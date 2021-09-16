"Документ вызывает сожаление": в Кремле отреагировали на доклад Европарламента об ужесточении политики в отношении России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил доклад Европарламента, в котором говорилось о необходимости пересмотреть отношения с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
"Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам", - сказал представитель Кремля.
Он добавил, что единственное, на что можно сделать скидку, что этот документ носит рекомендательный характер.
Ранее сообщалось, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Документ поддержали 494 парламентария, против высказались — 103, воздержались — 72.
Автор доклада считает, что Россия угрожает миру и безопасности в Европе, проводит крупномасштабные военные учения и дестабилизирует ситуацию на Украине, в Грузии и Молдове. Документ предлагает разработать четкую стратегию по сдерживаю российской агрессии, а также не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму в случае нарушения демократических процедур и международного права.
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Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)
А есть единственное - "русский" это прилагательное!)
И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)
*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин