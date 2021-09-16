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Новости Коронавирус и карантин
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Тестироваться на наличие антител после вакцинации не нужно, это исключительно маркетинговые ловушки, - Ляшко

Тестироваться на наличие антител после вакцинации не нужно, это исключительно маркетинговые ловушки, - Ляшко

Сдавать анализ крови на антитела после вакцинации не нужно. После вакцинации организм защищен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "24 канала".

"Не нужно бегать в лаборатории раз в неделю, раз в месяц сдавать кровь, для того, чтобы исследовали, есть антитела или нет. Неважно, переболели вы или вы вакцинированы. То, что вы бегаете, сдаете в лабораторию, - это исключительно маркетинговые ловушки и какое-то успокоение собственное, поэтому я сразу говорю, - если вы вакцинированы, вы защищены от течения болезни средней или тяжелой степени, и вы не попадете в реанимацию", - объяснил глава Минздрава.

По словам Ляшко, вакцинироваться надо и беременным женщинам, а риск вакцинации по сравнению с риском после коронавируса - мизерный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет гарантий, что повторное инфицирование COVID-19 будет протекать легче, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
У тебя скорее в его остались антитела от перенесённого ковид. Вакцина добьёт их. Пересдай, будешь расстроен
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16.09.2021 13:13
+4
Тому Ляшко і каже, шоб не перевіряли свій нульовий імунітет. До речі, тут вже писали, шо по нулях видає. Так може будь-яка корона тебе врешті вбити.
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16.09.2021 12:37
+3
Вакцина - исключительно маркетинговая ловушка, потому что что бы ее вколоть не надо ничего, пришел себе в эпицентр - вкололи тебе дрянь и неважно - можно тебе или нельзя.
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16.09.2021 12:21
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А до вакцинации нужно ?
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16.09.2021 12:05 Ответить
Деньги на ветер. Проще привится и забыть
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16.09.2021 12:13 Ответить
если нет видимых симптомов - температуры выше 37, потери обоняния , дикой слабости, кровотечений, высокого давления - то в принципе можно вакцинироваться...
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16.09.2021 12:18 Ответить
👍😅
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16.09.2021 12:16 Ответить
Гыгыгы
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16.09.2021 12:18 Ответить
Я піду і здам, бо хто зна, як у нас ту вакцину зберігали ще...
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16.09.2021 12:18 Ответить
Вакцина - исключительно маркетинговая ловушка, потому что что бы ее вколоть не надо ничего, пришел себе в эпицентр - вкололи тебе дрянь и неважно - можно тебе или нельзя.
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16.09.2021 12:21 Ответить
Почему ничего не надо? Можешь оплатить рыночную стоимость двух доз вакцины - порядка 90 евро. Или сказать спасибо, что Украина дает ее бесплатно. Или не делать, если не хочешь.
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16.09.2021 13:19 Ответить
У меня спустя месяц после второй вакцины коронавак, антитела LgG S по нулям. Или вместо вакцины физраствор кололи, или у меня организм никак иммунно не отреагировал, хотя болел в том году, легко перенес, LgG было немного но они были даже спустя 2 месяца. Теперь нужно с семейным договариваться, а то на год вакцина мне не положена, а иммунитета нет( И думаю так у многих, для статистики мы вакцинированы но по факту ничем не отличаемся от не вакцинированных.
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16.09.2021 12:21 Ответить
Отсутствие антител после вакцины не значит что нет иммунитета. Вакцина работает иначе. Об этом писали во многих статьях если погуглить.
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16.09.2021 22:09 Ответить
Тому Ляшко і каже, шоб не перевіряли свій нульовий імунітет. До речі, тут вже писали, шо по нулях видає. Так може будь-яка корона тебе врешті вбити.
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16.09.2021 12:37 Ответить
Колят вместо вакцины плацебо?
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16.09.2021 12:45 Ответить
За даними з епідемічних областей хворіють і вмирають вакциновані не гірше, ніж ті, хто не вакционований. Може штам дельта винен, а може вакцина невдала. То невідомо, для кого там пастка, але компанії, які постачають вакцини, завжди в плюсі.
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16.09.2021 12:47 Ответить
а де можна ті дані подивитися?
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16.09.2021 12:51 Ответить
у лікарів поцікавитися, які ковідних лікують.
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16.09.2021 12:57 Ответить
Зараз подзвоню і поцікавлюся.
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16.09.2021 13:01 Ответить
Це справа журналістів. А ця інформація - з вуст лікаря з такої епідемзони. Їй десь тиждень-два часу. Сам не був, не знаю.
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16.09.2021 13:30 Ответить
Отримав дві дози Модерни. Вирішив для себе перевірити, чи є в мене антитіла(через місяць після 2 дози). Аналіз показав, що антитіла є. Тому про те, що вакцина - це повна фігня і вона не захищає - можете засунути собі глибоко в дупи. Мій результат говорить якраз про інше.
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16.09.2021 12:50 Ответить
Якщо Ти не здавав аналіз на антитіла до того ,як двічі вколовся , і зараз переконуєш,що антитіла є від того,що двічі вколовся , то таку писанину можна засунути навіть не в вказане Тобою місце
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16.09.2021 13:02 Ответить
Першу - ми вже з тобою на ти перейшли?

Друге - для чого мені здавати їх було, якщо я на Ковід хворів до цього рік тому?

