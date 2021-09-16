Тестироваться на наличие антител после вакцинации не нужно, это исключительно маркетинговые ловушки, - Ляшко

Сдавать анализ крови на антитела после вакцинации не нужно. После вакцинации организм защищен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "24 канала".

"Не нужно бегать в лаборатории раз в неделю, раз в месяц сдавать кровь, для того, чтобы исследовали, есть антитела или нет. Неважно, переболели вы или вы вакцинированы. То, что вы бегаете, сдаете в лабораторию, - это исключительно маркетинговые ловушки и какое-то успокоение собственное, поэтому я сразу говорю, - если вы вакцинированы, вы защищены от течения болезни средней или тяжелой степени, и вы не попадете в реанимацию", - объяснил глава Минздрава.

По словам Ляшко, вакцинироваться надо и беременным женщинам, а риск вакцинации по сравнению с риском после коронавируса - мизерный.

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