Зеленский поручил Данилову организовать завтра заседание СНБО: начало в 17:00

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания Совета в пятницу, 17 сентября.

Как сообщили в аппарате СНБО, заседание начнется в 17:00 в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все члены СНБО Украины проинформированы о времени и месте проведения заседания", - рассказали агентству в аппарате Совета.

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