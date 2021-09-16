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Лукашенко обвинил Запад в "двойных стандартах": Вместо диалога отгораживаются и колючую проволоку натягивают

Лукашенко обвинил Запад в

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко обвинил Запад в "двойных стандартах".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта, об этом он заявил сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

"Страны Запада закрывают глаза на грубые нарушения собственных обязательств в сфере прав человека. Только за последние недели на границе с Польшей, Литвой и Латвией практически ежесуточно происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран, например, Ирака, Сирии, жестоко, с применением оружия, выталкивают на белорусскую территорию, - обратил внимание Лукашенко. - Я уже не говорю о том, как они внутри своих стран разбираются со своим собственным населением, которое выходит и законно выражает свое мнение, например, по поводу ковид-ограничений".

Он также подчеркнул, что "двойные стандарты Запада проявляются и в активных попытках отгородиться от миграционной проблемы забором на западной границе ОДКБ. Уже идет речь о выделении на эти цели сотен миллионов долларов".

"Пустая, никому не нужная затея. Но если смотреть глубже на эту ситуацию, можно говорить о создании новых разделительных линий в Европе с использованием в полном смысле слова колючей проволоки. Фактически вместо диалога по решению насущных международных проблем возвращаются примитивные подходы времен холодной войны", - отметил Лукашенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники привлекли к охране границы с Беларусью боевые подразделения

Беларусь (7888) граница (5262) Лукашенко Александр (3611) ОДКБ (131) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+13
в течении всей истории человечества, все диктаторы повторяют одни и те же слова словно под копирку:

- "весь мир окружающий меня и мою страну - враги!"

- все не правы!.. прав только Я (диктатор)

- "нужно сплотиться вокруг меня, потому что внешние и внутренние враги вот-вот нападут!"
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16.09.2021 11:55
+8
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16.09.2021 11:50
+8
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16.09.2021 12:13
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опять параноидальные дейсвтия не дали результата? пичалька
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16.09.2021 11:48 Ответить
От дол6ойо6.
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16.09.2021 11:49 Ответить
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16.09.2021 11:50 Ответить
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16.09.2021 11:55 Ответить
Я уже не говорю о том, как они внутри своих стран разбираются со своим собственным населением, которое выходит и законно выражает свое мнение

Яке ж воно притрушене...
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16.09.2021 11:53 Ответить
а який диктатор чи автократ не зашкварювався на подібній брехні?

До речі, така ж брехня характерна і для ЄрЗе
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16.09.2021 11:57 Ответить
Таракана надо в клетку
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16.09.2021 11:54 Ответить
Таргана треба тапком. 😊
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16.09.2021 12:04 Ответить
Параноїдні шизофреніки мають бути щільно ізольовані !!!))))
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16.09.2021 12:12 Ответить
красивше--мозаичный психопаД https://www.svoboda.org/a/30789452.html
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16.09.2021 15:40 Ответить
в течении всей истории человечества, все диктаторы повторяют одни и те же слова словно под копирку:

- "весь мир окружающий меня и мою страну - враги!"

- все не правы!.. прав только Я (диктатор)

- "нужно сплотиться вокруг меня, потому что внешние и внутренние враги вот-вот нападут!"
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16.09.2021 11:55 Ответить
всередині країни багато ворогів, які не хочуть щастя та процвітання
їх треба нищити
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16.09.2021 12:00 Ответить
Ну про подвійні стандарти ЄС - погоджусь, аби не подвійні стандарти про колгоспника вже не згадували б багато років... і Білорусь вже б була в ЄС і НАТО...
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16.09.2021 11:57 Ответить
Дядя Саша, ты что, дурак? Как, по-твоему, они должны поступать с незаконными мигрантами со стороны Беларуси? Контролируй свой входящий поток, а не тупо пропускай его сквозняком, и проблема исчезнет. Ты же сам так решил и угрожал, что захлебнетесь, мол, мигрантами. Ну вот, теперь хлебай ситечком.
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16.09.2021 11:57 Ответить
просто болотные рабы непредсказуемы, поэтому они и должны быть локализованы в одном маленьком микромордоре.
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16.09.2021 11:57 Ответить
Да, ЕС не без греха насчет двойных стандартов. Только вот почему-то оттуда люди не бегут на восток
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16.09.2021 11:58 Ответить
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16.09.2021 11:58 Ответить
Какой может быть диалог с бешеным тараканом? Тапком его! 🤣
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16.09.2021 11:59 Ответить
Идиот, сам этих мигрантов м пограничниками сопровождает, а потом орет, даун, феерический кретин
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16.09.2021 12:00 Ответить
він далеко не ідіот... якщо здатен так брехати...
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16.09.2021 12:29 Ответить
усатый что-то почуял)

