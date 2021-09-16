Офис Генпрокурора проверяет версию об убийстве Вячеслава Чорновила, но данных о кастете нет, - СМИ

Офис Генпрокурора проверяет версию умышленного убийства лидера Народного руха Вячеслава Чорновила в 1999 году, но подчеркивает: в материалах дела отсутствует информация об "ударах кастетом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

Там утверждают, что расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб нардеп, продолжается. Его проводят в Главном следственном управлении Нацполиции.

"Следствием проверяется версия совершения умышленного убийства народного депутата Украины", - ответили в Офисе Генпрокурора.

В ОГП добавили, что по заключению судмедэкспертизы, а также транспортно-трассологической и автотехнической экспертиз от 29 октября 2018 года установлено: повреждения "сформировались вследствие травмирования лица, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием". В материалах, предоставленных для экспертизы, нет ничего о повреждениях, которые имели бы признаки "ударного действия тупым предметом с ограниченной травмирующей поверхностью" - в том числе кастетом.

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Напомним, ранее бывший замгенпрокурора Николай Голомша заявил, что Вячеслав Чорновил был убит ударами кастета по затылку.

Сын Вячеслава Чорновила заявил, что информации о том, что отца убили кастетом - уже 20 лет

Как известно, Вячеслав Чорновил погиб в результате автокатастрофы на трассе Борисполь - Золотоноша" 25 марта 1999 года. Представители НРУ с самого начала называли гибель своего лидера политическим убийством, однако вскоре уголовное дело о гибели Чорновила было прекращено.



В ночь на 2 июня 2011 года ГПУ эксгумировала тело Чорновила, после чего дело было направлено на доследование.

В сентябре 2013 года экс-депутат Григорий Омельченко подтвердил в суде факт существования кассеты с информацией о планировании сотрудниками МВД убийства экс-лидера Народного Руха Вячеслава Чорновила.

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