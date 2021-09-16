Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Семенченко на 6 октября: материалы дела не передали из Соломенского райсуда

Сегодня, 16 сентября, апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения экс-нардепу Семену Семенченко на 6 октября.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила супруга Семенченко Наталка Музыка, передает Цензор.НЕТ.

Она уточнила, что рассмотрение апелляции на меру пресечения перенесли из-за того, что материалы суд первой инстанции Соломенский райсуд Киева не передал материалы дела.

"Апелляцию перенесли на 6 октября. Дело не дошло. Сегодня уже 50 день голодовки Семена Семенченко", - рассказала она.

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"Его (Семена Семенченко. - Ред.) состояние - критическое и врачи говорят об обязательной госпитализации, но в СБУ их не слышат, у них команда с самого "верха". Уже 6 месяц Семенченко незаконно удерживают в одиночной камере изолятора СБУ", - говорится в сообщении в группе Free Cемен Семенченко.





Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.