хйлуша чаек уже заварила
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16.09.2021 12:00 Ответить
Осінне загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!))
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16.09.2021 12:05 Ответить
Шельма шельмой, а экономика растет и жизнь не хуже, чем у нас. Если отправите в спам, то у нас сразу улучшится.
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16.09.2021 12:09 Ответить
У нас війна, у них стабільність, а живем однаково... То чого добився Бацька? Він з дешевою кацапською нафтою і газом навіть ослаблену війною Україну обігнати не здатен! Ну якби в Білорусі жили на рівні Польщі чи хоча б Литви - тоді так, було б чим пишатися. А так...
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16.09.2021 12:14 Ответить
Pocemu vi dumajete sto Litve zyvut xuze cem Polse?
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16.09.2021 12:35 Ответить
Середня зарплата в Польщі ніби вища...
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16.09.2021 12:45 Ответить
V Litve dumaju sredneje zarplata vyse cem Polse po krajne mere na bumage .Ja smotriu na takoj pokazatel kak GDP(PPP) vot on v etom godu Litva pocti 41000 dolarov,Polsa 360000 dolarov.Eto VVP stran 2021 goda.Litva v odnom urovene s Estonijej,Slovinijej,Ispanijej v dani moment
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16.09.2021 12:53 Ответить
Gde v Belorus rastiot zyzn?U nix VVP s 2013 goda pocti neizmenilsia,v etom godu dumaju daze upadiot v minus.Rosija takze s 2013 goda rost VVP pocti todze,a vot Ukraina rost jest s togo vremeni jesli smotret na VVP.Ja uze negovoriu jesli sravnivat s ES stranami ix sosedemi tak tolko posmejatsia mogu na takoj ixni rost
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16.09.2021 12:20 Ответить
В тюрьме тоже экономика на высоте...одет, обут, жрать дают вовремя, врачи осматривают бесплатно, культурные мероприятия регулярно....счастливая жизнь.
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16.09.2021 12:28 Ответить
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16.09.2021 12:13 Ответить
Саша, шо вы так кипишуете? Изображайте из себя и дальше крутого колхозника. И шо там та проволока? Вот скоро тебе и трём твоим выкидышам глазное яблоко на седалище натягивать начнут, вот тогда и расскажешь нам о своих ощющениях. А мы посмеёмся.
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16.09.2021 12:13 Ответить
Ну и дебил, возвел в ранг государственной политики организацию потока нелегальных иммигрантов в Европу, и требует от Европы вести с ними переговоры, неужели рассчитывал таким образом получить признание?
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16.09.2021 12:18 Ответить
а як ***** організував нам ОРДЛО і тепер вимагає, щоб ми з тими контрольованими ним терористами про щось домовлялись?

вони нічим не відрізняються. Всі диктатори і автократи - чи не близнюки, як схожі.
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16.09.2021 12:34 Ответить
Відмінність у тому, що у кремлівського дегенерата є ядерна палиця, тому деякі європейські країни (Німеччина, Франція) бояться його, або роблять вигляд що бояться, коли це їм вигідно, а Лукашенка просто ігнорують, це, до речі, влаштовує і Путлєра, тоді песик буде ще більш ручним.
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16.09.2021 12:40 Ответить
Усатый хочет чтобы его самого натягивали,как путлер. А ЕС колючую проволоку натягивают. Негодяи.))
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16.09.2021 12:42 Ответить
Таки Чернобыль мимо не прошел. Рак мозга.
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16.09.2021 12:45 Ответить
Дурний піп отого таргана хрестив. Воно хоч зрозуміло,як саме себе на сміх підняло?
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16.09.2021 12:46 Ответить
Я честно тоже не понимаю как можно отгородиться от мигрантов колючей проволокой. Они что коровы?
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16.09.2021 12:51 Ответить
Так от рашки и ее белорусского округа не колючая проволока нужна а великая Китайская стена , из бетона . Эти проклятые всеми Богами земли должны быть изолированы от цивилизованного мира максимально надежно , там ни когда в обозримом будущем не будет порядка , даже если завтра здохнет ***** Владимирович.
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16.09.2021 12:53 Ответить
Ещё необходим ров с крокодилами и минные поля, поставленные на "неизвлекаемость
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16.09.2021 12:57 Ответить
после колючей проволоки его натянут ))
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16.09.2021 12:58 Ответить
-Так Білоруська держава остаточно стала безправною кацапською колониєю потрібно і від неї ретельно відгородитися всій Європі.
А раніше навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду криваві проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами дике азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, Балтію і захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі як один замаскувалися під нібито росіян а тепер і їх рабів білорусів, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі і Прибалтам але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів- азійської орди москалів кремлівських фашистів )(уйла і їх марионеток.
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16.09.2021 13:58 Ответить
Диалоги с сумасшедшими, преступниками и патологическими брехунами проводят только психиатр и прокурор. Вот пускай Лукашенко к ним и обращается. Нормальному человеку с такими людьми говорить абсолютно бесполезно.
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16.09.2021 14:25 Ответить
он похоже от куйла этой болезнью заразился...
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16.09.2021 14:27 Ответить
А как мигранты оказались у тебя в Сябровке?Разве не ты их туда самолётами свозил,а потом показывал дорожку в ЕС?А теперь когда,дорожка тупиковая и выставила заслон,обижаешься.Вот теперь тех кого привёз и содержи или вези обратно.
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16.09.2021 14:32 Ответить
Дійсно, якби сусіди Білорусі вели діалог з Лукою, а не блокували країну, душили економічними санкціями, то не було б і емігрантів. Якщо політика ворожості до Білорусі буде продовжуватись і надалі, то вже не емігранти полізуть через кордон, а полетять гради і ракети. Це тіхановська заколотила війну.
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18.09.2021 20:14 Ответить
 
 