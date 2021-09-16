Лукашенко обвинил Запад в "двойных стандартах": Вместо диалога отгораживаются и колючую проволоку натягивают
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко обвинил Запад в "двойных стандартах".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта, об этом он заявил сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.
"Страны Запада закрывают глаза на грубые нарушения собственных обязательств в сфере прав человека. Только за последние недели на границе с Польшей, Литвой и Латвией практически ежесуточно происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран, например, Ирака, Сирии, жестоко, с применением оружия, выталкивают на белорусскую территорию, - обратил внимание Лукашенко. - Я уже не говорю о том, как они внутри своих стран разбираются со своим собственным населением, которое выходит и законно выражает свое мнение, например, по поводу ковид-ограничений".
Он также подчеркнул, что "двойные стандарты Запада проявляются и в активных попытках отгородиться от миграционной проблемы забором на западной границе ОДКБ. Уже идет речь о выделении на эти цели сотен миллионов долларов".
"Пустая, никому не нужная затея. Но если смотреть глубже на эту ситуацию, можно говорить о создании новых разделительных линий в Европе с использованием в полном смысле слова колючей проволоки. Фактически вместо диалога по решению насущных международных проблем возвращаются примитивные подходы времен холодной войны", - отметил Лукашенко
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Яке ж воно притрушене...
До речі, така ж брехня характерна і для ЄрЗе
- "весь мир окружающий меня и мою страну - враги!"
- все не правы!.. прав только Я (диктатор)
- "нужно сплотиться вокруг меня, потому что внешние и внутренние враги вот-вот нападут!"
їх треба нищити
хйлуша чаек уже заварила
вони нічим не відрізняються. Всі диктатори і автократи - чи не близнюки, як схожі.
А раніше навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду криваві проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами дике азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, Балтію і захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі як один замаскувалися під нібито росіян а тепер і їх рабів білорусів, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі і Прибалтам але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів- азійської орди москалів кремлівських фашистів )(уйла і їх марионеток.