Тестироваться на наличие антител после вакцинации не нужно, это исключительно маркетинговые ловушки, - Ляшко
Сдавать анализ крови на антитела после вакцинации не нужно. После вакцинации организм защищен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "24 канала".
"Не нужно бегать в лаборатории раз в неделю, раз в месяц сдавать кровь, для того, чтобы исследовали, есть антитела или нет. Неважно, переболели вы или вы вакцинированы. То, что вы бегаете, сдаете в лабораторию, - это исключительно маркетинговые ловушки и какое-то успокоение собственное, поэтому я сразу говорю, - если вы вакцинированы, вы защищены от течения болезни средней или тяжелой степени, и вы не попадете в реанимацию", - объяснил глава Минздрава.
По словам Ляшко, вакцинироваться надо и беременным женщинам, а риск вакцинации по сравнению с риском после коронавируса - мизерный.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Друге - для чого мені здавати їх було, якщо я на Ковід хворів до цього рік тому?
Третє - ось факт, який я навів. І це точно доказує, що все, що ти і тобі подібні несуть - повна ***** тупих антиваксерів.
На відміну від тебе в мене є антитіла, значить захищений.
Извиняться за невнимательность не буду, т.к. я тебя первым не оскорблял.
Асоціація буде шукати всіх осіб, чиє життя забрала коронавірусна хвороба та виявляти факти, коли виконання наказів МОЗ, привело до летальних наслідків(вакцінація осіб в інкубаційному періоді або до проявів інфекції, зниження імунітету у перехворілих на введення вакцини, заперечення факту відсутності антитил на введення 2х доз вакцини(особа має знати, що в силу індивідуальних особливостей вона не захищена від коронавірусу,наші професора знають, що є така проблема,але кількість загальна таких осіб не відома).
Тому говорити можна все, але довіра до тих слів буде така, як у осіб з нульовим імунітетом. Не можливо економити на життях, виявлення титру антитіл є основою імунології, яку заперечувати безглуздо, а не виконання цього веде до збільшення кількості інвалідів та померлих.
Фрэнсис считает, что если бы его родители и младший брат были вакцинированы против коронавируса, они бы выжили. «Они стали заложниками распространяемой повсюду антивакцинаторской пропаганды. Она питается людьми, которые боятся, и те попадают в ее ловушку», - рассказал мужчина в интервью https://www.itv.com/news/wales/2021-08-09/welsh-man-lost-dad-mum-and-brother-within-seven-days-after-catching-covid ITV .