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Документ хороший. Украина позитивно оценивает его, - Кулеба о докладе Европарламента об ужесточении политики в отношении РФ

Документ хороший. Украина позитивно оценивает его, - Кулеба о докладе Европарламента об ужесточении политики в отношении РФ

Украина позитивно оценивает доклад Европейского парламента о будущем отношений Европейского Союза и Российской Федерации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

"Документ хороший. Украина его оценивает позитивно. Потому я приветствую принятие Европейским парламентом доклада о политических отношениях между ЕС и Россией", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что для Украины важно, что в этом докладе указывается на невозможность возврата к нормальному сотрудничеству ЕС с РФ, пока территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины не будут возобновлены в пределах международно признанных границ.

"Для нас очень важно, что одним из главных подходов, который определил Европейский парламент по отношениям с Россией, является невозможность возврата к нормальному сотрудничеству, тому, что называется "business as usual", пока Россия не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против ЕС, стран Восточного партнерства, к которому принадлежит Украина, а территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины не будут возобновлены в пределах международно признанных границ", - пояснил Кулеба.

По словам министра, также Европарламент рекомендует ЕС готовиться к дальнейшему расширению санкций против РФ, в частности в этой связи вспоминается деятельность России в связи с "Северным потоком-2".

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"И для нас особенно важно, что Европарламент услышал Украину и не оставил незамеченными недавние брутальные аресты оккупационной властью в Крыму Наримана Джеляла и четырех других крымскотатарских лидеров, они также упомянуты в этом докладе Европейского парламента. И также Европейский парламент поддержал "Крымскую платформу", что также является для нас важным", - рассказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Документ поддержали 494 парламентария, против высказались — 103, воздержались — 72.

Автор доклада считает, что Россия угрожает миру и безопасности в Европе, проводит крупномасштабные военные учения и дестабилизирует ситуацию на Украине, в Грузии и Молдове. Документ предлагает разработать четкую стратегию по сдерживаю российской агрессии, а также не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму в случае нарушения демократических процедур и международного права.

Автор: 

Европарламент (1799) россия (95420) крымские татары (2717) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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похвалил))))это типа зеленожопые уже смотрящие за Европарламентом.
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16.09.2021 12:52 Ответить
Ну так, якщо зібрати кілька сотень тисяч чоловіків, одягнути їх у форму й змусити лазити по просторах Росії, безцільно, але з пукавками і за солідні гроші - то це приверне увагу, і з'явиться відповідний документ.
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16.09.2021 12:55 Ответить
ви спочатку доможіться затвердження цієї доповіді як резолюції Євросоюзу... - і лише потім оцінюйте результат. Бо в касапів дофіга агентури там,; таких, як, наприлкад, з поганялами: Мадьяр, Штазістка, Жабоїд, Макароник, тощо.
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16.09.2021 12:56 Ответить
І для збільшення тиску на паРашку почнуть будувати СП-3
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16.09.2021 13:04 Ответить
" В" Украине дятлы.
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16.09.2021 13:08 Ответить
Европарламент, это так, говорильня.

Наполеон Бонапарт говорил: "Пусть те, кто обсуждает - ничего не решают, а те, кто решают - ничего не обсуждают". В ЕС все по заветам Наполеона и устроено.
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16.09.2021 13:50 Ответить
 
 