Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Польше: четыре человека погибли, в том числе двое граждан Украины

В результате ДТП, которое произошло в среду в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины - мужчины в возрасте 37 и 39 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила представительница полиции города Рава Мазовецкая Малгожата Левандовская.

По ее словам, трагическое событие произошло после 14 часов (по местному времени). На дороге местного значения №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом. В результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе, в том числе 39-летний украинец. Через несколько часов врачи констатировали смерть другого 37-летнего украинца.

"Сейчас идет следствие под надзором прокуратуры. Мы ожидаем заключения экспертов по делу ДТП", - сообщила Левандовская.

Она добавила, что причины аварии пока не установлены.

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Полицейская сообщила, что все погибшие работали в одной из строительных фирм с Томашува-Мазовецкого Лодзинского воеводства.

По информации полиции, водитель грузовика был трезв.

На месте ДТП работали спасатели, дорога несколько часов была заблокирована.

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