Третє - ось факт, який я навів. І це точно доказує, що все, що ти і тобі подібні несуть - повна ***** тупих антиваксерів.
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16.09.2021 13:08 Ответить
У тебя скорее в его остались антитела от перенесённого ковид. Вакцина добьёт их. Пересдай, будешь расстроен
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16.09.2021 13:13 Ответить
Ти несеш угрозу іншим, коли розповсюджуєш різну ахінею і дезінформацію. І ті, хто не вміють думати починають слухати ідіотів таких як ти, і самі стають такими ж тупорилими ідіотами, які у всьому вбачають заговори.

На відміну від тебе в мене є антитіла, значить захищений.
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16.09.2021 13:21 Ответить
Ти тупа і читати не вмієш? Я ж написав, що здавав.
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16.09.2021 13:25 Ответить
480 грн. 450 за аналіз + 30 за забір аналізу.
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16.09.2021 13:35 Ответить
Перепрошую Вас. Де - які слова Вас видають. (Друге - для чого мені здавати їх було, якщо я на Ковід хворів до цього рік тому?)- Хто сказав ,що людський організм ,створений Господом , за рік після перенесої хвороби (без вакцини) -не переніс хворобу ,д'якуючи саме антитілам ,які виробляє людський організм постійно ,у випадку любого захворювання?Не хворійте і не матюкайтеся,це теж рашистська зараза
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16.09.2021 13:19 Ответить
Мене нічого не видає, так як я і нічого не скриваю.
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16.09.2021 13:24 Ответить
Ти *******? Сказкі расказиваєш ти і тобі подібні дегенерати-антиваксери.
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16.09.2021 13:14 Ответить
911, звони)
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16.09.2021 13:16 Ответить
питання: в 2019 ти голосувала за зебіла? ось чисто цікаво
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16.09.2021 13:17 Ответить
То есть антитела есть и вакцина не работает? ты хоть понимаешь, о чем говоришь?
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16.09.2021 13:21 Ответить
Ти читаєш взагалі, що я пишу, зебіле? Я написав, що після 2 вакцин через місяць зробив аналіз. І аналіз показав, що антитіла є.
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16.09.2021 13:27 Ответить
Ти додік? Чи зебіл? Я тобі припадочному кажу, що я після вакцинації здавав напівкількісний тест на наявність антитіл через місяць(після вакцинації) і тест показав, що антитіла є.
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16.09.2021 13:38 Ответить
Ти доїбався до мене на рівному місці.
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16.09.2021 13:48 Ответить
да, я невнимательно прочитал. Ты написал как раз что работает. Только в непонятной форме и по негативу я посчитал очередным антиваковысером.

Извиняться за невнимательность не буду, т.к. я тебя первым не оскорблял.
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16.09.2021 13:52 Ответить
вибачаюся, бо я буваю інколи досить різким. просто антиваксери дістали з своєю дезінформацією так , що в мене вже на них агресія появилась через це. тебе я сприйняв за антиваксера спочатку і відповідно так і відреагував.
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16.09.2021 14:00 Ответить
і взагалі незручно вийшло з моєї сторони.
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16.09.2021 14:04 Ответить
это ее назначение и принцип ее действия
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16.09.2021 13:29 Ответить
тест на антитела к выдуманной болезни? Он показывает рандомный результат. Фиг кто в крови что-то там смотрит под микроскопом.
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16.09.2021 13:49 Ответить
видуманная болезнь? це ти видуманий. сказав би ти це моєму другу, в якого тато був лікарем і помер від ковіда - цікаво було б глянути, щоб він з тобою за такі слова зробив.
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16.09.2021 13:52 Ответить
ты опоздал с комментом года на полтора
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16.09.2021 13:55 Ответить
ШКОДА кроновірус робить незворотні зміни.Ляшко до хвороби на коронавірус, та після хвороби на коронавірус- два різні чоловіки. Незнання азів імунології не повинно зменьшувати відповідальність, в тому числі і кримінальної за покалічені та смертельні випадки.

Асоціація буде шукати всіх осіб, чиє життя забрала коронавірусна хвороба та виявляти факти, коли виконання наказів МОЗ, привело до летальних наслідків(вакцінація осіб в інкубаційному періоді або до проявів інфекції, зниження імунітету у перехворілих на введення вакцини, заперечення факту відсутності антитил на введення 2х доз вакцини(особа має знати, що в силу індивідуальних особливостей вона не захищена від коронавірусу,наші професора знають, що є така проблема,але кількість загальна таких осіб не відома).

Тому говорити можна все, але довіра до тих слів буде така, як у осіб з нульовим імунітетом. Не можливо економити на життях, виявлення титру антитіл є основою імунології, яку заперечувати безглуздо, а не виконання цього веде до збільшення кількості інвалідів та померлих.
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16.09.2021 13:06 Ответить
не всех ботов СБУ накрыла. Давить надо это шоблу, чтобы не мешала работать.
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16.09.2021 13:23 Ответить
Вакцинация беременных - это открытый геноцид, уничтожение народонаселения
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16.09.2021 13:47 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/v-portugalii-za-nedelyu-troe-chlenov-semi-umerli-ot-covid-19-vyzhivshij-syn-govorit-chto-teh-zapugali-antivakcinatory В Португалии за неделю трое членов семьи умерли от COVID-19. Выживший сын говорит, что тех запугали антивакцинаторы

Фрэнсис считает, что если бы его родители и младший брат были вакцинированы против коронавируса, они бы выжили. «Они стали заложниками распространяемой повсюду антивакцинаторской пропаганды. Она питается людьми, которые боятся, и те попадают в ее ловушку», - рассказал мужчина в интервью https://www.itv.com/news/wales/2021-08-09/welsh-man-lost-dad-mum-and-brother-within-seven-days-after-catching-covid ITV .
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16.09.2021 14:23 Ответить
 
 