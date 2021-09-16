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Президент Польши Дуда поддерживает вступление Украины в ЕС: "Мы Европа, а не клуб для избранных"

Президент Польши Дуда поддерживает вступление Украины в ЕС:

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Евросоюз должен продемонстрировать, что не является клубом для избранных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Польши.

"Мы Европа, континент, а не клуб для избранных. Поэтому мы должны быть открыты для других европейских стран, для тех, которые уже проводят реформы в плане вступления в Союз", - подчеркнул Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что есть европейские страны, которые должны быть частью сообщества ЕС.

По словам Дуды, на сегодня "железный занавес" сделан не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства.

"Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы были убиты на баррикадах за их страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество. Следовательно, если мы хотим, чтобы Союз был подлинно Европейским Союзом, мы должны продолжать политику расширения", - отметил Дуда.

Также читайте: Евросоюз должен быть готов к непризнанию Госдумы РФ в случае проведения нечестных выборов, - резолюция Европарламента

Автор: 

Польша (8405) Евросоюз (17089) Дуда Анджей (755)


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Топ комментарии
+26
Полякам респект!
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16.09.2021 12:16
+11
Польша наразі наш найперший союзник

а все що ти пишеш - фуфло !
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16.09.2021 12:45
+10
придурку, в тебе є зараз приклади кращих союзникiв та друзів для України, ніж Литва та Польша? твої пропозиції?

Нагадую, українцi-русини дуже довго жили в однiй державі з поляками, білорусами та литовцями, не все було так погано, як потім зображувала москальська пропаганда. Точно краще, ніж у сраному москальському азіопському Мордорі.

пiзнiше i Білорусь приєднається... коли колгоспний тарган здохне.

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16.09.2021 13:05
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Полякам респект!
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16.09.2021 12:16 Ответить
Польща зацікавлена в санітарному кордоні з ордою.
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16.09.2021 12:19 Ответить
Именно потому Польша ПОСЛЕДНЕЙ из стран Европы открылась для украинских туристов, именно потому она не признает сертификаты о вакцинации вакциной Короновак.

Вообше, Польша очень двурушная страна, ведет нечестную и подлую игру. Скоро убедитесь.
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16.09.2021 12:31 Ответить
Польша наразі наш найперший союзник

а все що ти пишеш - фуфло !
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16.09.2021 12:45 Ответить
придурку, в тебе є зараз приклади кращих союзникiв та друзів для України, ніж Литва та Польша? твої пропозиції?

Нагадую, українцi-русини дуже довго жили в однiй державі з поляками, білорусами та литовцями, не все було так погано, як потім зображувала москальська пропаганда. Точно краще, ніж у сраному москальському азіопському Мордорі.

пiзнiше i Білорусь приєднається... коли колгоспний тарган здохне.

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16.09.2021 13:05 Ответить
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16.09.2021 13:06 Ответить
Ваше мнение - мнение идиота с местечковым ситуативным мышлением. И флаг не скроет вашей глупости, дурак - он дурак под любым флагом.
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16.09.2021 17:01 Ответить
из вЯликих, лапоть? ) из каких сраней-рязаней ты строчишь свой бред, номерная кацапсина?
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16.09.2021 17:15 Ответить
Значит, я прав. Дурь это твой генетический код. Так и живи.
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16.09.2021 18:30 Ответить
так їх, Андрюха!
а то парять мізки на догоду *****
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16.09.2021 12:16 Ответить
легко писати муйню, особливо за гроші
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16.09.2021 12:19 Ответить
Про які гроші мова? Це ідейний американець, котрий пише вночі, виключно за переконаннями😁
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16.09.2021 12:24 Ответить
якщо ще раз торкнешся брудним язиком чистих вух українців - поміняєш акаунт
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16.09.2021 12:33 Ответить
Білий дім поки не підтверджує передачу «Залізного купола» Україні

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі не підтвердила інформацію про те, що Україна може отримати від США "Залізний купол".



Про це йшлося під час її https://youtu.be/MjcyCVQO8og?t=1992 брифінгу в середу, 15 вересня.

Журналістка попросила прокоментувати заяву Офісу президента України про можливу передачу "Залізного купола" відповідно до домовленостей між президентами.

