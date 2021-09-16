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Новости
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В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 сентября 2021 года, 21-я годовщина убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Журналисты, правозащитники и активисты почтили память Гонгадзе в Ильинском сквере в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 16 сентября, в Ильинском сквере в Киеве, недалеко от могилы, где захоронено тело Гонгадзе, прошла акция памяти Георгия Гонгадзе, приуроченная к 21-й годовщине убийства украинского журналиста. Организаторы акции: Премия имени Георгия Гонгадзе и Центр прав человека ZMINA.

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Участники акции, журналисты и правозащитники, напомнили о вкладе Георгия Гонгадзе в развитие украинской журналистики, а также о влиянии его убийства на медиасообщество, украинское общество и государство.

Правозащитники и медиа призвали украинские власти эффективно и прозрачно расследовать убийство Гонгадзе и других украинских журналистов, а также выполнить требования Комитета министров Совета Европы в деле Гонгадзе.

В частности, они потребовали:

  • обеспечить прозрачное расследование дел относительно убийств журналистов, установить и назвать заказчиков убийств;
  • защищать деятельность журналистов;
  • принимать системные меры, необходимые для защиты права граждан на достоверную и объективную информацию.

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Среди резонансных дел организаторы акции также назвали убийство журналиста Павла Шеремета и журналиста Вадима Комарова (его избили в 2019 году в Черкассах, после 46 дней в коме он умер. Преступление до сих пор не раскрыто, а исполнители и заказчики - не наказаны).

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В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 02
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 03
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В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 05
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 06
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 07
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 08
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 09
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 10
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 11
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 12
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 13
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 14
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 15
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 16
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 17
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 18
В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, украинский журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Гонгадзе похоронили 22 марта 2016 в Киеве. Обнародование осенью 2000 года "пленок Мельниченко" привели к "кассетному скандалу". 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет. 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе. Заказчики убийства до сих пор не наказаны.

Автор: 

Гонгадзе Георгий (769) журналистика (3289) Киев (25495) память (1492) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+5
А як там організаторів і замовників цього вбивства бандитів кучму і литвина не запросили на це вшанування?
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16.09.2021 13:06
+4
Кучму, Литвина під трибунал і в тюрму на довічне!
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16.09.2021 13:07
+4
Хотелось при своей жизни услышать как причастных назовут убийцами.

Если не дождусь, пусть их по-любому найдет возмездие. Хотя бы на страницах истории Украины. Чтобы знали наши потомки
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16.09.2021 13:17
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Правила форума Совет форумчан
А як там організаторів і замовників цього вбивства бандитів кучму і литвина не запросили на це вшанування?
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16.09.2021 13:06 Ответить
Кучму, Литвина під трибунал і в тюрму на довічне!
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16.09.2021 13:07 Ответить
Згоден з Вами тільки хто ж їх посадить - "кучми" і "литвини" в мантіях?
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16.09.2021 13:26 Ответить
Хотелось при своей жизни услышать как причастных назовут убийцами.

Если не дождусь, пусть их по-любому найдет возмездие. Хотя бы на страницах истории Украины. Чтобы знали наши потомки
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16.09.2021 13:17 Ответить
Притуле и не надо оно...
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16.09.2021 13:21 Ответить
Якби його вбили, то голова була б при ньому. Його мати не признала тіло знайденої жертви. А хто краще знає тіло свого сина, як не мати? Чиюсь голову знайшли через кілька років, але вона не дала результатів. Отже, висновки експертизи підтасували. І вже не вперше була імітація "вбивства" у політичних цілях.
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16.09.2021 13:52 Ответить
Если не убили то где же он? Ушёл искать Шамбалу и потерялся?
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16.09.2021 18:34 Ответить
Янукович молодший десь в Канаді, а бабиков чи бабченко , не пам'ятаю, бачили в ізраїлі, де хороші пластичні хірурги, а його оперна дружина, що за ним зовсім не плакала, відразу після похорону купила квартиру в Німеччині...
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16.09.2021 19:23 Ответить
Правосудие бывает очень медленным, а бывает вообще никакое - как у нас. Но, самое поразительное, что, у нас, все все про всех знают и ничего не хотят делать! А "нові обличчя", между прочим, обещали, что они не такие, и что весной будут сажать. Похоже, что у них за 2,5 года, так "саженцы" и не выросли. Может хотя бы обычные деревья посадят. Если будет на то политическая воля.
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16.09.2021 14:59 Ответить
В цивилизованном государстве Кучма и Литвин уже давно бы сидели. А у нас Кучма живет в роскоши на миллиарды, подаренные своему зятю Пинчуку. А Литвин рвется в народные депутаты и в ректоры.
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16.09.2021 15:10 Ответить
При Кучмі не було такої корупції, як в "Україні без Кучми". І хіба він не давав навести лад у державі? Треба питати з Яника, Пороха, чому вони не поклали край клятій корупції, а з теперішньої банди реваншистів і питати нічого.
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16.09.2021 19:32 Ответить
 
 