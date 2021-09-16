Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр. ФОТОрепортаж
Сегодня, 16 сентября, около 7 утра незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли село Тарамчук (Донецкая область).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 28 отдельной механизированной бригады.
"Враг использовал оружие, запрещенное п. 2 приложения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 года. 12 прилетов 100 и 122 мм артиллерии. Стреляли по улицам, где проживают люди. Вновь поврежден трансформатор, который только недавно был отремонтирован. Электричества в селе опять нет. Попадание снарядов в несколько домов, линии электропередач. К счастью, никто не пострадал", - отметили в бригаде.
Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, предоставив исчерпывающие доказательства преступлений.
"Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния и свидетельствует о нежелании ВС РФ соблюдать режим прекращения огня, усиливая напряжение и подвергая местное население опасности", - резюмировали в 28-й ОМБр.
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