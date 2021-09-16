В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 сентября 2021 года, 21-я годовщина убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Журналисты, правозащитники и активисты почтили память Гонгадзе в Ильинском сквере в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 16 сентября, в Ильинском сквере в Киеве, недалеко от могилы, где захоронено тело Гонгадзе, прошла акция памяти Георгия Гонгадзе, приуроченная к 21-й годовщине убийства украинского журналиста. Организаторы акции: Премия имени Георгия Гонгадзе и Центр прав человека ZMINA.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина должна привлечь к ответственности всех причастных к убийству Гонгадзе, - посольство США. ВИДЕО

Участники акции, журналисты и правозащитники, напомнили о вкладе Георгия Гонгадзе в развитие украинской журналистики, а также о влиянии его убийства на медиасообщество, украинское общество и государство.

Правозащитники и медиа призвали украинские власти эффективно и прозрачно расследовать убийство Гонгадзе и других украинских журналистов, а также выполнить требования Комитета министров Совета Европы в деле Гонгадзе.

В частности, они потребовали:

обеспечить прозрачное расследование дел относительно убийств журналистов, установить и назвать заказчиков убийств;

защищать деятельность журналистов;

принимать системные меры, необходимые для защиты права граждан на достоверную и объективную информацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Среди резонансных дел организаторы акции также назвали убийство журналиста Павла Шеремета и журналиста Вадима Комарова (его избили в 2019 году в Черкассах, после 46 дней в коме он умер. Преступление до сих пор не раскрыто, а исполнители и заказчики - не наказаны).







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, украинский журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Гонгадзе похоронили 22 марта 2016 в Киеве. Обнародование осенью 2000 года "пленок Мельниченко" привели к "кассетному скандалу". 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет. 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе. Заказчики убийства до сих пор не наказаны.