За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека, выявлено 362 новых случая, - Кличко. КАРТА
За сутки в Киеве подтвердили 362 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 229076), зафиксировано два летальных случая.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Так, заболели 205 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 117 мужчин в возрасте от 20 до 87 лет, 17 девочек от 2 до 17 лет и 23 мальчика от 1 до 17 лет.
Также зафиксировано 2 летальных случая от вируса (всего 5323)
За сутки госпитализировали 38 больных коронавирусом и 102 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Коронавирус преодолели 157 жителей Киева (всего 218882).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Святошинском (72), Соломенском (51) и в Дарницком (46).
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