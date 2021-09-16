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Офис Генпрокурора проверяет версию об убийстве Вячеслава Чорновила, но данных о кастете нет, - СМИ

Офис Генпрокурора проверяет версию об убийстве Вячеслава Чорновила, но данных о кастете нет, - СМИ

Офис Генпрокурора проверяет версию умышленного убийства лидера Народного руха Вячеслава Чорновила в 1999 году, но подчеркивает: в материалах дела отсутствует информация об "ударах кастетом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

Там утверждают, что расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб нардеп, продолжается. Его проводят в Главном следственном управлении Нацполиции.

"Следствием проверяется версия совершения умышленного убийства народного депутата Украины", - ответили в Офисе Генпрокурора.

В ОГП добавили, что по заключению судмедэкспертизы, а также транспортно-трассологической и автотехнической экспертиз от 29 октября 2018 года установлено: повреждения "сформировались вследствие травмирования лица, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием". В материалах, предоставленных для экспертизы, нет ничего о повреждениях, которые имели бы признаки "ударного действия тупым предметом с ограниченной травмирующей поверхностью" - в том числе кастетом.

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Напомним, ранее бывший замгенпрокурора Николай Голомша заявил, что Вячеслав Чорновил был убит ударами кастета по затылку.

Сын Вячеслава Чорновила заявил, что информации о том, что отца убили кастетом - уже 20 лет

Как известно, Вячеслав Чорновил погиб в результате автокатастрофы на трассе Борисполь - Золотоноша" 25 марта 1999 года. Представители НРУ с самого начала называли гибель своего лидера политическим убийством, однако вскоре уголовное дело о гибели Чорновила было прекращено.

В ночь на 2 июня 2011 года ГПУ эксгумировала тело Чорновила, после чего дело было направлено на доследование.

В сентябре 2013 года экс-депутат Григорий Омельченко подтвердил в суде факт существования кассеты с информацией о планировании сотрудниками МВД убийства экс-лидера Народного Руха Вячеслава Чорновила.

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Автор: 

убийство (6479) Чорновил Вячеслав (104) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+5
Бубочке срочно понадобился успешный кейс. Так, как убийц Шеремета они найти не могут, "нашли" убийц Чорновола.

Подоляк, не доробатываешь, - надо было сразу убийц Кеннеди искать=)

Фуфлыжники квартальные=) зе-банаты
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16.09.2021 12:42
+5
Просто кастет вырвали из контекста...
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16.09.2021 12:43
+4
Про кастет все знали всегда. Но в прокуратуре такого нет. Вы чувствуете, кто нами правил все эти годы?
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16.09.2021 12:46
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Бубочке срочно понадобился успешный кейс. Так, как убийц Шеремета они найти не могут, "нашли" убийц Чорновола.

Подоляк, не доробатываешь, - надо было сразу убийц Кеннеди искать=)

