Лукашенко обвинил Запад в "двойных стандартах": Вместо диалога отгораживаются и колючую проволоку натягивают

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко обвинил Запад в "двойных стандартах".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта, об этом он заявил сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

"Страны Запада закрывают глаза на грубые нарушения собственных обязательств в сфере прав человека. Только за последние недели на границе с Польшей, Литвой и Латвией практически ежесуточно происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран, например, Ирака, Сирии, жестоко, с применением оружия, выталкивают на белорусскую территорию, - обратил внимание Лукашенко. - Я уже не говорю о том, как они внутри своих стран разбираются со своим собственным населением, которое выходит и законно выражает свое мнение, например, по поводу ковид-ограничений".

Он также подчеркнул, что "двойные стандарты Запада проявляются и в активных попытках отгородиться от миграционной проблемы забором на западной границе ОДКБ. Уже идет речь о выделении на эти цели сотен миллионов долларов".

"Пустая, никому не нужная затея. Но если смотреть глубже на эту ситуацию, можно говорить о создании новых разделительных линий в Европе с использованием в полном смысле слова колючей проволоки. Фактически вместо диалога по решению насущных международных проблем возвращаются примитивные подходы времен холодной войны", - отметил Лукашенко

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