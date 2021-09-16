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Новости Коронавирус и карантин
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С 20 сентября работа школ будет разрешена при условии наличия COVID-сертификатов не менее чем у 80% работников заведения, - Минобразования

С 20 сентября работа школ будет разрешена при условии наличия COVID-сертификатов не менее чем у 80% работников заведения, - Минобразования

В Министерстве образования и науки рассказали как будут работать учреждения образования с 20 сентября 2021 года.

"В случае введения желтого уровня эпидемической опасности, посещение учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

При этом, в случае введения "красного" уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями образования разрешено только в том случае, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний или иностранный COVID-сертификат.

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Уточняется, что сертификат может подтверждать: вакцинацию от COVID-19 одной дозой дводозной вакцины (желтые сертификаты), вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или дводозной вакцины (зеленые сертификаты), отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции, выздоровление лица от указанной болезни.

Срок действия COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты) с даты введения дозы составит 120 дней, двумя дозами (зеленый сертификат) - 365 дней.

COVID-сертификат, подтверждающий отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции, будет действовать 72 часа. Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 составит 180 дней.

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COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать их на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Действие сертификата должно быть подтверждено с помощью Единого государственного вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала "Дия".

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) школа (3012) Минобразования (1735) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+5
а если учителя не захотят вакционироваться? дети будут по улицам и подворотням бегать, пока родители на работе?
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16.09.2021 13:18
+5
Зсучені тварини з міністерства освіти вирішили перейти червону лінію... Стадо й надалі буде це терпіти?
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16.09.2021 13:29
+4
95+ процентов людей в школах всё равно будут невакцинированны. Смысл? Террор.
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16.09.2021 13:21
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а если учителя не захотят вакционироваться? дети будут по улицам и подворотням бегать, пока родители на работе?
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16.09.2021 13:18 Ответить
да. и это правильно, я считаю. потому что мы не худоба, нам не нужна метка сотоны, чипы била гейтса тоже не для нас. поэтому кто не сдохнет от ковид, тот будет жить простой беззаботной жизнью, ибо не умножая знания ты не умножаешь скорбь, как говорил экклезиаст.
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16.09.2021 13:21 Ответить
токавів тільки і турбує одна проблема - на кого спихнути своє чадо
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16.09.2021 13:26 Ответить
І ці чадо потім стукотять-грюкотять-верещать годинами на металевих гірках під будинком, бо їх папцям-мамцям насрати як себе поводить їх дитина. Їм головне що не їх квартирі верещить.
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16.09.2021 14:09 Ответить
Дети радуются ...
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16.09.2021 13:19 Ответить
95+ процентов людей в школах всё равно будут невакцинированны. Смысл? Террор.
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16.09.2021 13:21 Ответить
Действие сертификата должно быть подтверждено с помощью Единого государственного вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала "Дия". Источник: Отсюда поподробнее. У меня паспорт-книжка, а не ID карта. В Дие нихера не получается проверить наличие и подтянуть желтый сертификат. Дия.Подпись - тоже без ID карты не работает. И че, идти менять паспорт? Пошли все *****
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16.09.2021 13:24 Ответить
В одній з луцьких шкіл учні влаштували жорстоку бійку в «кращих традиціях» MMA: з добиванням лежачого в голову, по нирках і ногами по хребту.
видео драки.

https://sud.ua/ru/news/ukraine/213691-bili-po-spine-i-pochkam-v-lutske-ucheniki-sredney-shkoly-ustroili-zhestokuyu-draku-video
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16.09.2021 13:27 Ответить
А чим у цей час масово займалися вчителі школи?
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16.09.2021 13:44 Ответить
Можно подумать, драка в школе - это нечто экстраординарное. И до этого случая 100% драк пресекались в самом начале. Вспомним себя. И вспомним, что драки устраивали (и устраивают) не в тех местах, где мгновенно процесс будет обнаружен. Другое дело, что раньше оболтусы могли получить на месте, а щас попробуй тронь - родители на ровном месте скандал устроят.
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16.09.2021 14:05 Ответить
Я прошел советскую школу (а нинешняя не особо отличается) и могу с уверенностью сказать: если бы учителя во время перемен не прятались бы в своих "учебницах", а модерировали коридоры школы, - небыло бы большинства буллингов.
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16.09.2021 15:09 Ответить
ну вот. Сами же ответили. Только одно "но" - я его написал. Уважения к учителям (точнее, даже просто как к старшим) сейчас - ноль со стороны учеников. И неприкасаемость эта еще и поддерживается некоторыми родителями. А вот учителей, которые имели бы авторитет среди воспитанников (причем даже самые отпетые воспитанники поддаются) - таких, к сожалению, не много.

Не, я не учитель, если что
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16.09.2021 15:24 Ответить
И еще момент - думаю, вы согласитесь, что после ведения одного урока так или иначе преподу надо передохнуть для ведения следующего. Ходить по коридорам и отлавливать - так себе передышка. Плюс, это же не тюрьма - сами родители должны свое чадо правильно воспитывать, чтобы оно осознавало, что его не в зверинец выпускают, а в школу. И тут проблема во всей своей красе появляется. Но и, опять же, преподы должны быть хоть какими-то психологами (это им так или иначе начитывается в ВУЗах) и применять эти знания
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16.09.2021 15:40 Ответить
Т.е. я веду к тому, что проблему поведения и взаимоотношений в школе нельзя свалить на плечи одной стороны. Родители должны воспитывать своих отпрысков, а учителя должны учить и, при необходимости, несколько вмешиваться в процесс родительского воспитания. Нет, не ходить по домам или названивать с советами, а корректировать возможные тонкости в поведении детей. Только не сравнительными примерами! Как только учитель начнет ставить кого-то из учеников в пример остальным - жди беды. Равным образом, во взрослом коллективе такие методы тоже непригодны - тот, кого поставили в качестве примера, получит клеймо любимчика и жополиза. Ну и соответствующее отношение.
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16.09.2021 15:46 Ответить
А водители маршруток могут быть распространителями?
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16.09.2021 13:27 Ответить
Зсучені тварини з міністерства освіти вирішили перейти червону лінію... Стадо й надалі буде це терпіти?
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16.09.2021 13:29 Ответить
А как там пОпы? Всех перекололи?
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16.09.2021 13:31 Ответить
Может ли непривитый гаишник подходить к чужому ТС?
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16.09.2021 13:33 Ответить
D большинстве случаев - да. Т.к. они по своей сути - РТИ №2
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16.09.2021 13:41 Ответить
А детки пускай разносят заразу по семьям! Где логика?
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16.09.2021 13:55 Ответить
Если даже весь школьный персонал будет вакцинированный, дети перестанут заражаться, и прекратится распространение...??? Это что новый метод защиты детей, от нового министра?)
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16.09.2021 14:04 Ответить
Там не метод захисту. Там метод поширення вірусу через дітей у сім'ї.
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16.09.2021 14:16 Ответить
Вакцинированные и не вакцинированные разносят Ковид одинаково (вакцина сидит в крови, а не на слизистых, да и тест на Ковид делают слизистых), единственное преимущество вакцинированных это может быть они переболеют в легкой форме -

т.е. вакцинация персонала это просто экономия государства на больничным учителям, а не забота о школьниках и их родителях,

единственно заражений будет меньше, даже если никто не вакцинируется, т.к. многие уже переболели и получили естественную прививку - антитела которые есть как в крови так и на слизистых.
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16.09.2021 14:54 Ответить
а гаджeти для сeртифката видадуть?
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16.09.2021 14:56 Ответить
 
 