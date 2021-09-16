"Интеру" назначили очередную внеплановую проверку из-за трансляции фильмов с актерами из "черного списка", - Нацсовет ТРВ

Национальный совет по телевидению и радиовещанию во время сегодняшнего заседания назначил телеканалу "Интер" очередную, уже пятую в текущем году проверку. Данное решение принято в связи с показом советских фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Подчеркивается, что в период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано 9 таких кинематографических произведений.

"Законодательством Украины... установлен запрет для телерадиоорганизаций транслировать аудиовизуальные произведения, в том числе фильмы, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Однако в эфире телеканала "Интер" в указанный промежуток времени был показан целый ряд фильмов, которые нарушают это требование закона", - следует из сообщения.

Уточняется также, что в частности, речь идет о фильмах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова; "Взять живым" с участием Иосифа Кобзона; "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева; "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева; "Офицеры" с участием Василия Ланового; "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной; "Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова; "Завтра была война" с участием Веры Алентовой.

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"Учитывая выявленные мониторингом Национального совета факты, регулятор назначил ЧАО "Телеканал "Интер" внеплановую невыездную проверку. Она будет проведена в период с 4 по 18 октября. Компания должна предоставить Национальному совету до 5 октября этого года определенный перечень документов для проведения проверки", - резюмировали в Нацсовете.