Фуфлыжники квартальные=) зе-банаты
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16.09.2021 12:42 Ответить
Потрібно перевірити розслідування вбивства Чорновола і відновити кримінальне провадження по новим фактам. Кучма та всі причетні мають сісти до кінця свого гнилого життя!
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16.09.2021 13:09 Ответить
Размечтался, не дождешься ни ты, ни твои дети. Захотел главного феодала посадить? Даже внуки твои будут пахать на него и его детей....
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16.09.2021 13:21 Ответить
Просто кастет вырвали из контекста...
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16.09.2021 12:43 Ответить
Про кастет все знали всегда. Но в прокуратуре такого нет. Вы чувствуете, кто нами правил все эти годы?
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16.09.2021 12:46 Ответить
якщо вами всі ці роки хтось правив, то у мене для вас погані новини..
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16.09.2021 12:49 Ответить
Так это вы все эти годы правили оказывается?
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16.09.2021 13:30 Ответить
Там еще и с друзьями-предателями надо разобраться которые травили Черновола.
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16.09.2021 12:46 Ответить
Странное ожидание. Если скрывали следы от кастета - то уж, конечно, в материалах это отсутствует.
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16.09.2021 12:49 Ответить
нічого не міняється. совок плавно перетік в Україну з тим же менталитетом, з таким самим відношенням людей до влади та влади до людей. https://youtu.be/tEj3cV6iAeI?t=129
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16.09.2021 12:50 Ответить
https://prm.ua/tsiy-informatsii-vzhe-20-rokiv-taras-chornovil-prokomentuvav-zaiavy-pro-smert-yoho-batka/
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16.09.2021 12:50 Ответить
проверяет, но .- Чтобы да так нет. Будем посмотреть. А вы продаёте или покупаете? Привычно отвечает охрана Коломойского.
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16.09.2021 12:51 Ответить
Вже давно була інфа що його добивало КДБ, а чим, то не так важливо.
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16.09.2021 12:57 Ответить
Там в вашей прокуратуре пылятся показания чечетова на ахметку,поднимайте и расследуйте.
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16.09.2021 13:13 Ответить
Даже через 50 лет никто не узнает правды. Если там было занято КГБ, то все подчищено на 100%. А кто пытается прояснить правду - бесполезные старания. В таких делах поставлена точка навсегда нашими феодалами, рабам знать правду не позволено.
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16.09.2021 13:14 Ответить
Уже стало "модно" сраным политикам и госслужащим поднимать рейтинги на смертях выдающихся людей Украины. Даю 100%, что опять дело не будет раскрыто или того хуже, объявят, что никакого убийства не было!😠
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16.09.2021 13:35 Ответить
Звичайно немає, бо огляд місця події, трупів, фальшували, експертизи, свідків фальшували. Починайте все з нуля, свідок є - бувший зам. ген.прокурор Голомша і вперед.
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16.09.2021 14:03 Ответить
Из-за того что преступление с аварией Черновола не расследовано, такие аварии как попытки умышленного убийства совершаются и дальше по той же схеме точь в точь. Огромная благодарность сотруднику института который сделал компьютерную модель этой аварии, благодаря чему я могу доказывать, что такая же авария была попыткой нашего умышленного убийства в еспч. По крайней мере есть надежда что хоть одно такое преступление будет рассмотрено судом и вынесено суд решение. Семье Черновола нельзя сдаваться и нужно точно так же вынести дело на рассмотрение международного суда, а не укр криминалищированных и корумпированых судов
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16.09.2021 14:17 Ответить
Включити ДУРНЯ, і все похєріти, то сама проста справа для сьогоднішньої прокуратури і влади в цілому!!!!!!!!!!це все зачистили надцять років тому!!!!!
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16.09.2021 14:19 Ответить
Ну кое-что осталось... И хорошо что осталось. Все быстро всплывает по поиску - 5 подобных аварий, некоторые квплицэфицированы как убийтсва, а некоторые нет, но принцип и механика та же. Благодаря навальному и его расследованиям стало возможно поднять этот невозможно тяжёлый пласт преступлений. Не даром он признан одним из самых влиятельных политиков, огромного мужества и неординарного ума, как и Ходорковский, человек. Ему главное - свободы и терпения. Тогда будут раскрыты очень многие скрыааемые преступления режима кгб и коммунистов. Книга Карагодина о том же - преступления и убийства огромного количества людей. О доказательства-они есть, ничто не исчезает бесследно. Просто надо выбраться из матрицы. И доказательства можно увидеть под самым носом. Но всем хватает силы выбраться из матрицы и посмотреть на вещи трезвым взглядом. Как тои учёный который делал экспертизы аварии Черновола. А дальше если постараться можно увидеть ещё такие аварии и такие доказательства их организации. Так что не все так безнадёжно.
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16.09.2021 14:45 Ответить
Всевластие престпуников из кгб - это иллюзия, они примитивные, живут в 80-х годах прошлого века. Поэтому и доказать их преступления возможно, потому что сейчас в инренете огромное количество информации, той, которую 20 лет назад невозможно было найти, не было интернета.))))
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16.09.2021 14:49 Ответить
 
 