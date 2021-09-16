Президент Польши Дуда поддерживает вступление Украины в ЕС: "Мы Европа, а не клуб для избранных"
Президент Польши Анджей Дуда считает, что Евросоюз должен продемонстрировать, что не является клубом для избранных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Польши.
"Мы Европа, континент, а не клуб для избранных. Поэтому мы должны быть открыты для других европейских стран, для тех, которые уже проводят реформы в плане вступления в Союз", - подчеркнул Дуда.
Президент Польши подчеркнул, что есть европейские страны, которые должны быть частью сообщества ЕС.
По словам Дуды, на сегодня "железный занавес" сделан не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства.
"Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы были убиты на баррикадах за их страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество. Следовательно, если мы хотим, чтобы Союз был подлинно Европейским Союзом, мы должны продолжать политику расширения", - отметил Дуда.
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Вообше, Польша очень двурушная страна, ведет нечестную и подлую игру. Скоро убедитесь.
а все що ти пишеш - фуфло !
Нагадую, українцi-русини дуже довго жили в однiй державі з поляками, білорусами та литовцями, не все було так погано, як потім зображувала москальська пропаганда. Точно краще, ніж у сраному москальському азіопському Мордорі.
пiзнiше i Білорусь приєднається... коли колгоспний тарган здохне.
а то парять мізки на догоду *****
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі не підтвердила інформацію про те, що Україна може отримати від США "Залізний купол".
Про це йшлося під час її https://youtu.be/MjcyCVQO8og?t=1992 брифінгу в середу, 15 вересня.
Журналістка попросила прокоментувати заяву Офісу президента України про можливу передачу "Залізного купола" відповідно до домовленостей між президентами.
Псакі у відповідь зазначила, що має уточнити інформацію щодо цього у своєї команди.
Єдиний ризик - це страх деяких ангажованих західних політиків втратити газпромівську премію.
ЄС перетворюється на розсадник газпромівської корупції, хвиль мігрантів, пропаганди сексуальних розладів
Так же , на основании верховенства закона и права , я считаю что правительство государства обязательно предоставить своим гражданам вопрос о выборе , желают ли граждане вступления в ЕС на тех условиях которые им предлагают и с теми последствиями которые будут в будущем. Все вкурсе что в странах ЕС актмвно продвигается политика терпимости и легализации в юридической плоскости как легких наркотиков так и деятельности ЛГБТ. Поляки и правящая партия ПИС сейчас с этим сталкиваются и сталкивались ранее. Украина это якобы христианское государство , от части православное , от части католическое. Есть иудеи , есть мусульмане. Многие из представителей религиозных течений считают запретным такого рода вещи как я ранее перечислил. Поэтому , Норвегия выносила вопрос на референдум о составе в ЕС , а есть государства которые выносили на референдум вопрос о составе в НАТО своего государства. Это вопрос нужно было поднимать на всенародном голосовании и объяснить, что мол двигаемся в ЕС то будет легалайз законодательно ЛГБТ и дети это все будут видеть на улице и могут поддаться такому вот и последствия для души христианской как например АД и повторение Содомы и Гоморы, чтото в этом. А так же последствия присоединения к НАТО и возможную войну на территории Украины , Белоруссии , ведь сейчас линия фронта это не Украина , а при вступлении будет , вот и все.