Псакі у відповідь зазначила, що має уточнити інформацію щодо цього у своєї команди.
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16.09.2021 12:22 Ответить
Кто такие технологии доверит команде клоунов и марионеток кремля. Секреты и технологии нужно беречь. Пока у руля стоят дерьмаки и им подобные никто ничем достойным нам не поможет и дела иметь не захочет.
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16.09.2021 12:24 Ответить
Але що цікавіше , ОПУщений зрадою офіс видав ці інформацію , сквиздивши її з POLITICO й видавши , як свою переможеньку під час візиту вови до США ...
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16.09.2021 12:25 Ответить
Что за бред, "Железный Купол" разработка Израиля, как Псаки её может передать. Да и не нужна она нам, она может перехватывать лишь ракеты малой дальности Хамас, при этом цена перехвата в разы превосходит цену поражаемого снаряда. Нам нужны системы "Пэтриот" которые получила Польша и Румыния
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16.09.2021 14:21 Ответить
ЕС ориентируется ещё и на географию. Приняв Албанию или даже Черногорию в НАТО, союз не рискует так сильно, как приняв Украину которая имеет с орками столь длинную границу.
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16.09.2021 12:23 Ответить
Україна повсякчас знаходиться в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з московською ордою !!)))
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16.09.2021 12:30 Ответить
Коли до складу НАТО прийняли країни Балтії це не було аргументом "проти".

Єдиний ризик - це страх деяких ангажованих західних політиків втратити газпромівську премію.
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16.09.2021 12:40 Ответить
Бояться вони реакції *****. Той їм вже ціну на газ накрутив непомірну, а може й взагалі не поставляти взимку.
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16.09.2021 12:30 Ответить
Да, буферная зона-зона постоянной опасности!
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16.09.2021 12:31 Ответить
Географію не переробиш !!!)))
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16.09.2021 12:34 Ответить
Вот он - НАСТОЯЩИЙ НОВЫЙ ЛИДЕР объединенной Европы!!!!!!!!!!
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16.09.2021 12:37 Ответить
Саме так, Польща і Литва можуть знову стати тією силою яка зупинить Орду. Так як зробили їх предки в середньовіччі
ЄС перетворюється на розсадник газпромівської корупції, хвиль мігрантів, пропаганди сексуальних розладів
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16.09.2021 14:27 Ответить
Ну, це радість-погрємушка для дитинки. Курс ЄС залежить зовсім не від Польщі.
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16.09.2021 12:43 Ответить
Польша стає європейським важковаговиком
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16.09.2021 13:00 Ответить
Та вона вже давно така, тільки політика ЄС від Польщі слабко залежить.
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16.09.2021 13:08 Ответить
Поляки скоро станут европейскими лидерами в ЕС. И вообще необходимо создавать новьІй атлантический военньІй союз, из которого вьІкинуть немцев и французов, можна еще и венгров, то есть всех ордьІнских симпатиков.
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16.09.2021 12:52 Ответить
ТУНДРА єто свобода !
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16.09.2021 13:01 Ответить
Когда дело касается Сербии и прочих ЕС никого не спрашивает, относится к ним как к неподконтрольным территориям которые нужно забрать. А когда говорят об Украине начинается белиберда про консенсус, несогласие членов, а как же мнение Сан-Лилипутии, нии.. без него не могем...
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16.09.2021 13:04 Ответить
Государство которое рассчитывает на участие в составе ЕС обязано соответствовать Маастрихтским критериям.

Так же , на основании верховенства закона и права , я считаю что правительство государства обязательно предоставить своим гражданам вопрос о выборе , желают ли граждане вступления в ЕС на тех условиях которые им предлагают и с теми последствиями которые будут в будущем. Все вкурсе что в странах ЕС актмвно продвигается политика терпимости и легализации в юридической плоскости как легких наркотиков так и деятельности ЛГБТ. Поляки и правящая партия ПИС сейчас с этим сталкиваются и сталкивались ранее. Украина это якобы христианское государство , от части православное , от части католическое. Есть иудеи , есть мусульмане. Многие из представителей религиозных течений считают запретным такого рода вещи как я ранее перечислил. Поэтому , Норвегия выносила вопрос на референдум о составе в ЕС , а есть государства которые выносили на референдум вопрос о составе в НАТО своего государства. Это вопрос нужно было поднимать на всенародном голосовании и объяснить, что мол двигаемся в ЕС то будет легалайз законодательно ЛГБТ и дети это все будут видеть на улице и могут поддаться такому вот и последствия для души христианской как например АД и повторение Содомы и Гоморы, чтото в этом. А так же последствия присоединения к НАТО и возможную войну на территории Украины , Белоруссии , ведь сейчас линия фронта это не Украина , а при вступлении будет , вот и все.
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16.09.2021 13:10 Ответить
Кожен знищений російський фашист - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів .
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16.09.2021 13:36 Ответить
Есть хорошая новость, толерантная к мусульманским мигрантам и ЛГБТ течениям Европа нас видеть не желает и не надо. Европа объединённая такими ценностями необратимо рухнет, надо создавать региональные союзы с соседями которые исповедуют приемлемые нам ценности или с такими странами как Турция, которая никому не навязывает шариат как условие сотрудничества
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16.09.2021 14:34 Ответить
Вот это настоящие друзья !
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16.09.2021 15:15 Ответить
 
 