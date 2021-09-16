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Новости Агрессия России против Украины
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Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 сентября, около 7 утра незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли село Тарамчук (Донецкая область).

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 28 отдельной механизированной бригады.

"Враг использовал оружие, запрещенное п. 2 приложения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 года. 12 прилетов 100 и 122 мм артиллерии. Стреляли по улицам, где проживают люди. Вновь поврежден трансформатор, который только недавно был отремонтирован. Электричества в селе опять нет. Попадание снарядов в несколько домов, линии электропередач. К счастью, никто не пострадал", - отметили в бригаде.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, предоставив исчерпывающие доказательства преступлений.

Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 01
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 02
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 03
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 04
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 05
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 06
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 07
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 08
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 09
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 10
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 11
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 12
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 13
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 14
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 15
Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр 16

"Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния и свидетельствует о нежелании ВС РФ соблюдать режим прекращения огня, усиливая напряжение и подвергая местное население опасности", - резюмировали в 28-й ОМБр.

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Автор: 

обстрел (27016) Донецкая область (9574) 28 отдельная механизированная бригада (185) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
Вже можна не соромитись і прямо називати Зеленського Уйлом
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16.09.2021 14:42
+2
не псуйте імідж зєху@лу!
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16.09.2021 14:18
+2
Русофашисти зовсім озвіріли , мабуть у кремлівського ублюдка в бунькере дах їде і воно в смертельних конвульсіях не розуміє , що робить 😆
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16.09.2021 14:19
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У Росії армія 2 млн. народу. Коли двом мільйонам хлопаків нічим зайнятись - ото є результат.
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16.09.2021 14:13 Ответить
Там тільки путіну некуй чим себе зайняти, потрібно його повісити, щоб він заспокоївся. Потрібно ввести Воєнний стан і евакуювати мешканців прифронтової зони примусово!
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16.09.2021 14:18 Ответить
почитай что означает военное положение, герой диванного фронта. И готовься к мобилизации...
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16.09.2021 14:34 Ответить
Посредине договоримся (с)
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16.09.2021 14:17 Ответить
https://youtu.be/I-Ctms_IJ1M
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16.09.2021 14:18 Ответить
не псуйте імідж зєху@лу!
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16.09.2021 14:18 Ответить
Просто нада пєрєстать тут жить!
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16.09.2021 14:18 Ответить
Русофашисти зовсім озвіріли , мабуть у кремлівського ублюдка в бунькере дах їде і воно в смертельних конвульсіях не розуміє , що робить 😆
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16.09.2021 14:19 Ответить
Комитет Рады по вопросам нацбезопасности завтра рассмотрит законопроект о деолигархизации Спокойно, все под контролем!
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16.09.2021 14:19 Ответить
Блин, они хоть когда - нибудь из разрешенного оружия выстрелить куда-нибудь могут?!
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16.09.2021 14:31 Ответить
А чєм ми тагда лудше, чєм ані?! Будемо вмирати, але не вистрелимо.
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16.09.2021 15:05 Ответить
А що наш ГОВНОкомандуючий, мовчить, для нього втрати останніх днів, то так випадкові втрати а так все добре!!!!!!! зЄлєпукін х..йло, і не ЛОХ!!!!!!!!
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16.09.2021 14:32 Ответить
Вже можна не соромитись і прямо називати Зеленського Уйлом
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16.09.2021 14:42 Ответить
Это хвостовики от каких боеприпасов?
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16.09.2021 14:51 Ответить
Наверное от МТ-12 Рапира. У танкового 4 пера.
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16.09.2021 16:30 Ответить
там все равно никто нежевет одни сараи
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16.09.2021 14:59 Ответить
Т.е., зверям можно артой накрывать, ничего страшного?
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16.09.2021 16:24 Ответить
просто попадают в половине случаев в сараи ватных сел там где жила ватная шняга
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16.09.2021 16:32 Ответить
Это другая сторона вопроса, не особо важная.
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16.09.2021 16:42 Ответить
Никто, там может и нежевет. Но то что в доме на первой фотке ни кто не живет, я бы не сказал - двор чистый, не контролированных травы и кустов нет.
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16.09.2021 16:38 Ответить
жить там может только идиот и мазохист полный
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16.09.2021 20:13 Ответить
БЗДО ЗЕленое перемирие такое гавняное а гавно ком в рот набрал чего не понятно и молчит как ріба об лед пошевелите его там а то он может .....
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16.09.2021 15:27 Ответить
придет время и военные преступники из фашистского кремля предстанут перед судом... живыми или мертвыми!
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16.09.2021 15:34 Ответить
кстати:

Фашизм это - Форма открытой диктатуры с опорой на расизм и шовинизм, направленная на искоренение демократии, на установление режима жестокой реакции и на подготовку агрессивных войн.

Руский мир это - ......
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16.09.2021 15:38 Ответить
Шо за фотомонтаж да у нас таких хат навалом не знал что их спалили и разобрали москали кляты. Кругом одна брехня.
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17.09.2021 14:46 Ответить
 
 