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"Документ вызывает сожаление": в Кремле отреагировали на доклад Европарламента об ужесточении политики в отношении России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил доклад Европарламента, в котором говорилось о необходимости пересмотреть отношения с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что единственное, на что можно сделать скидку, что этот документ носит рекомендательный характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз должен быть готов к непризнанию Госдумы РФ в случае проведения нечестных выборов, - резолюция Европарламента

Ранее сообщалось, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Документ поддержали 494 парламентария, против высказались — 103, воздержались — 72.

Автор доклада считает, что Россия угрожает миру и безопасности в Европе, проводит крупномасштабные военные учения и дестабилизирует ситуацию на Украине, в Грузии и Молдове. Документ предлагает разработать четкую стратегию по сдерживаю российской агрессии, а также не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму в случае нарушения демократических процедур и международного права.

Европарламент (1799) кремль (725) Песков Дмитрий (1858) россия (95420) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+7
Надо ещё пару граждан UK травануть "Новичком", и тогда отношения с лапотной наладятся.
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16.09.2021 12:49
+4
погано лише те, що тільки "сожалєніє". Бо потрібно, щоб документ спонукав знищення всієї мокшанської орди.
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16.09.2021 12:50
+1
в смысле "хорошо, но мало" - да сожаление.
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16.09.2021 12:55
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Надо ещё пару граждан UK травануть "Новичком", и тогда отношения с лапотной наладятся.
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16.09.2021 12:49 Ответить
UK уже не в ЕС!
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16.09.2021 13:29 Ответить
погано лише те, що тільки "сожалєніє". Бо потрібно, щоб документ спонукав знищення всієї мокшанської орди.
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16.09.2021 12:50 Ответить
в смысле "хорошо, но мало" - да сожаление.
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16.09.2021 12:55 Ответить
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16.09.2021 12:56 Ответить
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков оцінив ..... да иди ты нах...оценщик.... чмошнику работать только оценщиком в ломбарде....чучело пучеглазое...((
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16.09.2021 13:16 Ответить
Гарна новина, але... Цензор - На Україні???
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16.09.2021 13:25 Ответить
редактори тарганів спіймати не можуть, не те що касапських мишей
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16.09.2021 13:41 Ответить
Вы знали, что "русский" не национальность, а принадлежность?

Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)

А есть единственное - "русский" это прилагательное!)

И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)

*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин
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16.09.2021 13:29 Ответить
Не до території, а до конфесії. В той час, коли наші пращури намагалися нести світло освіти і віри на Залісся то, там з іншого боку їх христианізували ординці. Відкрию вам тайну, біля третини орди були християнами. Чингісхану було по барабану, якої ти віри доки вправно воюєш. Але, віра у ординців відрізнялася від римської чи грецької, вони були були чи то аріанцями, чи то монофізитами якимось. В головному це, мало вплив на московську церкву. А тих, хто підпав під вплив київських місіонерів якраз і звали руськими. То ж, "русский" то скоріше конфесіонім, який відрізняв прихильників грецької віри від прихильників ординської гілки християнства.
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16.09.2021 15:26 Ответить
Пізніше, коли сцарям московитським вказали на невідповідність їх віри то, вони понабирали попів з України, а тих своїх попалили. Ви ж розумієте що, питання було не тільки в тому, як складати пальці під час накладання знамення.
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16.09.2021 15:31 Ответить
ЗІ: В цьому аспекті виникає питання в правонаступництві хрещення Московії. По-суті, її хрестили ординці в скажімо так сповідання не достатньо коректне. Тому там нема ні Томоса, ні нормального патриарха.
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16.09.2021 15:37 Ответить
 
 