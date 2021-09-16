Пятеро полицейских из Кагарлыка не набрали минимальное количество баллов во время тестирования, но прошли переаттестацию, - СМИ

Летом прошлого года, после изнасилования Нелли Погребицкой полицейскими в Кагарлыке, руководство Нацполиции и МВД назначило переаттестацию сотрудников местного отделения полиции. Однако некоторые полицейские не набрали минимальное количество балов, но все же прошли переаттестацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LB.ua узнал из аттестационных листов и протоколов.

Проверку проходили 38 полицейских. Пятеро из них не набрали минимальных 25 баллов по одному из тестов - на общие или профессиональные навыки, но прошли переаттестацию.

Согласно итогам проверки патрульный Олег Беланов получил 17 баллов за общее тестирование и 40 - за профессиональное, помощник дежурного Юрий Бондаренко - соответственно 17 и 26 баллов, начальник патрульной полиции Сергей Капитоненко - 22 и 25 баллов, инспектор Анатолий Капитоненко - 27 и 24 балла, а патрульный Богдан Заика - 24 и 41 балл.

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Кроме того, все эти полицейские, кроме Анатолия Капитоненко, привлекались к дисциплинарной ответственности от одного до пяти раз.

"Несмотря на это, члены аттестационной комиссии решили, что указанные сотрудники отделения соответствуют своим должностям. В заключении комиссии указано, что они "ориентируются в нормативно-правовой базе, честные, доброжелательные и настроены на качественные изменения", - отмечает издание.

По данным LB.ua, четверо из пяти полицейских, которые не набрали минимального количества баллов при аттестации, продолжают работать в полиции Кагарлыка и сейчас. Только патрульный Богдан Заика уволился по собственному желанию.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

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