать на жопе портки. У Грузии, Украины и Молдовы одна общая цель - выгнать кацапню со своих незаконно оккупированных территорий, и то, что это будет обсуждаться в Брюсселе вызовет обострение геморроя у маленького человечка, скрывшегося в бункере на самоизоляцию.
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16.09.2021 12:00 Ответить
 
 