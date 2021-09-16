Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Польше: четыре человека погибли, в том числе двое граждан Украины
В результате ДТП, которое произошло в среду в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины - мужчины в возрасте 37 и 39 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила представительница полиции города Рава Мазовецкая Малгожата Левандовская.
По ее словам, трагическое событие произошло после 14 часов (по местному времени). На дороге местного значения №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом. В результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе, в том числе 39-летний украинец. Через несколько часов врачи констатировали смерть другого 37-летнего украинца.
"Сейчас идет следствие под надзором прокуратуры. Мы ожидаем заключения экспертов по делу ДТП", - сообщила Левандовская.
Она добавила, что причины аварии пока не установлены.
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Полицейская сообщила, что все погибшие работали в одной из строительных фирм с Томашува-Мазовецкого Лодзинского воеводства.
По информации полиции, водитель грузовика был трезв.
На месте ДТП работали спасатели, дорога несколько часов была заблокирована.
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