Проект Госбюджета-2022: расходы на Офис генпрокурора увеличат на 17,5%, Минобороны - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВД - 1,7%. ИНФОГРАФИКА
Кабинет Министров заложил в проект Государственного бюджета на 2022 год рост расходов на силовые ведомства. Больше всего получит прокуратура, меньше всего - МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Расходы из общего фонда Государственного бюджета на Офис Генерального прокурора в 2021 году составят 13,56 млрд гривен. Это на 17,5% больше, чем в текущем году.
Кроме того, в проекте Госбюджета на Министерство обороны предусмотрены в сумме 129,5 млрд гривен, что на 11,5% больше, чем в этом году.
Расходы на НАБУ вырастут на 10,6% до 1,18 млрд гривен, на Управление государственной охраны - на 10,6% до 1,82 млрд гривен, на СБУ - на 6,9% до 15,8 млрд гривен, на Бюро экономической безопасности - на 5,9% до 0,62 млрд гривен, на ГБР - на 3,4% до 2,57 млрд гривен.
Расходы на Министерство внутренних дел увеличатся на 1,7% до 87,3 млрд гривен.
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Денег нет и докторам,
Денег нет пенсионерам,
Профессорам и инженерам,
Колбаса вам видеть в бане,
Между ног у парня Вовы, пардон, у дяди Вани.
Вы жируйте прокуроры,
Нувориши и ЗЕ-сеньоры.
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.