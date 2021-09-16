РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10864 посетителя онлайн
Новости
4 577 12

"Интеру" назначили очередную внеплановую проверку из-за трансляции фильмов с актерами из "черного списка", - Нацсовет ТРВ

Национальный совет по телевидению и радиовещанию во время сегодняшнего заседания назначил телеканалу "Интер" очередную, уже пятую в текущем году проверку. Данное решение принято в связи с показом советских фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Подчеркивается, что в период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано 9 таких кинематографических произведений.

"Законодательством Украины... установлен запрет для телерадиоорганизаций транслировать аудиовизуальные произведения, в том числе фильмы, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Однако в эфире телеканала "Интер" в указанный промежуток времени был показан целый ряд фильмов, которые нарушают это требование закона", - следует из сообщения.

Уточняется также, что в частности, речь идет о фильмах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова; "Взять живым" с участием Иосифа Кобзона; "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева; "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева; "Офицеры" с участием Василия Ланового; "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной; "Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова; "Завтра была война" с участием Веры Алентовой.

Читайте также: Телеканалу "Интер" назначили внеплановую проверку из-за трансляции фильмов с актерами из "черного списка", - Нацсовет ТРВ

"Учитывая выявленные мониторингом Национального совета факты, регулятор назначил ЧАО "Телеканал "Интер" внеплановую невыездную проверку. Она будет проведена в период с 4 по 18 октября. Компания должна предоставить Национальному совету до 5 октября этого года определенный перечень документов для проведения проверки", - резюмировали в Нацсовете.

Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) проверка (819) угрозы (850) канал (160)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Один из каналов, который своими трансляциями провоцирует народ, а заодно и все контролирующие органы. То концерты ватников, то фильмы провокативные.. Закрыть нафиг фирташовскую помойку!
показать весь комментарий
16.09.2021 13:57
+7
Кремлівські гниди болт поклали на Україну та українське законодавство !!!)))
показать весь комментарий
16.09.2021 13:47
+7
да закройте уже этот хитрожопый гнойник !
хуже не будет - 100 % уверен !
показать весь комментарий
16.09.2021 14:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кремлівські гниди болт поклали на Україну та українське законодавство !!!)))
показать весь комментарий
16.09.2021 13:47 Ответить
Так саме триває трансляція укрсеріалів з накладним "русскоязичним" аудіодубляжем !!!)))
показать весь комментарий
16.09.2021 13:49 Ответить
Интер непотопляемый. А с Депардьей или Сигалой мона матлеть кины?
показать весь комментарий
16.09.2021 13:49 Ответить
В оригіналі?
показать весь комментарий
16.09.2021 13:51 Ответить
Один из каналов, который своими трансляциями провоцирует народ, а заодно и все контролирующие органы. То концерты ватников, то фильмы провокативные.. Закрыть нафиг фирташовскую помойку!
показать весь комментарий
16.09.2021 13:57 Ответить
тысячу двести сорок девятую проверку назначили
показать весь комментарий
16.09.2021 14:07 Ответить
да закройте уже этот хитрожопый гнойник !
хуже не будет - 100 % уверен !
показать весь комментарий
16.09.2021 14:08 Ответить
совкодрочньій формат. Ще б москальську рекламу з престарілими алкашамі тудьі )))
показать весь комментарий
16.09.2021 14:25 Ответить
Нє ну нормально ? Вона (нац рада) влаштує позапланову перевірку телеканалу з 4-го по 18 жовтня !!?
показать весь комментарий
16.09.2021 14:30 Ответить
А этот канал ещё существует?😁😁😁
показать весь комментарий
16.09.2021 16:19 Ответить
Хорош ныть просраные поцриоты. Смотрите лучше классику советского кино, а не одноразовые тупые блокбастеры. Тем более пока еще украинские киноделы не вышли на тот уровень, чтобы более менее достойно что-то сделать. А не то чтобы переплюнуть уже классику советского кино.
показать весь комментарий
16.09.2021 21:20 Ответить
Идиоты, киноклассика угроза безопасности!!! Какую траву вы курите??!!
показать весь комментарий
17.09.2021 08:55 Ответить
 
 