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Пятеро полицейских из Кагарлыка не набрали минимальное количество баллов во время тестирования, но прошли переаттестацию, - СМИ

Пятеро полицейских из Кагарлыка не набрали минимальное количество баллов во время тестирования, но прошли переаттестацию, - СМИ

Летом прошлого года, после изнасилования Нелли Погребицкой полицейскими в Кагарлыке, руководство Нацполиции и МВД назначило переаттестацию сотрудников местного отделения полиции. Однако некоторые полицейские не набрали минимальное количество балов, но все же прошли переаттестацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LB.ua узнал из аттестационных листов и протоколов.

Проверку проходили 38 полицейских. Пятеро из них не набрали минимальных 25 баллов по одному из тестов - на общие или профессиональные навыки, но прошли переаттестацию.

Согласно итогам проверки патрульный Олег Беланов получил 17 баллов за общее тестирование и 40 - за профессиональное, помощник дежурного Юрий Бондаренко - соответственно 17 и 26 баллов, начальник патрульной полиции Сергей Капитоненко - 22 и 25 баллов, инспектор Анатолий Капитоненко - 27 и 24 балла, а патрульный Богдан Заика - 24 и 41 балл.

Читайте: Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко

Кроме того, все эти полицейские, кроме Анатолия Капитоненко, привлекались к дисциплинарной ответственности от одного до пяти раз.

"Несмотря на это, члены аттестационной комиссии решили, что указанные сотрудники отделения соответствуют своим должностям. В заключении комиссии указано, что они "ориентируются в нормативно-правовой базе, честные, доброжелательные и настроены на качественные изменения", - отмечает издание.

По данным LB.ua, четверо из пяти полицейских, которые не набрали минимального количества баллов при аттестации, продолжают работать в полиции Кагарлыка и сейчас. Только патрульный Богдан Заика уволился по собственному желанию.

Читайте также: Переаттестация сотрудников Кагарлыкского отделения полиции будет длиться около двух месяцев

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Читайте: Геращенко о переаттестации полицейских: Это было судилище, мы потеряли огромное количество хороших людей

Автор: 

Киевская область (4121) Нацполиция (16437) правоохранительные органы (2969) Переаттестация (147)


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Топ комментарии
+9
Та в поліціі 90% таких потвор !!! )))
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16.09.2021 14:04
+6
Выгнать нахер. А с их начальства, которое переаттестацию подписало - вычесть их жалование за период начала аттестации и до сего дня. А потом тоже выгнать.
А выгонять - без права работы в подобных местах пожизненно, т.к. и подчиненны, и начальник осознанно нарушили то, на страже чего, якобы, стояли.
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16.09.2021 14:14
+6
это полное дно
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16.09.2021 14:26
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Правила форума Совет форумчан
Та в поліціі 90% таких потвор !!! )))
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16.09.2021 14:04 Ответить
І що? Зеленський теж не пройшов - а президент. Ніхто ж не проти
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16.09.2021 14:05 Ответить
Так це всі мусора так і повернулись на свої посади $$$
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16.09.2021 14:11 Ответить
Выгнать нахер. А с их начальства, которое переаттестацию подписало - вычесть их жалование за период начала аттестации и до сего дня. А потом тоже выгнать.
А выгонять - без права работы в подобных местах пожизненно, т.к. и подчиненны, и начальник осознанно нарушили то, на страже чего, якобы, стояли.
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16.09.2021 14:14 Ответить
Это нужно было сделать в 1991 году со всеми госслужащими.

И выбрать реформатора Чорновола- нашего Леха Валенсу. Жили бы как в Чехии и Польше уже.

Но нас пугали злыми бандеровцами и натовским сапогом. И в итоге мудрое стадо 73% выбрало "новые лица" вчерашних комуняк и их потомков. Кушайте, не обляпайтесь и завидуйте польским сырам и порядку
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16.09.2021 22:31 Ответить
Очень может быть
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16.09.2021 23:35 Ответить
"Стражи закона" болт поклали на закони !!!)))
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16.09.2021 14:20 Ответить
это полное дно
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16.09.2021 14:26 Ответить
"Менти-не люди!" (с) !!!!))))
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16.09.2021 14:35 Ответить
какая прелесть, именно такие у нас все консурсы на замещение вакансий, аттестации т тд
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16.09.2021 14:40 Ответить
начальник патрульної поліції набрав менше балів ніж прості патрульні
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16.09.2021 14:53 Ответить
среди мусоров это наиболее ценные кадры. под стать аттестационной комиссии.
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16.09.2021 15:13 Ответить
За нарушение закона представителями самого закона эти служители должны пожизненно быть без права занимать подобные должности. Без права на апелляцию.
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16.09.2021 16:19 Ответить
 
 