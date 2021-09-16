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Кульбида об угрозе природных катаклизмов в Украине: К этому надо быть готовыми всегда

Кульбида об угрозе природных катаклизмов в Украине: К этому надо быть готовыми всегда

В Украине со временем увеличивается вероятность возникновения природных катаклизмов. Однако спрогнозировать, когда именно это может произойти, невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"К этому надо быть готовыми всегда, потому что вероятность возникновения природных катаклизмов она не исчезла, она увеличивается, поэтому к этому надо готовиться. Прежде всего органам государственной власти, местного самоуправления, нужно население информировать. А вот сказать, когда это может быть ну, конечно, этого никто не скажет", - рассказал Кульбида.

По его словам, климатические изменения в Украине заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

"Если такие вот температурные контрасты будут иметь место, то, как правило, при изменении погодных условий будут возникать всевозможные опасные природные явления", - отметил Кульбида.

Однако синоптик считает невозможным появление таких масштабных стихийных явлений, которые наблюдались в Европе или в Америке.

"У нас их не может быть, потому что активность синоптических процессов и глубина циклонов, проходящих через территорию Украины, значительно меньше. Все же мы ближе к континентальной части, чем к морю, а именно там происходят наибольшие проявления опасных природных явлений", - объяснил директор Укргидрометцентра.

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Кульбида добавил, что географическое расположение Украины оберегает нас от подобных катаклизмов.

Автор: 

Гидрометцентр (665) Кульбида Николай (51) погода (2819) стихия (822)


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Зима близко, он предупреждает, значит с газом напряженка и не только, с углем тоже. От такого правления нужно ожидать только плохое, а плохой погоды не бывает, есть не подготовленность.
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16.09.2021 13:23 Ответить
вы сами катаклизмы-бедоносцы при власти
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16.09.2021 13:29 Ответить
А вы больше сидите на кухне и жуйте сопли
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16.09.2021 21:32 Ответить
 
 