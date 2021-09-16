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Зеленский поручил Данилову организовать завтра заседание СНБО: начало в 17:00

Зеленский поручил Данилову организовать завтра заседание СНБО: начало в 17:00

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания Совета в пятницу, 17 сентября.

Как сообщили в аппарате СНБО, заседание начнется в 17:00 в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все члены СНБО Украины проинформированы о времени и месте проведения заседания", - рассказали агентству в аппарате Совета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО через две недели обнародует информацию об использовании недр Украины, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20271) СНБО (4431)


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Топ комментарии
+15
Опять будут бороться против Порошенко?
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16.09.2021 11:44
+13
Это единственное , за что они так усердно борятся уже третий год🤣🤣🤣
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16.09.2021 11:49
+7
Буде вводити санкції проти Пояркова, який розпоярківся та пише про бубочку всякі погані слова, на своєму паркані, а СБУшніки не встигають замальовувати...
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16.09.2021 11:52
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Правила форума Совет форумчан
Опять будут бороться против Порошенко?
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16.09.2021 11:44 Ответить
Это единственное , за что они так усердно борятся уже третий год🤣🤣🤣
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16.09.2021 11:49 Ответить
ПЕРЕЖИВАЄ ЗА ВАГНЕРГЕЙТ
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16.09.2021 12:22 Ответить
мечтает кобыла
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16.09.2021 12:51 Ответить
Не Бурбу будут перевоспитывать.
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16.09.2021 11:50 Ответить
О нем ничего плохого, лучше промолчать.
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16.09.2021 12:02 Ответить
Ну,про що б там не балакали,але пуцька все одно через десять хвилин після закінчення засідання буде знати про що йшов базар і чим він закінчився.
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16.09.2021 12:32 Ответить
Черговий банно-стаканний день у РНБО...
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16.09.2021 11:51 Ответить
Буде вводити санкції проти Пояркова, який розпоярківся та пише про бубочку всякі погані слова, на своєму паркані, а СБУшніки не встигають замальовувати...
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16.09.2021 11:52 Ответить
Будут обсуждать цвет замалёвки....
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16.09.2021 12:14 Ответить
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16.09.2021 11:52 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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16.09.2021 11:52 Ответить
СНБО...Слуги Народа Без Образования....Трускавец не считается...
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16.09.2021 11:52 Ответить
новые фейковые санкции введут
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16.09.2021 11:53 Ответить
Треба готуватися до припинення постачання РФ газу і припинення транзиту газу ч/з Україну. Зроблять це вони взимку якщо будуть морози. Тому треба негайно проводити інвентаризацію наявних в Україні свердловин та забирати їх в тих хто їх контролює, включаючи і "Нафтогаз"
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16.09.2021 11:54 Ответить
2022. Украина перешла на латиницу. смотрим как это было...

https://www.facebook.com/IgorNOVAMIX/videos/594991774838762
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16.09.2021 11:55 Ответить
Критика діяльності преЗедента ,це замах на держаність України !!)))
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16.09.2021 11:56 Ответить
Ну якщо на Держаність, то не страшно
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16.09.2021 12:01 Ответить
Очепятка-державність ,перепрошую ,буває !!))
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16.09.2021 12:06 Ответить
цезамахнадеджавність маламаланеписемне, кривийрігпрахфєсар
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16.09.2021 12:03 Ответить
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16.09.2021 11:57 Ответить
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16.09.2021 11:57 Ответить
История непотопляемого Саши Акста.

Или как Зеленский за чемодан денег не утвердил решение СНБО
https://ord-ua.com/2021/09/12/istorija-nepotopljaemogo-sashi-aksta-ili-kak-zelenskij-za-chemodan-deneg-ne-utverdil-reshenie-snbo/
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16.09.2021 11:58 Ответить
новая серия. клоун и его подручные опять будут нарушать законы, заложив юридическую мину под Украину
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16.09.2021 12:02 Ответить
Как мужественно он выглядит на фото.
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16.09.2021 12:03 Ответить
2019 рік

Порошенко: "У війні винна РФ".
Російські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Українські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Зеленський: "У війні винен Порошенко".
Українці: "Та мабуть Порошенко, в тєлєвізорі врать нє станут".

