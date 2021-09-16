Обсуждались разные варианты технологий ПРО и ПВО, которые Украина может получить или купить при содействии США, - Кулеба

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США обсуждались разные варианты технологий противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, которые Украина может у США получить либо приобрести.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Соединенных Штатах мы действительно ставили вопрос того, каким образом Америка может помочь Украине укрепить нашу противовоздушную оборону и противоракетную оборону. В связи с этим обсуждались разные варианты тех технологий, которые Украина может получить или купить в США или при их содействии", - сказал Кулеба.

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Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол".

Отметим, "Железный купол" является одной из самых эффективных в мире систем для отражения ракет малой дальности. По данным израильской армии, в последние годы он отразил около 90% ракет, которыми обстреливали Израиль.