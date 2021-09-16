"Документ вызывает сожаление": в Кремле отреагировали на доклад Европарламента об ужесточении политики в отношении России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил доклад Европарламента, в котором говорилось о необходимости пересмотреть отношения с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что единственное, на что можно сделать скидку, что этот документ носит рекомендательный характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз должен быть готов к непризнанию Госдумы РФ в случае проведения нечестных выборов, - резолюция Европарламента

Ранее сообщалось, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Документ поддержали 494 парламентария, против высказались — 103, воздержались — 72.

Автор доклада считает, что Россия угрожает миру и безопасности в Европе, проводит крупномасштабные военные учения и дестабилизирует ситуацию на Украине, в Грузии и Молдове. Документ предлагает разработать четкую стратегию по сдерживаю российской агрессии, а также не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму в случае нарушения демократических процедур и международного права.