2020 рік

Зеленський: "Навєрноє ево надо посадіть!"
Російські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українці: "Даа! Посадіть ево!"
Порошенко: "Та пох, саджайте - а у війні винна РФ".

2021 рік

Зеленський (витирає рот і чухає дупу): "Навєрноє, у війні винувата РФ" (с)
Порошенко: "Я ж ***** казав".
Українці (танцюють)
ЗМІ (про всяк випадок транслюють "Сватів")

Конєц епохі.

В.Прозапас
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16.09.2021 12:04 Ответить
Все, капець, накінець-то Головнокомандувач взнав, що зірвано оборонне замовлення і завтра на РНБО кожному "слузі" посекундно дасть завдання носити боеприпаси і зброю на передову. Чи все-таки дерева садити?
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16.09.2021 12:28 Ответить
надписи на заборах главная тема
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16.09.2021 12:57 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWe3uykUPOPPf_c1PFAiFMABmavpLSYAhmRfpEiAG1Z3t5Sn9_iuL2kfvd_l7mVVTLtVDzFq8zgdPNHfDtU0UEMTu9z1kSH8GAZx4pzLsFNanUeFMCGdgjcvcfuFDbTUnQ&__tn__=-]C%2CP-R Андрій Смолій сейчас с https://www.facebook.com/OlexiyKlasztorny?__cft__[0]=AZWe3uykUPOPPf_c1PFAiFMABmavpLSYAhmRfpEiAG1Z3t5Sn9_iuL2kfvd_l7mVVTLtVDzFq8zgdPNHfDtU0UEMTu9z1kSH8GAZx4pzLsFNanUeFMCGdgjcvcfuFDbTUnQ&__tn__=-]C%2CP-R Oleksii Kliashtornyi .

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4387724267932008&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWe3uykUPOPPf_c1PFAiFMABmavpLSYAhmRfpEiAG1Z3t5Sn9_iuL2kfvd_l7mVVTLtVDzFq8zgdPNHfDtU0UEMTu9z1kSH8GAZx4pzLsFNanUeFMCGdgjcvcfuFDbTUnQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Подали апеляцію на рішення Подільського районного суду щодо телеканалу 1+1, який продовжує порушувати Закон про мову та демонструвати серіали російською мовою.

До речі, як і телеканали «Україна», «СТБ», «ICTV» та «Інтер».

Те що відбувається із порушенням Закону «Про забезпечення функціонування україської мови як державної» - безпрецедентне. Реакції влади, зокрема Нацради з питань телебачення чи РНБО немає.

Маємо справу зі спланованою атакою влади Зеленського на мову, точніше її саботажем. Це не просто порушення Закону, це бажання знищити законний лад в державі саботуючи її закони. А відповідні органи, які сьогодні ігнорують ці порушення телеканалами - це ще більший злочин, ніж навіть саме порушення.

***
Надалі готуємо нові заходи щодо порушень Закону про мову. Зокрема, наразі громадські активісти готують позов до Нацради. Також будемо ініціювати обговорення питання на парламетському рівні.

Підтримуєте?
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16.09.2021 12:57 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWyA8HzfbkKufuyIrxJvOEJSFBelrtLyFGy6IPZap1Mx4Lh4YeWCyt6h-qhBUYBX6-lmmXyfS88LDPsmGuC9gwucfLXZVn7b4z2dOjMqFK_vafSJQTHUNfnm6IvCSu9igE&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWyA8HzfbkKufuyIrxJvOEJSFBelrtLyFGy6IPZap1Mx4Lh4YeWCyt6h-qhBUYBX6-lmmXyfS88LDPsmGuC9gwucfLXZVn7b4z2dOjMqFK_vafSJQTHUNfnm6IvCSu9igE&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·



Зеленский на пятницу созывает СНБО. А я уже переживал, что нас без дешевой клоунады оставят)))))

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16.09.2021 13:00 Ответить
...мы начинаем квн, ой простите снбо
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16.09.2021 13:49 Ответить
и шож этот оманський вислюк бажае перетерты
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16.09.2021 15:43 Ответить
 
 