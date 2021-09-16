Обсуждались разные варианты технологий ПРО и ПВО, которые Украина может получить или купить при содействии США, - Кулеба
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США обсуждались разные варианты технологий противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, которые Украина может у США получить либо приобрести.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В Соединенных Штатах мы действительно ставили вопрос того, каким образом Америка может помочь Украине укрепить нашу противовоздушную оборону и противоракетную оборону. В связи с этим обсуждались разные варианты тех технологий, которые Украина может получить или купить в США или при их содействии", - сказал Кулеба.
Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол".
Отметим, "Железный купол" является одной из самых эффективных в мире систем для отражения ракет малой дальности. По данным израильской армии, в последние годы он отразил около 90% ракет, которыми обстреливали Израиль.
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наші Коростильові під проводом Гетьмана та Пастора зроблять і ПВО, і ПРО !
капець країні !!!!
Хтось має хоч уявлення, як вся та фігня працює? Тут не здатні ще покласти нормально оптоволокна для мобільного зв'язку по всій країні, а там треба з'єднувати сотні точок радарів, командних центрів та пускових установок. Воно ж все працює в автоматичному режимі і географічно рознесено.
У Азербайджана нет собственного военно-коммуникационного спутника, он пользуется многочисленными военными спутниками Израиля, куда ежечасно поступают сигналы, отслеживающие нахождение каждой единицы высокотехнологичного оружия.
Азербайджан не только использует вооружение, произведенное ведущими израильскими компаниями, но и производит собственное по израильским технологиям. Азербайджанское небо защищают израильские системы ПВО «Барак», «Железный купол» и «умные» беспилотники и противотанковые ракеты «Спайк».
В знак протеста, во время Карабахской войны, Армения отозвала своего посла из Израиля.
Эксперты обращают внимание, что у Израиля есть новая уникальная система - мини-ПВО под названием «Ветровка»: ею оснащаются отдельные танки, и любой снаряд, любая ракета, выпущенная по нему, уничтожается малым куполом вокруг танка.
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Такая защита делает танк практически неуязвимым.