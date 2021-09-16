Президент Польши Дуда поддерживает вступление Украины в ЕС: "Мы Европа, а не клуб для избранных"

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Евросоюз должен продемонстрировать, что не является клубом для избранных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Польши.

"Мы Европа, континент, а не клуб для избранных. Поэтому мы должны быть открыты для других европейских стран, для тех, которые уже проводят реформы в плане вступления в Союз", - подчеркнул Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что есть европейские страны, которые должны быть частью сообщества ЕС.

По словам Дуды, на сегодня "железный занавес" сделан не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства.

"Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы были убиты на баррикадах за их страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество. Следовательно, если мы хотим, чтобы Союз был подлинно Европейским Союзом, мы должны продолжать политику расширения", - отметил Дуда.

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