Документ хороший. Украина позитивно оценивает его, - Кулеба о докладе Европарламента об ужесточении политики в отношении РФ

Украина позитивно оценивает доклад Европейского парламента о будущем отношений Европейского Союза и Российской Федерации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Документ хороший. Украина его оценивает позитивно. Потому я приветствую принятие Европейским парламентом доклада о политических отношениях между ЕС и Россией", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что для Украины важно, что в этом докладе указывается на невозможность возврата к нормальному сотрудничеству ЕС с РФ, пока территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины не будут возобновлены в пределах международно признанных границ.

"Для нас очень важно, что одним из главных подходов, который определил Европейский парламент по отношениям с Россией, является невозможность возврата к нормальному сотрудничеству, тому, что называется "business as usual", пока Россия не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против ЕС, стран Восточного партнерства, к которому принадлежит Украина, а территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины не будут возобновлены в пределах международно признанных границ", - пояснил Кулеба.

По словам министра, также Европарламент рекомендует ЕС готовиться к дальнейшему расширению санкций против РФ, в частности в этой связи вспоминается деятельность России в связи с "Северным потоком-2".

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"И для нас особенно важно, что Европарламент услышал Украину и не оставил незамеченными недавние брутальные аресты оккупационной властью в Крыму Наримана Джеляла и четырех других крымскотатарских лидеров, они также упомянуты в этом докладе Европейского парламента. И также Европейский парламент поддержал "Крымскую платформу", что также является для нас важным", - рассказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Документ поддержали 494 парламентария, против высказались — 103, воздержались — 72.

Автор доклада считает, что Россия угрожает миру и безопасности в Европе, проводит крупномасштабные военные учения и дестабилизирует ситуацию на Украине, в Грузии и Молдове. Документ предлагает разработать четкую стратегию по сдерживаю российской агрессии, а также не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму в случае нарушения демократических процедур и международного права.